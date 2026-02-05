இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்க உதவும் காய்கள்: தினமும் சாப்பிடுங்க

Best Vegetables for Blood Sugar Control: உயர் இரத்த சர்க்கரை அளவு மருத்துவ ரீதியாக ஹைப்பர் கிளைசீமியா என்றும் பொதுவாக நீரிழிவு நோய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நமது உடல் நாம் சாப்பிடுவதை குளுக்கோஸாக மாற்றுகிறது. மேலும் இன்சுலின் எனப்படும் ஹார்மோன் இந்த குளுக்கோஸை உடலின் செல்களுக்கு கொண்டு செல்ல உதவுகிறது. இருப்பினும், உடல் போதுமான இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யாவிட்டால் அல்லது அதை சரியாகப் பயன்படுத்தாவிட்டால், குளுக்கோஸ் செல்களுக்குள் நுழைவதற்குப் பதிலாக இரத்தத்தில் குவிந்து, உயர் இரத்த சர்க்கரைக்கு வழிவகுக்கிறது.
அத்தகைய சூழ்நிலையில், இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம். சில காய்கறிகள் இரத்த சர்க்கரை அளவைக் குறைக்கும் என சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த காய்கறிகள் இரத்த ஓட்டத்தில் இருந்து இரத்த சர்க்கரையை உறிஞ்சுகின்றன. ஆகையால், இந்த காய்கறிகளை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்க உதவும்.
இரத்த சர்க்கரையை குறைக்க உதவும் காய்கறிகள்:
முருங்கை: முருங்கையை சூப்கள் அல்லது சாம்பாரில் சேர்க்கலாம். இது இரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பைத் தடுக்கிறது.
பாகற்காய்: பாகற்காய் செடி இன்சுலின் போல செயல்படுகிறது. இது உடலில் இன்சுலின் செயல்பாட்டை சரியாகப் பிரதிபலிக்கிறது.
வெண்டைக்காய்: இந்த பச்சை காய்கறியில் குளுக்கோஸின் உறிஞ்சுதலை மெதுவாக்கும் ஜெல் போன்ற நார்ச்சத்து உள்ளது.
வெந்தயக்கீரை: நீரிழிவு நோயாளிகள் அவ்வப்போது வெந்தயக்கீரையை உட்கொள்வது இரத்த சக்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்க உதவும்.
எலுமிச்சை: பல வித உணவு வகைகளில் எலுமிச்சையை பிழிந்து உட்கொள்ளலாம். சாலடுகள், உப்புமா, தால் போன்றவற்றில் இதை சேர்க்கலாம். இதில் இரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பைத் தடுக்கும் பாலிபினால்கள் உள்ளன.
உயர் இரத்த சர்க்கரையின் அறிகுறிகள் என்ன?
- உயர் இரத்த சர்க்கரையின் ஆரம்ப அறிகுறிகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் தாகம் மற்றும் தொண்டை வறட்சி ஆகியவை அடங்கும்.
- உடல் சர்க்கரையை வெளியேற்ற சிறுநீரகங்களை சோர்வடையச் செய்வதால் அதிகப்படியான சிறுநீர் கழித்தல் ஏற்படுகிறது.
- சோர்வு மற்றும் பலவீனம் தொடர்ந்து ஏற்படுகிறது. உடலுக்கு போதுமான சக்தி கிடைக்காததால் இவை ஏற்படும்.
- உயர் இரத்த சர்க்கரை கண்களின் லென்ஸையும் பாதிப்பதால் மங்கலான பார்வை ஏற்படுகிறது.
- காயங்கள் குணமடைய அதிக நேரம் எடுக்கும். உடலின் குணப்படுத்தும் சக்தி குறையும் போது இது நிகழ்கிறது.
இரத்த சர்க்கரை அளவு ஏன் அதிகரிக்கிறது?
உயர் இரத்த சர்க்கரைக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. அதிக சர்க்கரை சாப்பிடுவதோடு மட்டுமல்லாமல், வெள்ளை அரிசி மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவு போன்ற கார்போஹைட்ரேட்டுகள் அல்லது துரித உணவுகளை சாப்பிடுவதும் சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்கும். உடல் செயல்பாடு இல்லாதது, உடற்பயிற்சி செய்யாதது, அதிகப்படியான மன அழுத்தம் அல்லது நீரிழிவு நோயின் குடும்ப வரலாறு இருப்பது ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
