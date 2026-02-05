சென்னைவாசிகளே உஷார்! பரவும் பறவை காய்ச்சல்..அரசு வெளியிட்ட அலர்ட்!

Bird Flue Alert In Chennai : சென்னையில் பறவை காய்ச்சல் நோய் பரவி வருவதாக பொது சுகாதார துறை ஒரு முக்கிய அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் பறவை காய்ச்சல் வருவதை தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்த வழிமுறைகளையும் தெரிவித்துள்ளது.
பொது சுகாதாரத் துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பு!
பறவைக்காய்ச்சல் நோய் குறித்து பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடனும் விழிப்புணர்வுடனும் இருக்க வேண்டும் என்று பொது சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதுவரை மனிதர்கள் யாரும் பறவை காய்ச்சல் நோயால் பாதிக்கப்படவில்லை என்ற விளக்கம் அளித்துள்ள சுகாதாரத்துறை, காகங்கள் உள்ளிட்ட பறவைகள் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தால் அவற்றை வெறும் கையால் தொடக்கூடாது என்றும் கால்நடை மருத்துவத்துறைக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்து இருக்கிறது. இதில் குறிப்பாக பண்ணை உரிமையாளர்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காகங்கள் உயிரிழப்பு:
சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாகவே காகங்கள் வருமான முறையில் உயிரிழந்து வருகின்றன. இதில் குறிப்பாக சென்னை அடையாறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட காகங்கள் கொத்துக்கொத்தாக உயிரிழந்து கிடந்தன. இதற்கு காரணம் தெரியாததால் பொதுமக்கள் பெரும் பயத்திற்கு உள்ளாகினர். இதை எடுத்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்ட பின் உயிரிழந்த காகங்களை சேகரித்து தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவர் அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டது. இது குறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில் கடந்த சில நாட்களாகவே காகங்கள் அதிகமாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர்.
பறவை காய்ச்சல்!
காலங்களில் உயிரிழப்பு தினந்தோறும் அதிகரித்து வருவதால் இது குறித்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. இத எடுத்து H5 N1 வைரஸ் தொற்றின் பாதிப்பு தான் இந்த பாவங்கள் இறப்பிற்கு காரணம் என்று ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகி இருப்பதாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஏன் எடுத்து பொதுமக்கள் யாரும் இறந்து கிடக்கும் காலங்களை தொட வேண்டாம் என்றும் அவற்றை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இன்றி வெறும் கையால் தீண்ட வேண்டாம் என்றும் பொது சுகாதாரத்துறை கூறி இருக்கிறது. நீங்கள் மட்டுமல்ல கோழிகள் உள்ளிட்ட சில பறவைகளும் இப்படி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தால் அவற்றை வெறும் கையால் தொட வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
என்ன செய்ய வேண்டும்?
காகங்கள், கோழிகள் உள்ளிட்ட பறவைகள் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தால் அவற்றை 8-10 அடி ஆழத்தில் அவற்றை புதைக்க வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் எரிந்து விட வேண்டும். அதுவும் இல்லையென்றால் அருகில் இருக்கும் கால்நடை மருத்துவ துறைக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும்.
பறவை காய்ச்சல் அறிகுறிகள் என்னென்ன?
H5N1 வைரஸால், இந்த பறவை காய்ச்சல் எளிதாக மனிதர்களுக்கு பரவாது என்றாலும், பாதிப்பு உறுதியாகிவிட்டது என்றால், அது தீவிர நிலைக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. இந்த பாதிப்பு இருக்கிறது என்றால், காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி, உடல் சோர்வு, தலைவலி போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படும். ஒரு சிலருக்கு கண்கள் சிவப்பாகலாம். மூச்சு திணரல், நெஞ்சு வலி உள்ளிட்டவை ஏற்படலாம். ஒரு சிலருக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் உள்ளிட்டவை உண்டாகலாம்.
