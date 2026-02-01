வேகவைத்த முட்டை Vs ஆம்லெட்! வெயிட்லாஸுக்கு எது நல்லது? மருத்துவர்கள் சொல்வது..

Boiled Eggs Vs Omelet Weight Loss : முட்டை, அனைவருக்கும் பிடித்த உணவுகளில் ஒன்றாகும். இதை மிகவும் ஆரோக்கியமான உணவு பிரிவுகளிலும் பலர் சேர்ப்பர். இவை இரண்டில் புரதம் அதிகமாக இருப்பது எது, எது உடல் எடையை குறைக்க உதவும் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
வேகவைத்த முட்டை vs ஆம்லெட்:
காலை உணவு என்று வந்துவிட்டால், கண்டிப்பாக முட்டையைதான் நம்மில் பலர் தேர்ந்தெடுப்போம். இதில் இருக்கும் அதிக புரடச்சத்து, நம் வயிறு முழுமையாக உணர வைக்க உதவும். இதில், மக்கள் பெரும்பாலும் காலையில் எடுத்துக்கொள்வது வேகவைத்த முட்டையாகவும், ஆம்லெட்டாகவும்தான் இருக்கும். இதில் ஒவ்வொரு வகையிலும் ஒவ்வொரும் முக்கிய சிறப்புகள் உண்டு. இருப்பினும், இவை இரண்டில் எதை வெயிட் லாஸுக்கு தேர்ந்தெடுப்பது என்பது பலருக்கு குழப்பமாக இருக்கும்.
வேகவைத்த முட்டை:
வேகவைத்த முட்டை காலையில் சாப்பிடுவதற்கு மிகவும் எளிதான காலை உணவுகளில் ஒன்றாகும். இதை சமைக்கும் போது நாம் கூடுதலாக எதையும் சேர்க்க வேண்டியதில்லை. இதில் கலோரிகளை அதிகரிக்கும் பால், மசாலா பொருட்கள் என எதையும் சேர்க்க வேண்டாம் என்பதால் கொழுப்பின் அளவு குறைந்தே இருக்கும். பெரிய வேக வைத்த முட்டையில் சராசரியாக 6 முதல் 6.3 கிராம் வரை மொத்த புரதம் இருக்கும். இதில் உடலுக்கு தேவையான அமினோ அமிலங்களும் அடங்கியிருக்கும்.
விண்ணைத்தாண்டி வேகவைத்த முட்டைகளுக்கு நம் வயிறை சீக்கிரமாக முழுமையாக உணர வைக்கும் தன்மையும் உண்டு. பசி ஏற்படுவது அல்லது உடல் எடை தொடர்பான பிரச்சனைகளை கையாள நினைப்பவர்களுக்கு இது நல்ல தேர்வாக இருக்கும். இதில், உடலுக்கு தேவையான புரதம் B12, மெட்டபாலிசத்தை அளிக்கும் வைட்டமின் D, எலும்புக்கு வலு கொடுக்கும் புரதம் உள்ளிட்டவையும் இதில் இருக்கிறது.
ஆம்லெட்:
வேகவைத்த முட்டையை விட ஆம்லெட்டை சிலர் காலை உணவு தேர்வாக தேர்ந்தெடுப்பர். இதில் நமக்கு தேவையான ஃப்ளேவரை கொண்டு சேர்த்து, சாப்பிடலாம். இதுவும், நமது வயிறு முழுமை உணர்வுடன் வைத்திருக்கும். இதில், மசாலா உள்ளிட்ட சில பொருட்களை சேர்ப்பதால் கலோரிக்கள் அதிகமாக இருக்கும். இதனால் இதில் குறைவான எண்ணெய், மசாலா உள்ளிட்டவற்றை சேர்க்க வேண்டும்.
வெயிட் லாஸுக்கு எது உதவும்?
நீங்கள், கலோரி எவ்வளவு எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் என்பதை கவனிக்கிறீர்கள் என்றால், அப்போது வேகவைத்த முட்டையை எடுத்துக்கொள்வது சிறந்ததாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் ஆம்லெட்டிற்கு பிற நன்மைகளும் இருக்கின்றன. இதனால் இரண்டிற்குமே சமமான பலன்கள் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இருப்பினும், நீங்கள் கலோரியின் அளவை குறைத்து உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால், அதற்கு வேகவைத்த முட்டைகளே சிறந்தது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
