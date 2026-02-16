பெரியவர்கள் தாய்ப்பால் குடிக்கலாமா? உண்மையை சொல்லும் மகப்பேறு மருத்துவர்!

Can Adults Drink Breast Milk : குழந்தை பிறக்கும் சமயத்தில், தாய்மார்களுக்கு இயற்கையாகவே தாய்ப்பால் சுரக்கும். அப்படி சுரக்கும் பால்தான், பிறந்த குழந்தைகளுக்கு, அவை பிறந்த சில மாதங்கள் வரை கொடுக்கப்படும். ஒரு சில தாய்மார்களுக்கு, பால் சுரப்பது கடினமாக இருக்கும். அந்த சமயத்தில், பிற தாய்மார்கள் பால் கொடுக்கலாம். தாய்ப்பாலை சேமித்து வைப்பதற்கென ‘தாய்ப்பால் வங்கிகள்’ கூட இப்போது செயல்பட ஆரம்பித்து விட்டது.
பெரியவர்கள் தாய்ப்பால் குடிக்கலாமா?
நம்மில் பலருக்கு தீராத சந்தேகமாக இருப்பது, “வளர்ந்தவர்களும் தாய்ப்பால் குடிக்கலாமா?” என்பதுதான். இது குறித்து, மகப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் கருவுறுதல் நிபுணர் ரிஃபானா பர்வீன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் பேசியிருக்கிறார். தி பாய்ஸ் என்கிற பிரபலமான தொடர் இருக்கிறது. இதில் வரும் ஹீரோ கேரக்டரான ‘ஹோம் லேண்டர்’ தாய்ப்பால் குடிப்பது போன்ற காட்சி இடம்பெற்றிருக்கும். ஆனால், அந்த தொடரில் அதற்கு மனோதத்துவ ரீதியான தொடர்பு இருக்கும். இப்போது இந்த மருத்துவரிடமும், ’ஹோம்லேண்டர் யாரென்று தெரியுமா? தாய்ப்பால் குடிப்பதால் வயது வந்தவர்களுக்கு ஏதேனும் நன்மை இருக்கிறதா என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், பதிலளிக்கிறார்.
இப்படி வயது வந்தவர்கள் தாய்ப்பால் குடிப்பது ஒரு வகையான ‘Fetish’ அதாவது பாலியல் ஈர்ப்பு என்கிறார் மருத்துவர் ரிஃபானா பர்வீன். தாய்ப்பால் என்பது, கைக்குழந்தைகளுக்கே உரிய ஸ்பெஷலான உணவு என்று கூறும் அவர், அதில் குழந்தைக்கான நோயெதிர்ப்பு சக்தி, குடல் ஆரோக்கியம், மூளை ஆரோக்கியம் உள்ளிட்டவற்றை அதிகரிக்கும் சத்துகள் இருக்கிறது என்றும் கூறுகிறார். இதை வயது வந்தவர்கள் குடிப்பதால், பெரிய நன்மை எதுவும் கிடையாது என்றும் அவர் கூறுகிறார்.
தாய்ப்பால் சுரக்க வைப்பது எப்படி?
குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி பால் கொடுக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு எப்போது பசிக்கிறது என்பது உணர்த்தப்படுகிறதோ அப்போது தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும். அப்போது தாய்ப்பாலின் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும்.
தினமும், 8-10 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். பூண்டு, வெந்தயம், ஓட்ஸ், கீரை வகைகள், புரதம் நிறைந்த உணவுகளை தாய்மார்கள் எடுத்துக்கொள்வது அவசியம் ஆகும்.
அதே போல, பால் கொடுப்பதற்கு முன்பாக, மார்பகங்களை வெதுவெதுப்பான நீரால் கழுவலாம். பின்பு ஈரமான துணியை வைத்து மசாஜ் செய்யலாம். இது, பால் குழாய்களை திறந்து, பால் வெளியேற்றத்தையும் தூண்டும்.
முழுமையாக பால் கொடுக்க வேண்டும்: ஒரு மார்பகத்தில் பால் தீரும் வரை, பால் கொடுத்து விட்டு, பின்னர் அடுத்த மார்பகத்திற்கு மாற்ற வேண்டும். இது, முழு கொழுப்பு இருக்கும் ஹிண்ட் மில்க் குழந்தைக்கு கிடைப்பதை, உறுதி செய்க்கிறது.
தோலுடன் தோல் தொடர்பு: குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் போது, உங்கள் உடலுடன் அணைத்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இது, ஹார்மோன்கள் அதிகரிப்பை தூண்டி பால் சுரப்பை அதிகமாக்கும்.
Breast Pumping: பால், மார்பகத்தில் தேங்கியிருந்தாலோ, அல்லது பாலை குழந்தை உறிஞ்சவில்லை என்றாலோ, breast pump மூலமாக, பாலை வெளியேற்றலாம். இது, பால் உற்பத்தியை தூண்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
