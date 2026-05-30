/வெப்ப அலை மாரடைப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்குமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

Heat Wave and Heart Attack: இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக வெப்பத்தின் தாக்கம் தீவிரமடைந்துள்ளது. வெப்பநிலை உயர்வால், இதயம் சார்ந்த பாதிப்புகள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரித்துள்ளது. அதிகரித்து வரும் வெப்பம், மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஆகிய இரண்டுக்குமான ஆபத்தை உயர்த்துகிறது. உயரும் வெப்பநிலை எவ்வாறு இதய ஆரோக்கியத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக அமைகிறது என்பதை, இதய நோய் நிபுணர் டாக்டர் மனோஜ் குமாரிடமிருந்து அறிந்துகொள்வோம்.
உயரும் வெப்பநிலை இதய இரத்த நாள மண்டலத்தின் மீது (cardiovascular system) குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான பாதகமான விளைவை ஏற்படுத்துவதாக மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். இதன் விளைவாக, கோடைக்காலத்தில் இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது. அடிப்படையில், வெப்பநிலை கடுமையாக உயரும்போது, உடல் தனது உள் வெப்பநிலையைச் சீராகப் பராமரிக்கப் போராடுகிறது. இது இதயத்தின் மீது கூடுதல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
வெப்பம் தீவிரமடையும்போது, அதிகப்படியான வெப்பம் உடலில் உள்ள இரத்தத்தை அதிக பிசுபிசுப்புடையதாக (ஒட்டும் தன்மையுடையதாக) மாற்றுகிறது. இரத்த நாளங்களுக்குள் பிசுபிசுப்பான இரத்தம் இருப்பது, சீரான இரத்த ஓட்டத்தைத் தடுக்கிறது. இந்த மந்தமான இரத்த ஓட்டத்தின் காரணமாக, உடல் முழுவதும் இரத்தத்தை உந்தித் தள்ள இதயம் வழக்கத்தை விடக் கடுமையாக உழைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகிறது. இந்தச் சூழல் பக்கவாதம் மற்றும் மாரடைப்பு ஆகிய இரண்டுக்குமான அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
அதிகப்படியான வெப்பம், உடலில் அளவுக்கு அதிகமான வியர்வையை ஏற்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாக, உடலில் உள்ள சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் அளவுகள் குறைகின்றன. சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் குறைபாடு, இதய நோய்கள் ஏற்படும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது.
இதயத்தை ஆரோக்கியமாகப் பராமரிக்க, உடலை எப்போதும் நீர்ச்சத்துடன் (well-hydrated) வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியம். முடிந்தவரை அதிக அளவு தண்ணீர் அருந்த வேண்டும். தண்ணீரைத் தவிர, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளையும் உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, வெள்ளரிக்காய் மற்றும் தர்பூசணி ஆகியவை கோடை காலத்தில் சிறந்த தேர்வுகளாகும்.
கோடை மாதங்களில், மதியம் 12:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரையிலான நேரங்களில் வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்கவும். ஏனெனில், இந்த நேரத்தில்தான் வெப்பத்தின் தாக்கம் மிகத் தீவிரமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கட்டாயம் வெளியே செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால், உங்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளும் வகையில் உடலை முழுமையாக மூடியவாறு செல்வதை உறுதிசெய்துகொள்ளுங்கள்.
ஏற்கனவே இதய நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள், தாங்கள் அருந்தும் தண்ணீரின் அளவு குறித்து மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். முதலில் உங்கள் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது மிக அவசியம். உங்கள் மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் குறிப்பிட்ட அளவின்படியே தண்ணீரை அருந்த வேண்டும். உங்கள் மருத்துவர் எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் அருந்தும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளாரோ, சரியாக அந்த அளவை மட்டுமே நீங்கள் அருந்த வேண்டும்.
