English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • ரூட் கேனால் செய்துகொண்டவர்கள் MRI ஸ்கென் செய்துகொள்ளலாமா?

ரூட் கேனால் செய்துகொண்டவர்கள் MRI ஸ்கென் செய்துகொள்ளலாமா?

Root Canal: ரூட் கேனால் செய்துகொண்டவர்கள் எம்ஆர்ஐ பரிசோதனையைத் தவிர்க்க வேண்டுமா? ரூட் கேனால் பரிசோதனை செய்து கொண்டவர்களுக்கு எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் காந்தக் கதிர்கள் உண்மையில் ஆபத்தானவையா?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 24, 2026, 04:58 PM IST
  • ரூட் கேனாலுக்குப் பிறகு எம்ஆர்ஐ பரிசோதனை செய்வது பாதுகாப்பானதா?
  • எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் காந்தக் கதிர்கள் உண்மையில் ஆபத்தானவையா?
  • இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Trending Photos

இந்தியாவுக்கு Visa Free எண்ட்ரி கொடுத்த புதிய 2 நாடுகள்! பாஸ்போர்ட் இருந்தா போதும்...
camera icon7
Visa Free
இந்தியாவுக்கு Visa Free எண்ட்ரி கொடுத்த புதிய 2 நாடுகள்! பாஸ்போர்ட் இருந்தா போதும்...
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை : பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
camera icon10
Uzhavar Pathukappu Thittam
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை : பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்! ஆனா ஒருமுறை கூட கோப்பையை ஜெயிக்கல.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon6
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்! ஆனா ஒருமுறை கூட கோப்பையை ஜெயிக்கல.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
டி20 உலகக் கோப்பையில்... 2 அணிகளுக்காக விளையாடிய 5 வீரர்கள்!
camera icon8
Cricket Updates
டி20 உலகக் கோப்பையில்... 2 அணிகளுக்காக விளையாடிய 5 வீரர்கள்!
ரூட் கேனால் செய்துகொண்டவர்கள் MRI ஸ்கென் செய்துகொள்ளலாமா?

Root Canal News: இந்த காலத்தில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் பல் தொடர்பான பல பிரச்சனைகள் உள்ளன. குறிப்பாக பற்களை பாதுகாக்க பலர் ரூட் கேனால் செயல்முறையை செய்துகொள்கிறார்கள். ரூட் கேனால் செய்துகொண்டவர்கள் எம்ஆர்ஐ பரிசோதனையைத் தவிர்க்க வேண்டுமா? ரூட் கேனால் பரிசோதனை செய்து கொண்டவர்களுக்கு எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் காந்தக் கதிர்கள் உண்மையில் ஆபத்தானவையா? இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரூட் கேனாலுக்குப் பிறகு எம்ஆர்ஐ பரிசோதனை செய்வது பாதுகாப்பானதா?

எம்ஆர்ஐ இயந்திரங்கள் இரும்பை உறிஞ்சி, மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று அடிக்கடி கூறப்படுகிறது. எனவே, ரூட் கேனால் பரிசோதனை செய்து கொண்டவர்களுக்கு இது ஆபத்தா? எம்ஆர்ஐ பரிசோதனைகள் மிகவும் சக்திவாய்ந்த காந்த அலைகளைப் பயன்படுத்துவதாலும், ரூட் கேனாலுக்குப் பிறகு பற்களில் உலோகத் தொப்பிகள் இயற்கையாகவே இருப்பதாலும் இந்தக் கேள்வி எழுகிறது. ஆனால் மருத்துவ அறிவியல் இந்தக் கேள்விக்கான பதிலை பெரும்பாலும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

ரூட் கேனால் செயல்முறையில் என்ன நடக்கிறது?

ரூட் கேனால் சிகிச்சையில் பல்லின் நரம்புகள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, பின்னர் ஒரு நிரப்பும் பொருளால் நிரப்பப்படுகின்றன. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், இந்த பொருள் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ், அல்லது சில நேரங்களில் பிசின் அல்லது பீங்கான் அடிப்படையிலானதாக இருக்கின்றது. இவை நான்-மேக்னடிக், அதாவது அவை MRI இயந்திரத்தில் உள்ள காந்தங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

பற்களில் உலோகம் இருந்தாலும் MRI சாத்தியமா?

சில சந்தர்ப்பங்களில், ரூட் கேனாலுக்குப் பின்னர் ஒரு உலோக கம்பம் அல்லது கேப் (தொப்பி) வைக்கப்படுகிறது. பீங்கான் பூச்சுக்கு அடியில் உலோகம் இருப்பதால் MRI ஆபத்தானதாகக்கூடும் என்று மக்கள் அஞ்சுகிறார்கள். நல்ல செய்தி என்னவென்றால், இன்று பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான பல் உலோகங்கள் டைட்டானியம். கேப்கள் துருப்பிடிக்காத எஃகு மூலம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அவை MRI-பாதுகாப்பான தரத்தில் உள்ளதால், MRI க்கு பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படுகின்றன. ஸ்கேன் படத்தில் அவை சிறிய சிதைவை (மங்கலாக்குதல்) ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றாலும், அவை உடலுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதில்லை.

20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உங்களுக்கு ரூட் கேனால் செய்யப்பட்டிருந்தால், இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும்.

MRI-க்கு முன், நீங்கள் மிகவும் பழைய பல் சிகிச்சையை (20-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) செய்திருந்தால் அல்லது ஏதேனும் காந்த உலோகக் கலவைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால் உங்கள் மருத்துவரிடம் அதை தெரிவிக்க மறக்காதீர்கள். தலை அல்லது தாடையின் MRI தேவைப்படும் சந்தர்ப்பங்களில், கதிரியக்க நிபுணர் முதலில் ஸ்கேனிங் முறையை ஆய்வு செய்வார். பழைய அல்லது PFM கேப்கள் பீங்கான்களுக்கு அடியில் ஒரு உலோக அடுக்கைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு பல் மருத்துவர் மட்டுமே சரியான தகவலை உறுதிப்படுத்த முடியும்.

உலோகம் இல்லாத மற்றும் MRI சகாப்தம்

ரூட் கேனால் செய்துகொண்டவர்களில் 99% பேர் எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் MRI-க்கு உட்படுத்தப்படலாம். பெரும்பாலான நவீன பீங்கான் பூசப்பட்ட பல் கேப்கள் சிர்கோனியா அல்லது முழு பீங்கான் கேப்கள் போன்ற உலோகம் இல்லாதவை. அவற்றில் உள்ளே எந்த உலோகமும் இருப்பதில்லை. பல் அறிவியல் உலோகம் இல்லாத மற்றும் MRI-இணக்கமான பொருட்களை நோக்கி வேகமாக நகர்ந்துகொண்டிருக்கிறது. இதனால் எதிர்காலத்தில் இந்த தவறான கருத்து முற்றிலுமாக நீங்கும் வாய்ப்புள்ளடது.

வதந்திகளால் பரவும் பயம்

சமூக ஊடகங்கள் அல்லது வதந்திகளால் தூண்டப்படும் ரூட் கேனால் மற்றும் MRI-களைச் சுற்றியுள்ள பயம் அறிவியல் ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டதல்ல என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். நோயாளி மருத்துவரிடம் துல்லியமான தகவல் மற்றும் தன்னுடைய சரியான மருத்துவ வரலாற்றை வழங்குவதால், MRI என்பது முற்றிலும் பாதுகாப்பான சோதனையாக உள்ளது.

MRI பரிசோதனை செய்துகொள்ள விரும்பும் நபர்கள், அதற்கு முன் உங்கள் பல் மற்றும் மருத்துவ வரலாற்றை மருத்துவரிடம் பகிர்ந்து கொள்வதை ஒரு பழக்கமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | வாயுத்தொல்லைக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வெற்றிலை: இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்க

மேலும் படிக்க | 10 நிமிடத்திற்கு மேல் டாய்லெட்டில் உக்காறாதீங்க - மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை! காரணம் என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Root CanalMRI scanMRIhealthHealth Tips

Trending News