ஏசியில் குழந்தைகளை உறங்க வைக்கலாமா? விளக்கும் மருத்துவர்!

Can We Let Kids Sleep In AC Room : ஏசியில் தினந்தோறும் உறங்குவது, நம் உடலில் பல்வேறு தீமைகளை உண்டாக்கலாம். சருமத்தை ஈரப்பதம் இன்றி ஆக்குவது, கண்களை dry ஆக்குவது என பல விஷயங்கள் இதில் இருக்கிறது. வெளிப்புறத்தில் இது போன்ற பாதிப்புகள் இருக்கிறது என்றால் உட்புறத்தில் மூச்சு பிரச்சனை, சளி ஏற்படுவது போன்ற விஷயங்கள் உருவாகலாம்.
மூச்சு பிரச்சனை:
ஏசி அறையில் நம்மை சுற்றி இருக்கும் காற்று Dry ஆகி விடும். இயற்கை காற்று இருக்காத்தால், நாசியையும் தொண்டையையும் அது தொந்தரவு செய்யலாம். ஒரு சில வீடுகளில் ஏசி சரியாக சுத்தம் செய்யப்படாமல் இருக்கலாம். இதனால், அதிலிருந்து வரும் காற்றில் மாசு கலந்திருக்கும். இதனால், ஆஸ்துமா உள்ளிட்ட மூச்சு பிரச்சனை இருப்பவர்களுக்கு இது சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு சிலருக்கு, ஏசியில் உறங்குவது அவர்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கலாம்.
தசை இறுகுவது:
குளிரான இடத்தில் உறங்கும் போது, நம் சதை இறுகலாம். இதனால் ஜாய்ண்ட் வலி உள்ளிட்டவை ஏற்படலாம்.
உறக்கம்:
குளிரான காற்று, நமது இயற்கையான உறக்க நிலையை மாற்றி விடலாம். குளிர் அதிகமானால், உறக்கம் பெரிதாக கெடலாம்.
மருத்துவர் சொல்வது:
மருத்துவர் அருணாச்சலம், ஏசியில் குழந்தைகள் உறங்குவது குறித்த சில விஷயங்களை பகிர்ந்திருக்கிறார். வெயில் காலத்தில் ஏசியில் உறங்கினால் கூட நமக்கு நோய் வரும் என்கிறார். எப்போது உறங்க போகிறோமோ, அதற்கு அரை மணி நேரம் முன்னரே ஏசி போட்டு அறையை குளிரூட்டி விட்டு, பின்பு உறங்க செல்லும் போது ஆஃப் செய்து விட வேண்டுமாம்.
வெயிலில் விளையாடிவிட்டு வரும் போது மிகவும் வேக்காடாக இருந்தால் குழந்தைகள் மேல் சட்டையை கழற்றி, ஏசியையும் மின்விசிறியையும் போட்டுக்கொண்டு படுப்பர். அவர்கள் உறங்கிய பின்பு, தங்கள் உடலையும் போத்திக்கொள்ள மாட்டார்கள். இதனால், அவர்கள் உடல்நலத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படலாம். அப்படி இருக்கையில், அவர்களை முன்கூட்டியே சட்டையை போட்டுக்கொள்ள இப்படி முன்கூட்டியே அறையை குளிரூட்டி மின்விசிறியை போட்டு, குளிரை ஏற்படுத்தினால் அவர்கள் சட்டை போட்டுக்கொள்வர். குழந்தைகளுக்கு இப்படி அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்து ஆபத்தில் இருந்து தடுக்கலாம் என்கிறார் மருத்துவர் அருணாச்சலம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தகவல்கள், மருத்துவர் அருணாச்சலம் பேசிய வீடியோவை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்டவை ஆகும். இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.)
