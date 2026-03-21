சென்னையில் பறவைக் காய்ச்சல்.. எப்படி பரவுகிறது? அறிகுறிகள் என்னென்ன?

Chennai Bird Flu Update: சென்னையில் சமீப காலமாக காங்கள், பறவைகள் உயிரிழந்து வருகின்றனர். நேற்று கூட (மார்ச் 20) கிண்டி பூங்காவில் நாரைகள், கொக்குகள் உயிரிழந்துள்ளன. நேற்று காலை முதலே கரண்டிவாயன், நாரை, கூழைக்கடா, செங்கால் நாரை, கொக்குகள் என 20க்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் இறந்துள்ளன. இவற்றின் மாதிரிகளை சோதனை செய்ததில் பறவைக் காய்ச்சலால் உயிரிழந்தது தெரியவந்துள்ளது.
பறவைக் காய்ச்சல்
பறவைக் காய்ச்சல் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மார்ச் 20ஆம் தேதி முதல் கிண்டி சிறுவர் பூங்கா மூடப்பட்டது. கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வேளச்சேரி, அடையார், திருவான்மியூர் போன்ற பகுதிகளில் பல காகங்கள் இறந்து கிடந்துள்ளன. அவற்றுக்கு செய்யப்பட்ட ஆய்வக பரிசோதனைகளின்படி பறவைக் காய்ச்சல் தொற்று இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது. இந்த நிலையில், பறவைக் காய்ச்சல் குறித்து தமிழக சுகாதாரத்துறை முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தமிழகத்தில் மனிதர்களுக்கு இதுவரை பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை. இதனால், அவர்கள் பயப்பட வேண்டாம். இருப்பினும், சளி, இருமல், காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பொதுவான அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுக வேண்டும். உடல்நலம் சரியில்லாத பறவைகளை கையாள்பவர்கள், இறந்த பறவைகளை கையாள்பவர்கள், இறைச்ச கூடத்தில் வேலை செய்பவர்கள் கவனத்துடன் பணியாற்ற வேண்டும்.
பறவை இறப்புகள் இருந்தால் கால்நடை மருத்துவ துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கவும். மேலும், சரியாக வேகவைக்கப்படாத முட்டை, இறைச்சி வகைகளை தவிர்க்க வேண்டும். இறைச்சி கடைகளில் வேலை செய்பவர்கள் இறைச்சிகளை பொது வெளியில் கொட்டக் கூடுது. பறவைக் காய்ச்சல் பகுதிகளுக்கும் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பறவைக் காய்ச்சல் எப்படி பரவுகிறது?
பறவைக் காய்ச்சல் (Avian Influenza) பறவைகளுக்குள் பரவும் வைரஸ் நோயாக உள்ளது. சில நேரங்களில் இது மனிதர்களுக்கு கூட பரவக் கூடும். பாதிக்கப்பட்ட பறவைகளின் சாணம், உமிழ்நீர், ஒரே இடத்தில் வளர்க்கப்படும் பறவைகளுக்கு இடையே தொடர்பு போன்றவை மூலம் பறவைகள் பறவைக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட பறவைகளை நேரடியாக தொடுதல், சரியாக சமைக்காத கோழி, முட்டையை சாப்பிடுவது, பறவைக் காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு செல்வது மூலம் மனிதர்களுக்கு பரவுகிறது.
அறிகுறிகள்
பறவைக் காய்ச்சலின் பொதுவான அறிகுறிகளாக அதிக காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி, உடல் சோர்வு, தலைவலி ஆகியவை இருக்கும். சிலருக்கு கண்கள் சிவத்தல், மூச்சுத் திணறல், நெஞ்சு வலி போன்றவையும் ஏற்படலாம். உடனடியாக சிகிச்சை பெறாவிட்டால் நிமோனியா, மூச்சுக் கோளாறு போன்றவை ஏற்படலாம். பறவைக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட பறவைகளை கையில் தொடுவதன் மூலம் மனிதர்களுக்கு பறவைக் காய்ச்சல் பரவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பறவைக் காய்ச்சல் ஒரு மனிதனின் இருந்து மற்றொரு மனிதருக்கு பரவ வாய்ப்புகள் குறைவு தான். இருந்தாலும், தொற்று பாதித்த நபருடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
