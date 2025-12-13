இட்லி, தோசையை தப்பா சாப்பிட்டால் ஆபத்து! மருத்துவர் கொடுத்த அலெர்ட்

Common Mistakes While Eat Idli Dosa: தமிழகத்தில் பெரும்பாலான வீடுகளில் காலை, இரவு நேரத்தில் இட்லி, தோசை எடுப்பது வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். சமைப்பதற்கு ஈஸியாக மட்டுமில்லாமல், உடலுக்கு ஆரோக்கியமாக இருப்பதாலும் பெம்பாலான வீடுகளில் இட்லி, தோசை சாப்பிடுகின்றனர். ஏனென்றால், அரிசி, உளுந்து சேர்த்து அரைத்து புளிக்க வைத்து வேகவைத்து இட்லி சாப்பிடுவது உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது.
இட்லி, தோசையை தப்பா சாப்பிட்டால் ஆபத்து
அஜீரண கோளாறு உள்ளவர்கள் இதனை முதன்மையான உணவாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். இதுபோனற் மென்மையான உணவுகளை சாப்பிடும்போது, குடல் ஆராக்கியமாக இருக்கும். வெறும் இட்லி, தோசை என்பதெல்லாம் இல்லாமல், ராகி இட்லி, ராகி தோசை, கம்பு இட்லி, தோசை, சோளம் இட்லி, தோசை போன்றவற்றையும் சாப்பிடலாம்.
இட்லி, தோசை மட்டுமில்லாமல், அதனுடன் ஆரோக்கியமான சட்னி, சாம்பாரை சாப்பிட வேண்டும். அதாவது, கறிவேப்பிலை, புதினா, கொத்தமல்லை, வேர்க்கடலை போன்ற சட்னிகளை அரைத்து ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. ஆனால், சட்னி பதிலாக பொடி வைத்து சாப்பிடுவது உடலுக்கு மிகவும் கெடான விஷயம்.
இதுகுறித்து தற்போது மருத்துவர் அருணாச்சலம் வீடியோ ஒன்றையும் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். அவர் கூறுகையில், "சில காலங்களுக்கு முன்பு மிக அருமையான காலை உணவாக இட்லி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால், வேறு இட்லி என்பதால் கிடையாது. இட்லியில் உளுந்து, அரிசி சேர்க்கப்படுகிறது. இதில் மாவு சத்து, ப்ரோட்டீன் நிறைந்துள்ளது. இது சரியான சமச்சீர் உணவாக இருந்தது.
மருத்துவர் கொடுத்த அலெர்ட்
மேலும், இட்லியுடன் எடுக்கக் கூடிய சாம்பாரில் உள்ள பருப்பு, சாம்பாரில் உள்ள காய்கறிகள். இதில் நார்ச்சத்து அதிகம் இருக்கிறது. மேலும், கறிவேப்பிலை, புதினா, கொத்தமல்லி போன்ற சட்னிகளையும் இட்லியுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டால் தான் உடலுக்கு ஆரோக்கியமான ஒன்றாக உள்ளது. இட்லி, தோசையை வெறும் இட்லி, பொடியுடன் சாப்பிடுவதால் எந்த பலனும் கிடையாது.
இன்று பெரும்பாலான வீடுகளில் கடையில் சோடா உப்பு கலந்த மாவை இட்லி, தோசை ஊற்றி சாப்பிடுவதால் தான் செரிமான பிரச்னைகளுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. இதுவே அசிடிட்டி பிரச்னையாக மாற வாய்ப்புள்ளது. இதுபோன்ற பொடி வைத்து இட்லி, தோசையை சாப்பிடுவது உடலுக்கு மிகவும் கெடு" என்று கூறியுள்ளார். எனவே, இட்லி, தோசையை முறையாக சாப்பிட வேண்டும். இட்லி தோசையுடன் பொடி வைத்து சாப்பிடக் கூடாது. அதற்கு பதிலாக இட்லி, தோசையுடன் புதினா, கொத்தமல்லி சட்னி செய்து சாப்பிட வேண்டும்.
கொத்தமல்லி, புதினா சட்னி செய்வது எப்படி?
முதலில் ஒரு கடாயில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி, அதில் வெள்ளை உளுத்தம் பருப்பை போட வேண்டும். அதில் சிறிதளவு நறுக்கிய பூண்டு, பச்சை மிளகாய் போன்று வதக்கவும். இதன்பிறகு, நறுக்கி வைத்த கொத்தமல்லி, புதினா, கறிவேப்பிலை ஆகியவற்றை ஒன்றாக கடாயில் போட்டு, 10 நிமிடத்திற்கு வதக்க வேண்டும். அதன்பிறகு, அடுப்பை ஆப் செய்து, சூட்டை தணிக்க வேண்டும். இதன்பிறகு, மிக்ஸியில் போட்டு நன்றாக அரைக்க வேண்டும். அதன்பிறகு, கடாயில் எண்ணெய், கடுகு போட்டு தாளித்து சட்னியில் கொட்ட வேண்டும். அவ்வளவு தான், கொத்தமல்லி, புதினா சட்னி ரெடி.
