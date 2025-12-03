English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Health
  • வாரத்தில் 6 நாளும் தோசை! கே.எல்.ராகுலின் பிட்னஸ் ரகசியம் இதுதான்!

வாரத்தில் 6 நாளும் தோசை! கே.எல்.ராகுலின் பிட்னஸ் ரகசியம் இதுதான்!

KL Rahul Diet Secrets : வெறும் தோசை சாப்பிட்டு உடலை Fit-ஆக வைத்திருக்கும் கே.எல்.ராகுல்! அதெப்படி சாத்தியம்?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:44 PM IST
KL Rahul Diet Secrets : பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் கே.எல்.ராகுல், தனது பிட்னஸ் ரகசியம் குறித்து  பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

விளையாட்டு வீரர்களாக இருக்கும் அனைவருக்குமே தங்கள் உடலை சரியாக கவனித்துக்கொள்வதற்கும், எடையை கச்சிதமாக வைத்துக்கொள்வதற்கும் சில தினசரி நடவடிக்கைகள் இருக்கும். குறிப்பாக கிரிக்கெட் வீரர்கள் இதனை சரியாக பின்பற்றுவர். அப்படி, தன் உடலை கச்சித்மாக பார்த்துக்கொள்ளும் விளையாட்டு வீரரான கே.எல்.ராகுல், தனது ஃபிட்னஸ் ரகசியம் குறித்து பகிர்ந்துள்ளார். 

கே.எல்.ராகுலின் உணவு:

கே.எல்.ராகுல், தனது டயட் குறித்து பேசியிருக்கிறார். அதில், தான் முழு மனதாக சாப்பிடுவதில் கவனம் செலுத்துவதாக கூறியிருக்கிறார். முழுமையாக அனைத்து உணவுகளையும் கட் செய்வதை விட, எடுத்துக்கொள்ளும் அளவுகளை குறைத்துக்கொள்வதாக கூறியிருக்கிறார். 

சர்க்கரையை தன் டயட்டில் இருந்து நீக்கி விட்டதாக கூறியிருக்கும் கே.எல்.ராகுல், அதை குறைவாக எடுத்துக்கொள்வதாகவும் கூறியிருக்கிறார். கோதுமை எடுத்துக்கொள்ளாததாக கூறும் அவர், கோதுமை சேர்த்திருக்கும் பீட்சாவை எப்போதாவது சாப்பிடுவாராம். 

ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம் என்பதை கலோரி கவுண்ட் ஆக எடுத்துக்கொள்ளும் அவர், அதன்படியே தான் தினந்தோறும்பின்பற்றுவதாக கூறியிருக்கிறார். தனக்கு இருக்கும் உணவு முறைகளிலேயே, இந்திய உணவுதான் பிடிக்கும் என்று கூறியிருக்கிறார். 

காலை உணவு:

ராகுல், தன் காலையை எப்படி ஆரம்பிப்பேன் என்று கூறியிருக்கிறார். தோசை, முட்டை மற்றும் பனீர் அல்லது முட்டை சேர்த்த புர்ஜீ சாப்பிடும் அவர், தான் பெரும்பாலும் தோசை தான் சாப்பிடுவேன் என்று கூறியிருக்கிறார். ஒரு வாரத்தில், தான் முட்டையோடு சேர்த்து 6 தோசை சாப்பிடுவதாக கூறும் அவர், சில சமயங்களில் முட்டை தோசை சாப்பிடுவதாகவும், சில சமயங்களில் வெறும் தோசை சாப்பிடுவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். 

முட்டை:

முட்டையை தனது உணவில் பெரிதாக சேர்த்துக்கொள்வதாக கே.எல்.ராகுல் தெரிவித்திருக்கிறார். சில நேரங்களில் அதனை பொரியலாகவும், சில நேரங்களில் அதனை ஆம்ப்லெட் ஆகவும் எடுட்த்துக்கொள்வதாக கூறியிருக்கிறார். வெளிநாடுகளில் ட்ரெயினிங் செய்யும் போது க்ளூட்டன் ஃப்ரீ டோஸ்டை எடுத்துக்கொள்வதாக கூறும் கே.எல்.ராகுல், வீட்டில் இருக்கும் போது தோசை சாப்பிடுவேன் என கூறியிருக்கிறார். சில சமயங்களில் புரதம் நிறைந்த மிக்ஸை சாப்பிடுவதாகவும், அதில் பெர்ரி, வாழைப்பழம், நட்ஸ் உள்ளிட்டவற்றை சேர்ப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். 

எங்கு சென்றாலும் பின்தொடரும் டயட்:

ராகுல், எப்போதும் ட்ராவலிங்கில் இருப்பார். இருப்பினும், ஒரே உணவு முறையைதான் பின்பற்றுகிறார். எங்கு சென்றாலும், இந்திய உணவைத்தான் மதிய உணவாக எடுத்துக்கொள்வதாக கூறியிருக்கிறார். அளவு சாப்பாட்டை சாப்பிடுவதாக கூறும் அவர், 150 கிராம் கார்ப் அளவு கொண்ட அரிசி சாதத்தை எடுத்துக்கொள்வதாக கூறுகிறார். மேட்ச் அல்லது ட்ரெயினிங் இருக்கும் நாட்களில், அதையே 200 கிராமாக எடுத்துக்கொள்வாராம். இதேதான் இரவு சாப்பாட்டிற்கும். புரதத்திற்காக கடல் உண்வுகளையும், சில சமயங்களில் மட்டனையும் எடுத்துக்கொள்வதாக கூறுகிறார்.

மேலும் படிக்க | ஏசியில் குழந்தைகளை உறங்க வைக்கலாமா? விளக்கும் மருத்துவர்!

மேலும் படிக்க | யூரிக் அமிலத்தை குறைத்து மூட்டு வலியை முடக்க உதவும் அற்புதமான வீட்டு வைத்தியங்கள்

KL Rahul Diet Secrets Cricketer Athlete Diet Health Tips

