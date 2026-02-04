கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனையா? இந்த எளிய உணவுகள் நிவாரணம் அளிக்கும்

Foods to cure Fatty Liver: நம் உடல் இயங்க தேவைப்படும் முக்கிய உறுப்புகளில் கல்லீரலும் ஒன்று. நமது இரத்தத்தை சுத்திகரிப்பதில் இருந்து இரத்த ஓட்டத்தை பராமரித்தல், நச்சுகளை நீக்குதல், ஆற்றலை உற்பத்தி செய்தல், ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்துதல் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துதல் வரை கல்லீரல் பல செயல்பாடுகளைச் செய்கிறது.
கல்லீரலில் ஏற்படும் எந்தவொரு பிரச்சனையும் முழு உடலையும் பாதிக்கலாம். இதில் செரிமான பிரச்சனைகள், நச்சு குவிப்பால் ஏற்படும் சோர்வு மற்றும் பலவீனம், கொழுப்பு கல்லீரல் மற்றும் கல்லீரல் புற்றுநோய் ஆகியவை அடங்கும். எனவே, எதிர்கால சிக்கல்களைத் தவிர்க்க கல்லீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பது மிகவும் முக்கியம்.
கல்லீரல் அசுத்தங்களை சுத்தப்படுத்த உதவும் உணவுகள்
கல்லீரல் ஆரோக்கியமாக இருப்பது மிக முக்கியம். உடலில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளில் பலவற்றுக்கு கல்லீரல் காரணமாக இருக்கலாம். கல்லீரல் நம் உடலில் உள்ள ஒரு முக்கிய உறுப்பு. அதை முறையாகப் பராமரித்தால், அது தன்னைத்தானே சரிசெய்துகொள்ளும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். நமது வீட்டில் காணப்படும் சில உணவுகள் கல்லீரல் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், கல்லீரலில் உள்ள அசுத்தங்களை சுத்தப்படுத்தவும், அதன் மூலம் ஆரோக்கியமான கல்லீரலைப் பராமரிக்கவும் கணிசமாக உதவும் என்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தினமும் இரண்டு ஆப்பிள்களை சாப்பிடுவது கல்லீரலுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். ஆப்பிள்களில் வைட்டமின் சி, நார்ச்சத்து மற்றும் சக்திவாய்ந்த ஆண்டிஅக்சிடெண்டுகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான பண்புகள் உள்ளன. அவை கல்லீரலுக்கு நன்மை பயக்கும். கூடுதலாக, ஆப்பிளில் பெக்டின் எனப்படும் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து உள்ளது. இது உடலில் இருந்து கன உலோகங்கள் மற்றும் நச்சுகளை பிணைத்து நீக்குகிறது. கல்லீரலின் சுமையைக் குறைத்து சரியாக செயல்பட அனுமதிக்கிறது.
கொண்டைக்கடலை உதவும்
கொண்டைக்கடலையும் ஆரோக்கியமான கல்லீரலைப் பராமரிக்கவும் உதவியாக இருக்கும். இதில் புரதம், நார்ச்சத்து, தாதுக்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆண்டிஅக்சிடெண்டுகள் நிறைந்துள்ளன. கருப்பு கொண்டைக்கடலையில் உள்ள அதிக நார்ச்சத்து குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதாக ஆராய்ச்சிகளில் தெரிய வந்துள்ளது. இது கல்லீரலின் நச்சு நீக்கும் செயல்முறைக்கு உதவுகிறது. மேலும், கொண்டைக்கடலையின் புரத உள்ளடக்கம் கல்லீரல் செல்களை சரிசெய்வதற்கும் புதியவற்றை உருவாக்குவதற்கும் முக்கியமானது.
காபி குடிப்பதும் நல்லது
காபியும் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்மை பயக்கும். காபியை மிதமாக உட்கொள்வது கல்லீரலைப் பாதுகாக்கிறது என்று பல ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. காபி கல்லீரலில் இருந்து கொழுப்பை அகற்றி அதன் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவும் ஒரு பானமாகும். அதன் ஆண்டிஅக்சிடெண்டுகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள், குளோரோஜெனிக் அமிலம், கஃபெஸ்டால் மற்றும் கஹ்வியோல் போன்றவை கல்லீரலில் உள்ள நொதி அளவை பாதிக்கின்றன. இது கொழுப்பு கல்லீரல் மற்றும் கல்லீரல் புற்றுநோய் போன்ற ஆபத்தான நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும், கொலாஜன் படிவதைத் தடுப்பதன் மூலம் ஃபைப்ரோஸிஸை (வடுக்கள்) குறைக்கவும் உதவும். இருப்பினும், அதிகப்படியாக காபி குடிப்பது ஆரோக்கியத்திற்கும் தீங்கு விளைவிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும் 6 எளிய வழிகள்
மேலும் படிக்க | உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் தர்பூசணி...! எச்சரிக்கை ரிப்போர்ட்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ