Acidity மாத்திரைகளால் ஏற்படும் அபாய விளைவுகள்: அலர்ட் மக்களே!

Acidity Tablets Side Effects: இன்றைய காலகட்டத்தில், மோசமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை காரணமாக வாயு மற்றும் அமிலத்தன்மை பொதுவான பிரச்சனைகளாகிவிட்டன. பொதுவாக, இந்தப் பிரச்சினைகள் தாங்களாகவே தீரும், ஆனால், சிலர் உடனடி நிவாரணம் பெற அடிக்கடி அமிலத்தன்மைக்கான மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இருப்பினும், ஆன்டாசிட் மருந்துகளை கண்மூடித்தனமாக எடுத்துக்கொள்வது ஆபத்தானது.
ஹைதராபாத்தில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையின் நரம்பியல் நிபுணரான டாக்டர் சுதிர் குமார், அமிலத்தன்மை மருந்துகளை நீண்ட காலத்திற்கு உட்கொள்வதாலும், அல்லது சிறிய அசௌகரியம் ஏற்பட்டாலும் உடனே எடுத்துக்கொள்வதாலும் சிறுநீரகங்கள் சேதமாகவும், வயிற்றின் புறணிகள் மோசமாக பாதிக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது என விளக்குகிறார். சில மருந்துகளை, குறிப்பாக புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்கள் (PPIs) மருந்துகளை அதிகமாகப் பயன்படுத்துவது உடலை உள்ளிருந்து பலவீனப்படுத்தும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
ஹைதராபாத்தில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையின் நரம்பியல் நிபுணரான டாக்டர் சுதிர் குமார், இந்த மருந்துகள் பொதுவாக புண்கள் அல்லது கடுமையான அமில வீச்சு போன்ற நிலைமைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க 4 முதல் 8 வாரங்கள் வரை மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன என்பதை விளக்கி சமூக ஊடகங்களில் ஒரு பதிவைப் பகிர்ந்துள்ளார். இருப்பினும், இந்தியாவில், மக்கள் வாயு அல்லது அஜீரணம் போன்ற சிறிய பிரச்சினைகளுக்கு கூட பல ஆண்டுகளுக்கு அவற்றை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இது அவர்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.
அமிலத்தன்மையிலிருந்து விடுபடுவதற்கான தேடலில் மக்கள் அறியாமலேயே தங்கள் ஆரோக்கியத்தை ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறார்கள் என்று அவர் எழுதியுள்ளார். அமிலத்தன்மை மாத்திரைகளை அதிகமாகவும் நீண்ட காலத்திற்கும் உட்கொள்வது சிறுநீரகங்கள், எலும்புகள் மற்றும் மூளையில் பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.
குறிப்பாக, பிபிஐ மருந்துகளை நீண்டகாலத்திற்கு பயன்படுத்துவது நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய் (CKD) அபாயத்தை அதிகரிக்கும். இந்த மருந்துகளின் தொடர்ச்சியான நுகர்வு படிப்படியாக சிறுநீரகங்களின் வடிகட்டுதல் திறனைக் குறைக்கிறது, இது இறுதியில் சிறுநீரக செயலிழப்பு அபாயத்திற்கு வழிவகுக்கும். பெரும்பாலும், மக்கள் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளும் அமில நீக்கி மாத்திரைகள் சிறுநீரகங்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை அறிந்திருக்க மாட்டார்கள்.
வயிற்று அமிலம் ஏன் அவசியம்?
வயிற்று அமிலம் வெறும் எரியும் உணர்வை ஏற்படுத்துவதைத் தாண்டி ஒரு நோக்கத்திற்கும் உதவுவதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். இது உணவு செரிமானத்தின் முக்கிய செயல்முறையின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். இது உணவில் இருந்து பெறப்பட்ட ஊட்டச்சத்துக்களை முறையாக உறிஞ்சுவதற்கு உடலுக்கு உதவுகிறது.
ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் ஏற்படும் அபாயம்
- ஆன்டாசிட் மாத்திரைகளை உட்கொள்வதன் மூலம் மக்கள் வயிற்று அமிலத்தை மீண்டும் மீண்டும் அடக்கும்போது, உடல் பல அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை சரியாக உறிஞ்ச முடியாமல் போகிறது.
- இது மெக்னீசியம் மற்றும் கால்சியம் குறைபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும். கால்சியம் உறிஞ்சுதல் குறைவதால் எலும்புகள் பலவீனமடைகின்றன, இதனால் எலும்பு முறிவு ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது.
- மேலும், இந்த மருந்துகளை அதிகமாகப் பயன்படுத்துவது இரும்புச்சத்து குறைபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும், இரத்த சோகை ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கும்.
- கூடுதலாக, இந்த மருந்துகள் வைட்டமின் பி12 உறிஞ்சுதலைத் தடுக்கலாம், இது நரம்பு மண்டலம் மற்றும் மூளையின் சரியான செயல்பாட்டிற்கு முக்கியமான ஒரு ஊட்டச்சத்து.
மூளையில் ஏற்படும் தாக்கம் என்ன?
அமில மருந்துகள் வயிற்றை மட்டுமல்ல, மூளையையும் பாதிக்கலாம். இந்த மருந்துகளை நீண்ட காலத்திற்கு பயன்படுத்துவது வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும், இது பின்னர் நினைவாற்றல் மற்றும் அறிவாற்றல் செயல்பாட்டைக் குறைக்கும். மேலும், வயிற்று அமிலம் வயிற்றை கெட்ட பாக்டீரியாக்களிடமிருந்து பாதுகாக்கிறது. மருந்துகள் வயிற்று அமில அளவைக் குறைக்கும்போது, உடல் தொற்றுகளுக்கு உள்ளாகும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. இது வயிற்றுப்போக்கு, நிமோனியா மற்றும் குடலில் பாக்டீரியாவின் அதிகப்படியான வளர்ச்சி போன்ற உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
முக்கியமான மருத்துவ ஆலோசனை
எட்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக அமில நீக்கி மாத்திரைகளை உட்கொண்டால், மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம் என்று நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள். அமிலத்தன்மையை நிர்வகிக்க, மருந்துகளை மட்டுமே நம்புவதை விட உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களைச் செய்வது மிகவும் பயனுள்ள அணுகுமுறையாகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
