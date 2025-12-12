English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  குளிக்கும் போது..உடலில் கழுவ வேண்டிய முதல் பகுதி..எது தெரியுமா? மருத்துவர் சொல்லும் விஷயம்..

குளிக்கும் போது..உடலில் கழுவ வேண்டிய முதல் பகுதி..எது தெரியுமா? மருத்துவர் சொல்லும் விஷயம்..

First Part You Should Wash In Shower : நம்மில் பலருக்கு, குளிக்கையில் எந்த பகுதியை முதலில் கழுவ வேண்டும் எனும் சந்தேகம் இருக்கும். அது குறித்து தோல் மருத்துவர் விளக்குகிறார். முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 12, 2025, 06:42 PM IST
  • முதலில் கழுவ வேண்டிய உடல் பாகம்..
  • குளிக்கும் போது இதை மறக்காதீங்க..
  • மருத்துவர் சொல்வது..

குளிக்கும் போது..உடலில் கழுவ வேண்டிய முதல் பகுதி..எது தெரியுமா? மருத்துவர் சொல்லும் விஷயம்..

First Part You Should Wash In Shower : நம் அனைவரும், தனிப்பட்ட முறையில் சுத்தமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆகும். அதற்கு, நாம் தினமும் குளிக்க வேண்டியது அவசியம். குளிப்பது என்பது, வெறும் தண்ணீர் ஊற்றி குளிப்பது மட்டுமல்ல, சரியான சோப்பை பயன்படுத்தி நம் உடலை முழுமையாக சுத்தப்படுத்துவதற்கான வழிமுறையும் ஆகும். ஒரு சிலர், தாங்கள் முதலில் குளிக்கும் போது, அது வெந்நீராக இருந்தாலும், ஜில்லென்ற தண்ணீராக இருந்தாலும் அதனை காலில் ஊற்றிதான் ஆரம்பிப்பர். ஆனால், இப்படி குளிக்கும் போது நாம் உடலின் எந்த பாகத்தை முதலில் கழுவ வேண்டும் தெரியுமா?

முதலில் கழுவ வேண்டிய பாகம்:

உங்கள் உடலில் நீங்கள்சோப்பு மற்றும் தண்ணீரை எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பது நீங்கள் நினைப்பதை விட முக்கியமானதாகும். இது குறித்து பேசும் தோல் மருத்துவர்கள், நீங்கள் குளிக்கும் போது கழுவத் தொடங்கும் இடம் குறித்து கூறுகின்றனர். இப்படி நீங்கள் ஏற்படுத்தும் சிறிய மாற்றம், வியர்வை, மாசு  படிவுகளை எவ்வளவு நன்றாக நீக்குகிறீர்கள், மற்றும் நாள் முழுவதும் உங்கள் சருமம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறது  என்பதை மாற்றும்.

தலைக்கு குளிக்கும் போது நாம் முதலில் கழுவ வேண்டியது நம் தலையைதானாம். உங்கள் கைகளைத்தாண்டி, உச்சந்தலையைதான் பாதுகாப்பாக கழுவ வேண்டும். உங்கள் முடியின் சுத்தத்தை தாண்டி, அதற்கு கீழ் இருக்கும் தோலின் சுத்தமும் மிகவும் முக்கியம் ஆகும்.

உச்சந்தலையை சுத்தம் செய்வது ஏன் அவசியம்?

உச்சந்தலையில், காற்றில் இருந்து வரும்மாசுபாடு, சரும பிரச்சனை, தலைக்கான சில அழகுப்பொருட்களை உபயோகித்தல், வியர்வை உள்ளிட்டவற்றால் பல பிரச்சனைகள் வரலாம். குளிக்கும் போது, நாம் பிற பாகங்களை சரியாக கழுவுவது போல, இதை சுத்தம் செய்வதில்லை. நாம் நகர்ப்புற சூழலில் இருந்தால், இது இன்னும் மோசமாகி விடுகிறது. முடியின் தண்டு, வேர் பகுதி என அனைத்துமே பிரச்சனைக்குரியதாக மாறி விடுகின்றன.

முடியுடன் சேர்த்து உச்சந்தலையை சுத்தம் செய்வது எப்படி?

  • ஷாம்பூ தடவுவதற்கு முன்பு, வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் உங்கள் தலையை நனைக்க வேண்டும். 
  • ஷாம்பூவை உச்சந்தலையில் தேய்த்து, மெதுவாக மசாஜ் செய்யவும். பின்னர், விரல்களை வைத்து முடியின் நுனி வரை நீட்டவும்.
  • உங்கள் நகத்தை வைத்து உச்சந்தலையை சுரண்டுவதை தவிர்க்கவும். இது, உங்கள் முடியை டேமேஜ் செய்யலாம்.
  • தலையை சுத்தம் செய்த பின்பு, காதுக்கு பின்னாடி இருக்கும் அழுக்கையும் சுத்தம் செய்யவும்.
  • முழுமையாக சுத்தம் செய்த பின்பு, உங்கள் உச்சந்தலையில் ஏதேனும் அழுக்கு இருப்பது போல தோன்றினாலோ, எண்ணெய்ப்பசை இருப்பது போல தோன்றினாலோ, மீண்டும் தண்ணீரை வைத்து இன்னொரு வாஷ் செய்யுங்கள். 
  • கண்டீஷனர் உபயோகிப்பீர்கள் என்றால், தன்ணீர் பிழிந்த பின்பு தேய்க்கவும். 

