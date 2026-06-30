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குழந்தைகளுக்கு பூச்சி மருந்து..எத்தனை முறை கொடுக்கலாம்? எவ்வளவு கொடுக்கலாம்?

குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக, பெற்றோர்கள் குடற்புழு பூச்சி மருந்து கொடுப்பது இயல்பு. இதனை, மருட்த்துவரின் ஆலோசனைப்படி, எத்தனை காலத்திற்கு ஒருமுறை கொடுக்கலாம், எவ்வளவு கொடுக்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 30, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:28 PM IST
குழந்தைகளுக்கு பூச்சி மருந்து..எத்தனை முறை கொடுக்கலாம்? எவ்வளவு கொடுக்கலாம்?
Image Credit: Deworming Medications | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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