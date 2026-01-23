10 நிமிடத்திற்கு மேல் டாய்லெட்டில் உக்காறாதீங்க - மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை! காரணம் என்ன?

Do Not Sit In Toilet Seat More Than 10 Minutes : நம்மில் பலர், பல மணி நேரம் கழிவறையில் அமர்ந்து போன் பார்ப்பது, ரீல்ஸ் ஸ்க்ரோல் செய்வது என்றிருப்போம். கடைசியில் நாம் எதற்காக கழிவறையில் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்பதையே மறந்து எதையும் முடிக்காமலேயே சென்று விடுவோம். இது குறித்து மருத்துவர்கள் நமக்கு அபாய எச்சரிக்கையை விடுக்கின்றனர்.
மருத்துவ எச்சரிக்கை!
நீண்ட நேரங்கள் கழிப்பறையில் அமர்வதால், மூல நோய், இடுப்பு தசை பலவீனம் உள்ளிட்ட பலவாரான உடல்நல பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் என சுகாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். நம்மில் பெரும்பாலானோர் கழிவறைக்கு செல்போன் எடுத்து செல்வதால் 15 நிமிடங்களுக்கும் மேல் கழிவறையில் நாம் செலவிடுகிறோம். எனவே, இதை செய்யக்கூடாது என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
மருத்துவர் சொல்வது:
டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் மருத்துவர் Lai Xue என்கிற பெருங்குடல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர், இது குறித்ஹ்டு பேசுகையில், பல நோயாள்கள் கழிவறை குறித்த ஆரோக்கிய பாதிப்புகளுக்காகத்தான் அடிக்கடி மருத்துவர்களை பார்ப்பதாக கூறியிருக்கிறார். “நோயாளிகள் இது குறித்த புகாருடன் என்னிடம் வருகையில் நாங்கள் உன்னிப்பாக பார்க்க வேண்டிய முக்கிய பகுதிகளில் ஒன்று, கழிவறையில் அவர்கள் செலவிடும் நேரம் பற்றியதுதான்” என்று கூறுகிறார்.
கழிவறையில், நாம் அமருவதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த டிசைனால் நமக்கு நிறைய பாதிப்புகள் வருமாம். புவியீர்ப்பானது, மனிதனை தரையில் நிறுத்துவதை மட்டும் செய்யவில்லை. ரத்தத்தை, மீண்டும் இதயத்திற்கு செலுத்துவதற்கு நம் உடல் கடினமாக உழைக்க வேண்டிய நிலையையும் உருவாக்குகிறது என்றும் கூறுகிறார். கூடவே, கழிவறையில் முட்டை வடிவில் இருக்கும் இந்த இருக்கையில் அமரும் போது, அது மலக்குடலை ஒரு நார்மலான நாற்காலியில் இருப்பதை விட, தாழ்வான நிலையில் வைத்திருக்கிறது. இதனால், புவியீர்ப்பு விசையால் இடுப்பின் மீதான அழுத்தத்தினை அதிகரிக்கிறது. இது, குடல் சரிவு போன்ற நிலைகளுக்கும் வழிவகுக்குமாம்.
மலம் கழிக்கும் போது முக்குதல்..!
இது ஒரு வகை வால்வு போல செயல்படுவதாக கூறும் அந்த மருத்துவர், ஒரு வழியில் உள்ளே நுழையும் ரத்தம், இன்னொரு வழியாக வெளியே செல்ல முடியாத நிலையில் இருக்குமாம். இது, ரத்த நாளங்கள் வீங்குவதற்கும், மூல நோய் அபாயத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கும் வழிவகுக்கிறதாம். இப்படி டாய்லெட்டில் நீண்ட நேரம் அமர்வதால், மலம் கழிக்கும் போது முக்குவதற்கான வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது.
CNN பத்திரிகைக்கு, ஃபரா மோன்சூர் என்கிற மருத்துவர் பேசியிருக்கிறார். அப்போது மக்கள் டாய்லெட் சீட்டில் நீண்ட நேரம் அமர்ந்து ஸ்க்ரோல் செய்வதால் சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களையே மறந்து, நேரத்தையும் மறந்து போவதாகவும், இப்படி அவர்கள் ஏற்படுத்தும் பழக்கம், இடுப்பு தசைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் என்றும் கூறுகிறார்.
ரத்தம் வடிதல்:
ஒரு சிலருக்கு, அடிக்கடி மலச்சிக்கல் பிரச்சனை ஏற்படும். இந்த பிரச்சனை, வேறு சில உடல் நல பாதிப்பிற்கான பிரச்சனையாகவும் இருக்கலாம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். அதாவது அவர்களுக்கு குடல் நோய், செரிமான கோளாறு பிரச்சனை இருக்கலாம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். அதே சமயத்தில் மலம் கழிக்கும் போது ரத்தம் வடிவது உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தால், அதை ரொம்ப தாமதிக்காமல் விரைவில் உடனடியாக சென்று மருத்துவரிடம் சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
