English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கும் உணவுகள்.. மருத்துவர் கொடுக்கும் லிஸ்ட்!

ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கும் உணவுகள்.. மருத்துவர் கொடுக்கும் லிஸ்ட்!

Diabetes Diet Chart: நீரிழிவு நோயாளிகள் தினமும் தங்கள் டயர்ட்டில் என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம். இதன் மூலம் உங்கள் ரத்த சர்க்கரை அளவு கட்டுக்குள் இருக்கும்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 12, 2026, 07:13 PM IST
  • நீரிழிவு நோயாளிகளின் உணவுகள்
  • இதையெல்லாம் சாப்பிடக் கூடாது
  • மருத்துவர் கொடுக்கும் லிஸ்ட்

Trending Photos

உலகின் டாப் 7 பணக்கார தலைவர்கள்! சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிடுவீங்க
camera icon7
Richest Leaders
உலகின் டாப் 7 பணக்கார தலைவர்கள்! சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிடுவீங்க
உலகின் டாப் 7 பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் மெஸ்ஸி, ரொனால்டோலாம் கிடையாது!
camera icon7
World Richest Athletes
உலகின் டாப் 7 பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் மெஸ்ஸி, ரொனால்டோலாம் கிடையாது!
ஐபிஎல் 2026: இரண்டு தலைமை பயிற்சியாளர்கள் மாற்றம்.. 10 அணிகளின் Head Coach யார் யார்? முழு லிஸ்ட்
camera icon10
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026: இரண்டு தலைமை பயிற்சியாளர்கள் மாற்றம்.. 10 அணிகளின் Head Coach யார் யார்? முழு லிஸ்ட்
கருமம் கருமம்..ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக வீடியோ பதிவிட்ட நடிகர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular Actor
கருமம் கருமம்..ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக வீடியோ பதிவிட்ட நடிகர்! யார் தெரியுமா?
ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கும் உணவுகள்.. மருத்துவர் கொடுக்கும் லிஸ்ட்!

Diabetes Diet Chart: இன்றயை காலத்தில் உணவு பழக்கவழக்கம் காரணமாக பல பிரச்னைகள் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக நீரிழிவு நோயாளால் பலரும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். நீரிழிவு நோயால் அவதிப்பட்டு வருபவர்கள் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைப்பது மிகவும் முக்கியம். இதனை கட்டுப்படுத்த பிரதமான இருப்பது உணவு தான். உணவு முறையில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாலே நாம் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கலாம். எனவே, நீரிழிவு நோயாளிகள் என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

நீரிழிவு நோயாளிகள் என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடலாம்?

இதுகுறித்து மருத்துவர் ஒருவர்  விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதாவது, நீரிழிவு நோயாளிகள் எத்தவை வேளை வெள்ளை அரிசி சாப்பிடலாம் என்பது குறித்து கூறியுள்ளார்.  அவர் கூறுகையில், நீரிழிவு நோயாளிகள் ஒருநாளைக்கு ஒரு முறை வெள்ளை சாதம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். இரண்டு வேலையில் சிறுதானிய உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வது சிறந்தது.

அதாவது கம்பு கூழ், கம்பு தோசை, கம்பு அடை, தினை பொங்கல், உப்புமா, தோசை, சாமை சாதம், சாமை இட்லி, சாமை பொங்கல், வரகு சாதம், தோசை, உப்புமா, ராகி களி, ராகி தோசை, ராகி கூழ் போன்ற சிறுதாணிய உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கலாம். சீசன் டைமில் கிடைக்கக் கூடிய மாம்பழம், பலாப்பழம், வாழைப்பழத்தை சாப்பிடலாமா என்பது குறித்தும் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.  அதாவது, நீரிழிவு நோயாளிகள் இந்த மூன்று பழங்களை அளவோடு எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்கிறார். அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்தால் சுகர் லெவல் எகிறும் எனவும் கூறியுள்ளார். 

என்ன சாப்பிடக் கூடாது?

பழச்சாறு, இளநீர் எடுப்பதால் ரத்த சர்க்கரை அளவு கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும்.  உங்களது ரத்த சர்க்கரை அளவை தெரிந்து கொண்டு, உங்கள் மருத்துவரிடம் கலந்து ஆலோசித்து எந்த பழச்சாறுகள் எடுத்துக் கொள்ளலாம், எவ்வளவு குடிக்கலாம் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்வது சிறந்தது. வெள்ளை சர்க்கரை சாப்பிட்டால் ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்குமா என்பது குறித்தும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

அவர் கூறுகையில், வெள்ளை சர்க்கரை சாப்பிடுவதால் மட்டும் ரத்த சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்காது.  நாட்டுச் சர்க்கரை, பனைக்கற்கண்டு,  தேன், கருப்பட்டி, வெல்லம் ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொள்வதன்  மூலம் ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கும் என்று கூறுகிறார்.  அதே நேரத்தில், நார்ச்சத்து உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்க உதவும். உங்களது செரிமானமும் நன்றாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளார். 

மேலும், பாஸ்டா, பர்க்கர், சோடா, பிரட், மேகி, நூடுல்ஸ போன்ற உணவுகளை நீரிழிவு நோயாளிகள் தவிர்ப்பது நல்லது.  மேலும், தினமும் பாதாம், வால்நட்ஸ் 5 சாப்பிடுவது சிறந்தது. பால் காபி, டீக்கு பதிலாக பிளாக் காபி, டீ குடிப்பது சிறந்தது.  இதன் மூலம் உங்கள் ரத்த சர்க்கரை  அளவு கட்டுக்குள் இருக்கும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

 

 

மேலும் படிக்க: தொப்பையை குறைக்க உதவும் உணவுகள்-வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டாலே நல்ல Change..

மேலும் படிக்க: மெல்லிய இடையை பெற டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! 15 நாளில் செம மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
DiabetesDiabetes Diet ChartDiabetes PatientDiabetes Food chartsugar control foods

Trending News