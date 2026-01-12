ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கும் உணவுகள்.. மருத்துவர் கொடுக்கும் லிஸ்ட்!

Diabetes Diet Chart: இன்றயை காலத்தில் உணவு பழக்கவழக்கம் காரணமாக பல பிரச்னைகள் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக நீரிழிவு நோயாளால் பலரும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். நீரிழிவு நோயால் அவதிப்பட்டு வருபவர்கள் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைப்பது மிகவும் முக்கியம். இதனை கட்டுப்படுத்த பிரதமான இருப்பது உணவு தான். உணவு முறையில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாலே நாம் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கலாம். எனவே, நீரிழிவு நோயாளிகள் என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
நீரிழிவு நோயாளிகள் என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடலாம்?
இதுகுறித்து மருத்துவர் ஒருவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதாவது, நீரிழிவு நோயாளிகள் எத்தவை வேளை வெள்ளை அரிசி சாப்பிடலாம் என்பது குறித்து கூறியுள்ளார். அவர் கூறுகையில், நீரிழிவு நோயாளிகள் ஒருநாளைக்கு ஒரு முறை வெள்ளை சாதம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். இரண்டு வேலையில் சிறுதானிய உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வது சிறந்தது.
அதாவது கம்பு கூழ், கம்பு தோசை, கம்பு அடை, தினை பொங்கல், உப்புமா, தோசை, சாமை சாதம், சாமை இட்லி, சாமை பொங்கல், வரகு சாதம், தோசை, உப்புமா, ராகி களி, ராகி தோசை, ராகி கூழ் போன்ற சிறுதாணிய உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கலாம். சீசன் டைமில் கிடைக்கக் கூடிய மாம்பழம், பலாப்பழம், வாழைப்பழத்தை சாப்பிடலாமா என்பது குறித்தும் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதாவது, நீரிழிவு நோயாளிகள் இந்த மூன்று பழங்களை அளவோடு எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்கிறார். அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்தால் சுகர் லெவல் எகிறும் எனவும் கூறியுள்ளார்.
என்ன சாப்பிடக் கூடாது?
பழச்சாறு, இளநீர் எடுப்பதால் ரத்த சர்க்கரை அளவு கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும். உங்களது ரத்த சர்க்கரை அளவை தெரிந்து கொண்டு, உங்கள் மருத்துவரிடம் கலந்து ஆலோசித்து எந்த பழச்சாறுகள் எடுத்துக் கொள்ளலாம், எவ்வளவு குடிக்கலாம் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்வது சிறந்தது. வெள்ளை சர்க்கரை சாப்பிட்டால் ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்குமா என்பது குறித்தும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அவர் கூறுகையில், வெள்ளை சர்க்கரை சாப்பிடுவதால் மட்டும் ரத்த சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்காது. நாட்டுச் சர்க்கரை, பனைக்கற்கண்டு, தேன், கருப்பட்டி, வெல்லம் ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம் ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கும் என்று கூறுகிறார். அதே நேரத்தில், நார்ச்சத்து உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம் ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்க உதவும். உங்களது செரிமானமும் நன்றாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளார்.
மேலும், பாஸ்டா, பர்க்கர், சோடா, பிரட், மேகி, நூடுல்ஸ போன்ற உணவுகளை நீரிழிவு நோயாளிகள் தவிர்ப்பது நல்லது. மேலும், தினமும் பாதாம், வால்நட்ஸ் 5 சாப்பிடுவது சிறந்தது. பால் காபி, டீக்கு பதிலாக பிளாக் காபி, டீ குடிப்பது சிறந்தது. இதன் மூலம் உங்கள் ரத்த சர்க்கரை அளவு கட்டுக்குள் இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
