Beef சாப்பிட்டால் குழந்தை பிறக்காதா? விளக்கிய மருத்துவர்.. ரொம்ப முக்கியம்!

Health Benefits Of Eating Beef: இன்றைய நவீன காலத்தில் எந்த ஒரு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சுற்றி சில வதந்திகளும், கட்டுக்கதைகளுக்கு பரப்பப்படுகிறது. இதில் தவறான செய்திகள் தான் அதிகம் பரப்பப்படுகிறது. இதனால், நாம் அன்றாட சாப்பிடும் உணவிலும் சந்தேகம் எழுகிறது. அப்படியொன்று தான், மாட்டுக்கறி. மாட்டுக்கறியை இன்று பலரும் விரும்பி சாப்பிட்டு வருகின்றனர்.
மாட்டிறைச்சி
மாட்டிறைச்சி ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவாகும். இதில் புரதம், இருப்பு போன்ற சத்துகள் நிறைந்துள்ளது. குறிப்பாக, மாட்டிறைச்சியில் உள்ள Heme என்ற இரும்புச்சாத்து ரத்த சோகை போன்ற பிரச்னைகள் வராமல் தடுக்கிறது. பாஸ்பரஸ், மெக்னீசியம் போன்ற முக்கிய தாத்துகள் நிறைந்துள்ளதால், எலும்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். மேலும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க மாட்டிறைச்சியை தாரளமாக சாப்பிடலாம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
இப்படிப்பட்ட மாட்டிறைச்சி குறித்து ஒருவர் சமீபத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் கருத்தை தெரிவித்திருந்திருந்தார். அதவாது, மாட்டிறைச்சி சாப்பிட்டால் உயிர் அணுக்கள் குறைந்து ஆண்மைக் குறைவு ஏற்படும் என்றும் விலை குறைவு என்பதால் பலரும் மாட்டுக் கறி சாப்பிடுகின்றனர் எனவும் அவர் கூறியிருந்தார். இதற்கு தற்போது மருத்துவர் இசக் அப்பாஸ் தனது யூடியூப் பக்கத்தில் வீடியோ வெளியிட்டு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
மாட்டிறைச்சி சாப்பிட்டால் குழந்தை பிறக்காதா?
மாட்டிறைச்சி குறித்து மருத்துவர் இசக் அப்பாஸ் பேசுகையில், ”மற்ற இறைச்சிகளில் இல்லாத பல சத்துகள் மாட்டிறைச்சியில் இருக்கிறது. மாட்டுக் கறியில் உள்ள கணிமங்களான zinc, B12, Iron, selenium போன்றவை விந்தணு உற்பத்தியாகும் செயல்முறைக்கு உதவும். விரைப்பையில் உற்பத்தியாகும் testosterone ஹார்மோன் அளவினையும் மாட்டுக்கறி அதிகரிக்கும்.
ஆட்டுக்கறியை காட்டிலும் மாட்டுக் கறியும் நிறைவுற்ற கொழுப்புகள் (saturated fats) குறைவாக இருப்பதால் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. மாட்டிறைச்சியில் carnitine என்ற சக்திவாய்ந்த ஊட்டச்சத்து ஒன்று உள்ளது. இது விந்தணுவில் ஏற்படும் பாதிப்பான oxidative Damage-ல் இருந்து காக்கும். அதாவது, செல்கள், திசுக்கள் சேதடைவதை தடுக்கும்.
கோழிக்கறி, மீன்களை ஒப்பிடும்போது மாட்டிறைச்சியில் இருக்கு ஊட்டச்சத்து 10 மடங்கு மிகுதியாக இருக்கிறது. எனவே, மாட்டிறைச்சியை உண்பவராக இருந்தால், பயன்பட வேண்டாம். வாரத்திற்கு இரண்டில் இருந்து மூன்று முறை மாட்டிறைச்சியை தாரளமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால், கொழுப்பினை சாப்பிடாமல், கறியை மட்டும் சாப்பிடுவது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது” என்று கூறினார்.
மாட்டிறைச்சி மட்டுமின்றி, ஆட்டுக்கறி, கோழிக்கறி போன்ற உணவுகளையும் தாரளமாக சாப்பிடலாம். அசைவ உணவுகளில் எண்ணற்ற நன்மைகள் கொட்டிக்கிடக்கிறது. உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை பெற, அசைவ உணவுகளை சரியாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக, மீன் போன்றவற்றை தவறாமல் எடுத்துக் கொள்வது சிறந்தது. உடல்நல பிரச்னைகள் போன்ற நோய்களால் அவதிப்பட்டு வருபவர்கள் உங்களுக்கு மருத்துவரை அணுகி, மாட்டிறைச்சியை சாப்பிடாலாமா என்பது குறித்து ஆலோசனைகளை பெறுவது சிறந்த வழியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
