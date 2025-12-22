முட்டை சாப்பிட்டால் கேன்சர் வருமா? உண்மை என்ன.. முக்கிய அலெர்ட்!

Do Eggs Risk Of Cancer: சிறியவர்கள் வரை பெரியவர்கள் வரை முட்டை சாப்பிட்டு வருகின்றனர். முட்டை முழுமையான ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவாக கருதப்படகிறது. முட்டையில் அதிகளவு ப்ரோட்டீன் சத்துகள் உள்ளன. மேலும், முட்டையில் புரதம், வைட்டமின் ஏ,டி,கே,பி, இரும்பு, செலினியம் உள்ளிட்ட சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் தினசரி உணவில் சேர்த்துக் கொள்கின்றனர். இப்படி சத்து நிறைந்த முட்டை சாப்பிட்டால் புற்றுநோய் உண்டாகும் என சமூக வலைதளங்களில் சமீப நாட்களாகவே பரவி வருகிறது.
முட்டை சாப்பிட்டால் கேன்சர் உண்டாகுமா?
அதாவது, முட்டைகளில் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் நைட்ரோபியூரான் மருந்தின் கூறுகள் இருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் பரவியது. இந்த தகவல் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. மேலும், முட்டை சாப்பிடுவது நல்லதா கெட்டதா என்ற கேள்வியும் மக்கள் மத்தியில் எழுந்தது. இந்த நிலையில் தான், இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, முட்டை சாப்பிடுவது புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் என்ற கூற்றுகள் முற்றிலும் தவறானது.
அறிவியல் பூர்வமற்றது. இந்திய சந்தைகளில் கிடைக்கும் முட்டைகள் மக்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பானது. இதுபோன்ற வதந்திகள் பயத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக மட்டுமே பரப்பப்படுகின்றன. 2011 விதிமுறைகளின் கீழ் கோழி மற்றும் முட்டை உற்பத்தியின் எந்த நிலையிலும் நைட்ரோ பியூரான் பயன்படுத்துவது கண்டிப்பாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. நைட்ரோ பியூரான் தடயங்களின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பு ஒரு கிலோவுக்கு ஒரு கிராம் என்பதாகும்.
இந்த வரம்புக்கு குறைவாக கண்டறியப்படும் தடயங்கள் உணவு பாதுகாப்பு விதிமுறை மீறலையோ, உடல் நலனுக்கு தீங்கு விளைப்பதையோ குறிப்பதில்லை. நாட்டில் விற்கப்படும் முட்டைகளில் நைட்ரோ பியூரான் இருப்பதாக பரவும் தகவல் அறிவியில் பூர்வ ஆதாரமற்றவை. சாதாரண முட்டைகளை எடுத்து கொள்வதன் மூலம் புற்றுநோய் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச ஆய்வுகள் எதுவும் கூறவில்லை. நாட்டில் விற்கப்படும் முட்டையை சாப்பிடுவது முற்றிலும் உகந்தவை. சமச்சீரான உணவு முறைக்கு உகந்தவையாகவும் உள்ளன. அவற்றில் உள்ள புரதம் மற்றும் வைட்டமின்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவர் சொன்ன விஷயம்
இதுகுறித்து மருத்துவர் அருண்குமார் வெளியிட்ட வீடியோவில், ”நைட்ரோ பியூரான் என்பது புற்றுநோயை உண்டாகும் கூற்று கிடையாது. இந்த நைட்ரோ பியூரான் என்பது இயற்கையாகவே நாம் சிறுநீர் தொற்றுக்காக பயன்படுத்தக் கூடிய மருந்தாகும். நைட்ரோ பியூரான் ஒருபோதும் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தாது. மனிதர்களுக்கு பெரிதாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது. எலிகளுக்கு செய்த ஆராய்ச்சியில் நைட்ரோ பியூரான் 500 மில்லி கிராம் கொடுத்து புற்றுநோயை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள்.
எனவே, மனிதர்கள் ஒரு நாளைக்கு 1000 முதல் 1500 முட்டைகள் சாப்பிட்டால் தான் புற்றுநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. நைட்ரோ பியூரான் நிர்ணயிக்க அளவை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலும் முட்டையால் புற்றுநோய் உண்டாகாது. எனவே, மக்கள் தாரளமாக முட்டையை சாப்பிடலாம். முட்டையில் ஏகப்பட்ட ப்ரோட்டீன் சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. எனவே, மக்கள் தாரளமாக தினசரி உணவில் முட்டையை எடுத்து கொள்ளுங்கள்” என்றார்.
