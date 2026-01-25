English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Health
  • தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்டல் கேன்சர் வருமா? மருத்துவர் கொடுத்த விளக்கம்

தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்டல் கேன்சர் வருமா? மருத்துவர் கொடுத்த விளக்கம்

Eating Tandoori Cause Cancer: தந்தூரி சாப்பிட்டால் புற்றுநோய் வருமா என்பது குறித்து மருத்துவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 25, 2026, 06:57 PM IST
தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்டல் கேன்சர் வருமா? மருத்துவர் கொடுத்த விளக்கம்

Eating Tandoori Cause Cancer: இன்றைய காலத்தில் உணவு முறை என்பது பெரும் பிரச்னையாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, இன்றைய காலத்து இளைஞர்கள் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை சாப்பிட்டு வருகிறது. அதோடு இல்லாமல் அன்டைமிலும் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை சாப்பிட்டு வருகின்றனர். இது உடல் நலத்திற்கு நல்லதல்ல. இதுபோன்று சாப்பிடுவது உடல் பருமன் உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை சந்திக்க நேரிடும். எனவே, உணவு முறை ஆரோக்கியமாக வைப்பது மிகவும் சிறந்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

இதற்கிடையில், தத்தூரி சாப்பிட்டால் புற்றுநோய் ஏற்படும் என சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றனர். இன்று சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தந்தூரியை விரும்பி சாப்பிட்டு வருகின்றனர். இப்படிப்பட்ட தந்தூரி சாப்பிட்டல் தான், கேன்சர் வரும் என்று கூறுகின்றனர். இந்த நிலையில், இதுகுறித்து மருத்துவர் அருண்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதுகுறித்து விரிவாக பார்க்கலாம். 

தந்தூரி சாப்பிட்டல் புற்றுநோய் வருமா?

இதுகுறித்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோ வெளியிட்டார் மருத்துவர் அருண்குமார். அவர் பேசுகையில், "தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்டல் புற்றுநோய் உண்டாகுமா என்றால் அனைவருக்குமே அதிர்ச்சியாக தான் இருக்கும். இறைச்சியை நேரடியாக தீயில் படும்படி வாடி எடுக்கும் முறையே  தந்தூரி, கிரில். இதனை இப்படி செய்யும்போது, இரண்டு விதிமான கெமிக்கல் ஏற்படும். ஒன்று Hetrocyclic  Amines, மற்றொரு Polycyclic Aromatic Hydrocarbons என்ற இரண்டு கெமிக்கல் உருவாகிறது.

150 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு மேல் இறைச்சியை நேரடியாக தீயில் வாட்டினால் இந்த இரண்டு கெமிக்கல் இறைச்சியின் மேல் கருகிய நிலையில் இருக்கும் இடத்தில் தங்கும். இது புற்றுநோயை உருவாக்கலாம்.  இதில் ஆபத்து இருக்கலாம் என கேன்சருக்கான சர்வதேச அமைப்புகள் சொல்கின்றனர். இதனை உறுதிப்படுத்த எலிகளில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. எளிகளில் இந்த இரண்டு கெமிக்கலை உட்படுத்தப்பட்டது. அதிகளவில் 1000 மடங்கு டோஸ் எளிகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது.

இதில் பார்க்கையில், இந்த கெமிக்கல் மூலமாக புற்றுநோய் உண்டாகும் என தெரியவந்தது. ஆனால், நாம் சாப்பிடும் தந்தூரி மேல்  மில்லி கிராம் அளவுக்கு தான் இந்த  கெமிக்கல் இருக்கிறது. எனவே, இதனை வைத்து தந்தூரி சாப்பிட்டல் புற்றுநோய் வரும் என்று சொல்ல முடியாது. சர்வதேச புற்றுநோய் அமைப்பை இதற்கு மறுத்துள்ளது. அமெரிக்காவில் பல ஆரோய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவில், தந்தூரி போன்றவை சாப்பிட்டல் புற்றுநோய் எதுவும் வராது என சொல்லப்பட்டது. எனவே, தந்தூரி சிக்கனை தாரளமாக சாப்பிடலாம். அப்படி சாப்பிட முடியவில்லை என்றால் கருகியதை மட்டும் விட்டுவிட்டு, மற்றதை தாரளமாக சாப்பிடவும்" என்றார்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

