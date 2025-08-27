நாய் கடித்தால் எத்தனை மணி நேரத்தில் ரேபிஸ் ஊசி போட வேண்டும்? என்னென்ன நோய்கள் வரும்?

Dog Bite Treatment: நாடு முழுதும் நாய் கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. நாய் கடி பிரச்சனை பாரபட்சமின்றி இந்தியாவின் அனைத்து இடங்களிலும் காணப்படுகின்றது. இதற்கு தீர்வு என? நாய்களை பிடித்துக்கொண்டு போய் முகாம்களில் அடைப்பது சரியா, தவறா? நாய்களின் சுதந்திரம் முக்கியமா? மனிதர்களின் பாதுகாப்பு முக்கியமா?
இது போன்ற கேள்விகள் மிகவும் சிக்கலானவை. இதில் ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொரு கருத்து இருக்கலாம். ஆனால், அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் உள்ளது. அது நம்மை நாம் பார்த்துக்கொள்வது. நம்மையோ அல்லது நம்மை சார்ந்தவர்களையோ நாய் கடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். நாய் கடித்தால், என்னென்ன நோய்கள் ஏற்படும்? இதற்கு எப்படி முதலுதவி அளிப்பது? இதற்கான சிகிச்சை என்ன? இந்த விஷயங்களை பற்றி நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
நாய் கடித்தால் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும்?
- நாய் கடித்தால், ரேபிஸ் நோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
- நாய் கடித்தால் முதலில் காயத்தை நன்கு கழுவ வேண்டும்.
- ஆனால் இதற்குப் பிறகும், ஆபத்தான நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
- நாய் கடித்தால், பாதுகாப்புக்காக உடனடியாக ஊசி போட வேண்டும்.
- இல்லையெனில் இந்த தொற்று மற்றும் வைரஸ் உடலில் பரவக்கூடும்.
- நாய் கடித்தால், வைரஸ் நரம்பு மண்டலத்தைத் தாக்கும்.
எப்போது ரேபிஸ் ஊசி போட வேண்டும்?
- நாய் கடித்தால், 24 மணி நேரத்திற்குள் முதல் ஊசி போடுவது அவசியம்.
- ஊசி போடப்படாவிட்டால், ரேபிஸ் நோய் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது.
- 4-5 ரேபிஸ் ஊசி போட வேண்டும்.
- மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் அனைத்து ஊசிகளையும் போட வேண்டும்.
நாய் கடித்தால் என்னென்ன நோய்கள் ஏற்படும்?
ரேபிஸ் நோய் உடலை தாக்கிவிட்டால், பின் அதற்கு சிகிச்சை அளிப்பது கடினமாகிவிடும் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
மனிதர்களை நாய் கடித்தால் என்னென்ன நோய்கள் ஏற்படும் என்பதை இங்கே காணலாம்.
ரேபிஸ்
நாய் கடித்தால் ரேபிஸ் வைரஸ் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இது மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தைத் தாக்கும். இதைத் தடுக்க நீங்கள் சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை பெற வேண்டும்.
டெட்டனஸ்
நாயின் வாயில் இருக்கும் பாக்டீரியா காயத்தின் வழியாக உடலுக்குள் நுழைந்து உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். இது உடலில் டெட்டனஸை ஏற்படுத்தும். இது தசைகளில் விறைப்பை ஏற்படுத்தும்.
தோல் ஒவ்வாமை
நாய் கடித்தால் தோல் ஒவ்வாமை ஏற்படலாம். இதன் காரணமாக, தோலில் அரிப்பு மற்றும் எரியும் உணர்வு இருக்கும். இது சருமத்தில் சிவப்பை ஏற்படுத்தும்.
பாக்டீரியா தொற்று
நாய்களால் ஏற்படும் பாக்டீரியாக்கள் உடலில் நுழைந்து வீக்கம், சிவத்தல் மற்றும் சீழ் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும். இவற்றை தடுக்க மருத்துவரை அணுகி, ஊசி போட்டுக்கொள்வது போன்ற அடுத்த கட்ட சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
