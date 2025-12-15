Midnight பிரியாணி சாப்பிட்டால் ஆபத்தா? இவ்வளவு பிரச்னை வருமாம்.. மருத்துவர் அட்வைஸ்

Health Risks Of Eating Midnight Biryani: சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலருக்கும் பிடித்த உணவாக பிரியாணி இருக்கிறது. பிரியாணி பிடிக்காதவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள். பிரியாணி பெயரை சொன்னாலே பலருக்கும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும். உடனே அவர்களுக்கு சுடசுட பிரியாணி சாப்பிட தோணும். நேரம் எல்லாம் எதுவும் இல்லாமல், மிட் நைட்டில் கூட பிரியாணியை ஆர்டர் போட்டு இன்றைய காலத்து இளைஞர்கள் சாப்பிட்டு வருகின்றனர். மேலும், சிலர் சாலையோரத்தில் இரவில் விற்கப்படும் பிரியாணியை க்யூவில் நின்று வாங்கி சாப்பிடுகின்றனர்.
மிட் நைட் பிரியாணி சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் பிரச்னைகள்
அந்த அளவுக்கு பிரியாணி என்றாலே பலருக்கும் பிடிக்கும். இப்படிப்பட்ட பிரியாணியை, மிட் நைட்டில் சாப்பிடுவது பல பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும் என மருத்துவர்கள் கூறி வருகின்றனர். இதுகுறித்து பல மருத்துவர்கள் கூறி வந்தாலும், நம் இளைஞர்கள் மிட் நைட்டில் பிரியாணி சாப்பிட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், மிட் நைட்டில் பிரியாணி சாப்பிடுவது குறித்து மருத்துவர் அருணாச்சலம் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அவர் பேசுகையில், "இரவில் உள்ள பாகங்கள் ஓய்வு எடுப்பதற்கான நேரம். குறிப்பாக ஜீரண சுரப்பிகள் ஓய்வு எடுக்கும் நேரம். அந்த நேரத்தில் நாம் பிரியாணி சாப்பிடுவது உடலுக்கு கெடு.
வழக்கமான இரவு உணவுகளை சாப்பிட்டு விட்டு, மிட் நைட்டில் பிரியாணி போன்ற உணவுகளை சாப்பிடுவது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். இதுபோன்று மிட் நைட்டில் சாப்பிடுவது ஜீரண பிரச்னைகளை ஏற்படுத்துவதோடு, தூக்கத்தையும் கெடுக்கும். இதில் இருக்கு அதிக எண்ணெய் இரவில் சாப்பிடும்போது, வயிறு உப்புசம் போன்ற பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும்" எனக் கூறியுள்ளார்.
மற்ற என்னென்ன பிரச்னைகள்
நீண்ட நாட்கள் இதுபோன்று மிட் நைட்டில் பிரியாணி சாப்பிடுவது நாளடைவில் நீரிழிவு நோய், கல்லீரல் நோய், ரத்த அழுத்தம் ஆகிய பிரச்னைகள் ஏற்படலாம் என மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். மிட் நைட்டில் சாப்பிட்டல் தூக்கமின்மை பிரச்னையும் ஏற்படும். சரியான தூக்கம் இல்லையென்றால், மனச்சோர்வு, மன உளைச்சல் போன்றவையும் ஏற்படும் என கூறுகின்றனர். எனவே, மிட் நைட் பிரியாணியை தவிர்ப்பது நல்லது.
மிட் நைட்டில் என்ன சாப்பிடலாம்?
நள்ளிரவில் பசி இருந்தால் தண்ணீர் குடித்துவிட்டு தூங்கலாம். இல்லையெனில் வாழைப்பழம் போன்ற லைட் உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். எப்போதுமே மிட் நைட்டில் வறுத்த உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. மிக முக்கியமாக தூங்குவதற்கு இரணடு முதல் மூன்று மணி நேரத்திற்கு முன்பே உங்கள் இரவு உணவை முடிக்க வேண்டும். சரியான நேரத்திற்கு உணவு சாப்பிடுவது செரிமானத்தை சீராக வைக்க உதவும். சாலட், சூப் அல்லது சிற்றுண்டியாக இருந்தாலும், இரவில் தாமதமாக உட்கொள்ளும்போது பல பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும். முடிந்தவரை இரவு 9.30 மணிக்குள் இரவு உணவை முடிப்பது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: ஆண்மைக்குறைவு! ஆண்கள் சோயா சாப்பிடக்கூடாதா? மருத்துவர் சொன்ன விஷயம்
மேலும் படிக்க: 2 மடங்கு வேகமா உடல் எடையை குறைக்க இந்த பானத்தை இப்படி குடிங்க போதும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ