இரவில் தர்பூசணி சாப்பிட்டால்..உயிரே போகுமா? மருத்துவர் கொடுக்கும் விளக்கம்!

Eating Watermelon After Dinner : மும்பையில், சில தினங்களுக்கு முன்பு இரவில் தர்பூசணி சாப்பிட்ட ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இவர்கள் இறப்பிற்கு காரணம், Food Poison (உணவு நஞ்சாதல்) என சொல்லப்படுகிறது.
தர்பூசணி சாப்பிட்ட நான்கு பேர் பலி!
மும்பையில், ஒரு குடும்பத்தினர் தங்களது உறவினர்களுடன் சேர்ந்து இரவில் டின்னருக்காக பிரியாணி சாப்பிட்டுள்ளனர். பின்னர் வீட்டிற்கு வந்து, உறவினர்கள் சென்ற பிறகு வீட்டில் வைத்திருந்த தர்பூசணியை எடுத்து நால்வரும் சாப்பிட்டிருக்கின்றனர். இதை சாப்பிட்ட சிறிது நேரத்திலேயே, உடல் நிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இவர்களுக்கு மாற்றி மாற்றி வாந்தியும், வயிற்றுப்போக்கும் ஆகியிருக்கிறது.
நால்வரையும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றதில் இவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும் அதற்கு பலனில்லாமல் உயிரிழந்தனர். இது குறித்து விசாரித்து வரும் போலீசார், அவர்கள் சாப்பிட்ட உணவுகளை தடயவியல் சோதனைக்கு கொடுத்துள்ளனர். இதற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்த டெஸ்ட் நடைப்பெற்று வருகிறது.
பிரியாணி சாப்பிட்டதால் வயிறு ஒவ்வாமை ஏற்படும் என்பது புதிது இல்லை என்றாலும், இவர்கள் சாப்பிட்ட தர்பூசணிதான் இதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
தர்பூசணியால் பிரச்சனையா?
மேற்கூறிய சம்பவம், தற்போது மக்களின் மனங்களில் பல்வேறு கேள்விகளை எழ செய்துள்ளது. இந்த ஒவ்வாமை தர்பூசணியால் ஏற்பட்டிருக்குமா? அந்த பழத்தில் அப்படி என்ன பாதிப்பு இருந்து விடப்போகிறது? இதை சாப்பிட்டதால் ஏன் இவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது? என்று மக்கள் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை அடுக்கிக்கொண்டே போகின்றனர்.
தர்ப்பூசணியால் மரணம் ஏற்படுமா?
இது குறித்து பேசும் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் ரூபாலி தத்தா, தர்பூசணி உணவு நஞ்சை (Food Poisoning) ஏற்படுத்தக்கூடும் என்கிறார். மேலும், இன்னும் சில சந்தர்ப்பங்களில் சூழலை பொறுத்து அது தீவிரமான உடல் நல சிக்கலுக்கும் வழி வகுக்கும் என்கிறார்.
தர்பூசணியில் இருக்கும் அதிகமான நீர்ச்சத்து மற்றும் இயற்கை சர்க்கரையானது, அந்த பழம் சிறிது மாசுபட்டதாக இருந்தாலும் அதில் இருக்கும் பாக்டீரியாக்கள் விரைவாக பெருகுக்கூடும். அதே சமயத்தில், இதில் செயற்கையாக இனிப்பு சுவையை சேர்க்க குளுக்கோஸ் நீர் அல்லது சர்க்கரை நீர் உட்செலுத்தப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது போன்ற திரவங்கள் உட்செலுத்தப்படுவதால், அது பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிகளை அதிகரிக்கலாம்.
இது புதிதல்ல!
தர்பூசணி மூலமாக Food Poisoning ஆவது புதிதானது கிடையாது. இது போன்ற செயற்கை எசன்ஸ் கலந்த தர்பூசணியை உட்கொள்ளும் போது உணவு ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு, வாந்தி, வயிற்று வலி, வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்டவை ஏற்படலாம். ஆனால், இது பெரிதாக மாறுவது எந்த வகையான பேக்டீரியாவை உட்கொண்டிருக்கிறார்கள், அந்த தர்பூசணி எந்த வகையில் பாதிப்படைந்துள்ளது, அதை சாப்பிட்ட நபரின் நோயெதிர்ப்பு சத்து எப்படியுள்ளது, அதற்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் மருத்துவ கவனிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை பொறுத்து அந்த பாதிப்பின் வீரியம் இருக்கும்.
இதைத்தாண்டி, குழந்தைகள் இதன் மூலம் பாதிக்கப்படும் போது அவரளுக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதிகமாக வரலாம் அவர்களுக்கு அதிக அளவிளான வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படலாம். இது போன்ற நிலை இருந்தால், அவர்களின் உயிருக்கே ஆபத்து வரலாம்.
அதே சமயத்தில், சோதனை முடிவுகள் வருவதற்கு முன்னர் ஒரு குறிப்பிட்ட உணவை துல்லியமாக கண்டறிவது கடினம் என்றும் மருத்துவர் தத்தா எச்சரிக்கிறார். இதையடுத்து, அசுத்தமான பழங்கள், முறையற்ற வகையில் பேக்கிங் செய்யப்பட்ட உணவுகள், Expiry ஆன உணவுகள் உள்ளிட்ட உணவுகள் நஞ்சாகலாம்.
தர்பூசணியை எந்த நேரத்தில் சாப்பிடலாம்?
தர்பூசணி சாப்பிடும் நேரமும், அதன் செரிமானத்தில் பெரும் பங்கு ஆற்றுவதாக இருக்கிறது. தூக்கத்தின் போது செரிமானம் தாமதமாக நடக்கும். இதனால், இரவில் தாமதமாக (குறிப்பாக இரவு 8 மணிக்கு மேல்) பழங்கள் அல்லது கனமான உணவுகளை தவிர்ப்பது என்பது மிகவும் நல்லது என மருத்துவர் தத்தா கூறுகிறார்.
தர்பூசணியை உட்கொள்வதற்கு சிறந்த நேரமாக, காலை, மதிய உணவு இடையில், பஜக் நேரத்தில் சிற்றுண்டியாகவும் இதனை உட்கொள்ளலாம்.
இரவில் தாமதாம பழம் உட்கொள்வதால் மட்டும் உணவு நஞ்சாகி விடாது. ஆனால், பழம் அசுத்தமாக இருந்தாலோ, உடல் செரிக்கும் திறனை குறைவாக கொண்டிருந்தாலோ செரிமான கோளாறு அதிகரிக்கக்கூடும் என மருத்துவர் தத்தா கூறுகிறார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : மும்பையில் நடந்த சம்பவம் என்ன?
பதில் : தர்பூசணி சாப்பிட்டதாக கூறப்படும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நடந்தது.
கேள்வி : இந்த மரணங்களுக்கு காரணம் என்ன?
பதில் : முதற்கட்ட தகவல்படி, Food Poisoning (உணவு நஞ்சாதல்) காரணமாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வு நடைபெற்று வருகிறது.
கேள்வி : தர்பூசணி சாப்பிட்டதால் உணவு நஞ்சு ஏற்படுமா?
பதில் : மாசுபட்ட அல்லது பாக்டீரியா தாக்கம் ஏற்பட்ட தர்பூசணி உணவு நஞ்சை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
கேள்வி : தர்பூசணியில் எப்படி பாக்டீரியா உருவாகும்?
பதில் : அதிக நீர்ச்சத்து மற்றும் சர்க்கரை இருப்பதால், சிறிய மாசுபாடே இருந்தாலும் பாக்டீரியா வேகமாக பெருகும்.
கேள்வி : செயற்கை இனிப்பு சேர்ப்பது ஆபத்தானதா?
பதில் : சில நேரங்களில் குளுக்கோஸ் அல்லது சர்க்கரை நீர் உட்செலுத்தப்படுவது பாக்டீரியா வளர்ச்சியை அதிகரிக்கக்கூடும் என கூறப்படுகிறது.
