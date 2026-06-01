/எபோலாவின் புதிய வகையால் உலக நாடுகள் பீதி: இந்தியாவில் நிலை என்ன?

Ebola Virus Latest News: எபோலா வைரஸின் புதிய பரவல் குறித்த கவலை உலக மக்களை மீண்டும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசில் எபோலாவின் ஒரு புதிய வகை (strain) உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பது, உலகளாவிய சுகாதார அமைப்புகளைத் தீவிர எச்சரிக்கை நிலையில் வைத்துள்ளது. மரபணுப் பகுப்பாய்வுகளின்படி, இந்த வைரஸ் கடந்த சில வாரங்களாகவோ அல்லது மாதங்களாகவோ கண்டறியப்படாமல் அமைதியாகப் பரவி வருவதாகத் தெரியவருகிறது.
விஞ்ஞானிகளின் முதன்மையான கவலை, இந்த புதிய வகையின் செயல்பாடு மற்றும் அதன் தீவிரத் தன்மை (virulence) குறித்தே அமைந்துள்ளது. ஏனெனில், இவை பற்றித் தற்போது போதுமான தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை. எனினும், இதை பற்றி கண்டறிய ஆய்வாளர்கள் கடுமையாக உழைத்து வருகிறார்கள்.
எபோலா வைரஸ் பரவும் விதம், சுவாச மண்டல நோய்களிலிருந்து (காற்றின் மூலம் பரவும் நோய்கள்) மாறுபட்டது. பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரின் உடல் திரவங்களோடு (இரத்தம், உமிழ்நீர், மலம் மற்றும் சிறுநீர் போன்றவை) ஏற்படும் நேரடித் தொடர்பின் மூலமே இது முதன்மையாக இது பரவுவதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இதனால்தான், நோய்ப் பரவல் காலத்தில் நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சையளிக்கும் சுகாதாரப் பணியாளர்களும், அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களும் அதிகபட்ச ஆபத்துள்ள பிரிவில் வைக்கப்படுகிறார்கள்.
உடலுக்குள் நுழைந்ததும், எபோலா வைரஸ் நேரடியாக நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தைத் தாக்குகிறது. இந்த வைரஸ் முதலில் நிணநீர் முடிச்சுகளுக்குள் (lymph nodes) பெருகி, பின்னர் இரத்த ஓட்டத்தின் வழியாக உடல் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு உறுப்புகளுக்குப் பரவுவதாக பேராசிரியர் டாக்டர் போடோ பிளாக்டர் விளக்குகிறார். உடலை வெளிப்புறத் தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாக்கும் பணியைச் செய்யும் செல்களையே இந்த வைரஸ் அழித்துவிடுகிறது.
இந்த நோயைக் கண்டறிவது சவாலானது. ஏனெனில், இதன் ஆரம்பக்கட்ட அறிகுறிகள், காய்ச்சல், சளி அல்லது மலேரியாவுக்கான அறிகுறிகள் போன்று இருக்கும். அதாவது இவை குறிப்பிட்டதாக இல்லாமல் (non-specific) பொதுவானவையாகவே இருக்கின்றன. பல சமயங்களில், நோயாளிகளின் உடல்நிலையில் தற்காலிக முன்னேற்றம் ஏற்படுவது போலத் தோன்றலாம். ஆனால், அதன்பின்னர் திடீரென நிலைமை மோசமடைந்து தீவிரமாகிவிடும். நோயின் இறுதிக்கட்டங்களில், உடலுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இரத்தப்போக்கு ஏற்படத் தொடங்குகிறது; இதனால் இந்நோய் மிகவும் எளிதில் பரவக்கூடியதாகவும், உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் மாறிவிடுகிறது.
ஜூன் 2026 நிலவரப்படி, இந்தியாவில் எபோலா பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வழக்குகள் எதுவும் பதிவாகவில்லை. சுகாதார நிபுணர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் மதிப்பீடுகளின்படி, இந்திய மக்களுக்கு உடனடி அச்சுறுத்தல் ஏதும் இல்லை. எபோலா ஆபத்து தற்போது மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. இந்திய அரசாங்கம், முக்கிய விமான நிலையங்களில் தீவிரக் கண்காணிப்பு மற்றும் சுகாதாரப் பரிசோதனை நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. மேலும், பெரிய மருத்துவமனைகளில் விரைவுப் பரிசோதனை வசதிகள் (rapid testing facilities) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், எபோலா பாதிப்புக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஏதேனும் தென்பட்டால், அவற்றை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிய இயலும்.
உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் (WHO) தொடர் கண்காணிப்பு அமைப்பும், சாத்தியமான அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து விழிப்புடன் இருக்க இந்தியாவுக்குத் துணைபுரிகிறது. எனினும், ஆப்பிரிக்காவுடனான வர்த்தகம் மற்றும் பயணத் தொடர்புகள் வளர்ந்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு, முழுமையான விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது மிகவும் அவசியமாகும். வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் எவ்விதத் தொற்றும் நாட்டிற்குள் பரவாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, இந்தியா தனது தற்போதைய கண்காணிப்பு உத்தியையும் தயார்நிலை அளவுகளையும் தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
தற்போதைய நிலையில், எபோலா குறித்துப் பீதியடையத் தேவையில்லை. மாறாக, மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருப்பதும், பொது சுகாதார விழிப்புணர்வைப் பேணுவதும் மட்டுமே இத்தகைய நெருக்கடியிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதற்கான மிகவும் பயனுள்ள வழியாகும்.
