/உலகை மிரட்டும் எபோலா வைரஸ் தொற்று: காங்கோவில் களேபரம், அறிக்கை வெளியிட்ட WHO

Ebola Outbreak Latest News: காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசில் ஏற்பட்டுள்ள எபோலா பரவல் குறைந்தது 131 பேரின் உயிரைப் பறித்துள்ளதாகவும், மேலும் 513-க்கும் மேற்பட்டோர் இந்தத் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனச் சந்தேகிக்கப்படுவதாகவும் உள்ளூர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Ebola Outbreak Latest News: மே மாதத் தொடக்கத்திலிருந்தே, ஹண்டா வைரஸ் (Hantavirus) பரவல் குறித்த உலகளாவிய அச்சம் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில், காங்கோ மற்றும் உகாண்டாவில் எபோலா வைரஸ் பரவல் இந்த கவலைகளை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. வேகமாக அதிகரித்து வரும் இந்த அச்சுறுத்தலின் பின்னணியில், உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO), எபோலா பரவலை 'சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொது சுகாதார அவசரநிலை' (Public Health Emergency of International Concern) என அறிவித்துள்ளது.
உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அறிக்கையின்படி, 'புண்டிபுகியோ' (Bundibugyo) எனும் வைரஸின் மிகவும் ஆபத்தான ஒரு வகையே தற்போதைய பரவலுக்குக் காரணமாக அமைந்துள்ளது. இந்தத் தொற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான அவசியமான நடவடிக்கைகள் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. புண்டிபுகியோ வகை வைரஸ் பரவல் தொடர்பான பாதிப்புகள் கடந்த காலங்களிலும் பதிவாகியுள்ளன. 2007 மற்றும் 2012 ஆகிய ஆண்டுகளில் பரவிய இந்த நோய், பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 30 சதவீதத்தினரின் உயிரிழப்புக்குக் காரணமாக அமைந்தது. இதுவரை, எபோலா வைரஸின் குறிப்பிட்ட இந்த வகைக்குச் சிகிச்சை அளிப்பதற்கான எந்தவொரு தடுப்பூசியோ அல்லது பிரத்யேக மருந்தையோ கண்டுபிடிக்கும் நிலை எட்டப்படவில்லை என்பது கவலையை இன்னும் அதிகரிக்கின்றது.
இந்தச் சூழலை 'சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொது சுகாதார அவசரநிலை' என உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவித்திருப்பது, ஒருங்கிணைந்த சர்வதேச நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்தும் வகையில், இச்சூழல் மிகவும் சிக்கலானதாக மாறியிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த பொது விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே எந்தவொரு நோயின் பரவல் சங்கிலியையும் உடைப்பதற்கான மிக முக்கியமான படி எனச் சுகாதார வல்லுநர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். எபோலா வைரஸ் குறித்த விவரங்களை, 10 முக்கியக் குறிப்புகளின் வாயிலாக இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
எபோலா காற்றில் பரவும் அபாயம் இல்லை. இது பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரின் உடல் திரவங்களுடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலமே பரவுகிறது.
எபோலாவைத் தடுக்க, பாதிக்கப்பட்ட நபருடனோ அல்லது அவர்களின் உடல் திரவங்களுடனோ தொடர்பைத் தவிர்ப்பதே மிக முக்கியமான நடவடிக்கையாகும்.
எபோலா வைரஸ் விலங்குகளை, குறிப்பாக வௌவால்களைத் தாக்குகிறது. ஆனால், மனிதர்கள் அவற்றுடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளும்போது, மனிதர்களுக்கும் இந்நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.