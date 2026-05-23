/Ebola Virus: பயணிகளுக்கான எபோலா சுகாதார ஆலோசனையை வெளியிட்டது இந்தியா

Ebola Outbreak Latest News: உலக அளவில் எபோலா வைரஸ் கடும் பீதியை ஏற்படுத்தி வருகின்றது. இதனால் அனைத்து நாடுகளிலும் கடுமையான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்தியாவில் எபோலா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் முழு முனைப்புடன் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. பல ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு இந்தியா ஒரு மேம்படுத்தப்பட்ட சுகாதார ஆலோசனையை வெளியிட்டுள்ளது.
காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசில் ஏற்பட்ட புதிய எபோலா பரவலுக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, அதிக ஆபத்துள்ள ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு இந்தியா ஒரு சுகாதார ஆலோசனையை வெளியிட்டுள்ளது. தற்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளோ அல்லது குறிப்பிட்ட சிகிச்சைகளோ இல்லாத, எபோலாவின் ஒரு அரிய வகையான புண்டிபுக்யோ வைரஸின் பரவல் குறித்த அதிகரித்து வரும் உலகளாவிய கவலையை இந்த நடவடிக்கை பிரதிபலிக்கிறது.
எபோலா பரவலுக்கு மத்தியில் இந்தியா விமான நிலைய கண்காணிப்பை கடுமையாக்குகிறது
இந்த ஆலோசனையின் ஒரு பகுதியாக, காய்ச்சல், கடுமையான தலைவலி, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, காரணமின்றி ஏற்படும் இரத்தப்போக்கு, தசை வலி மற்றும் சோர்வு போன்ற அறிகுறிகளைக் காட்டும் பயணிகளைக் கண்காணிக்க விமான நிலைய சுகாதார அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து வரும் பயணிகள், இந்தியா முழுவதும் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையங்களில் உடல் வெப்பப் பரிசோதனை மற்றும் கூடுதல் சுகாதாரப் பரிசோதனைகளுக்கும் உட்படுத்தப்படலாம்.
பயணம் செய்வதற்கு 21 நாட்களுக்குள் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும், தங்களின் சமீபத்திய பயண வரலாற்றை சுகாதாரப் பராமரிப்பு வழங்குநர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. சுகாதார அதிகாரிகள், நியமிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் தனிமைப்படுத்தல் நெறிமுறைகளையும் அவசரகாலத் தயார்நிலை நடவடிக்கைகளையும் பராமரித்து வருகின்றனர்.
தற்போதைய நோய்ப் பரவல் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது, ஏனெனில் இது 2007-ல் உகாண்டாவில் முதன்முதலில் அடையாளம் காணப்பட்ட எபோலா வைரஸ் நோயின் (EVD) புண்டிபுக்யோ வகையை உள்ளடக்கியது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளைக் கொண்ட ஜைர் வகையைப் போலல்லாமல், புண்டிபுக்யோ வைரஸுக்குக் (Bundibugyo Virus) குறிப்பாக உரிமம் பெற்ற தடுப்பூசிகளோ அல்லது இலக்கு வைக்கப்பட்ட வைரஸ் எதிர்ப்பு சிகிச்சைகளோ தற்போது கிடைக்கவில்லை.
இந்த வைரஸ் எபோலா குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இது பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் உடல் திரவங்கள் அல்லது அசுத்தமான மேற்பரப்புகளுடன் நேரடித் தொடர்பு மூலம் பரவுகிறது. இது காற்றில் பரவும் நோயாகக் கருதப்படவில்லை, ஆனால் நெருங்கிய உடல் தொடர்பு பரவும் அபாயத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
டெல்லி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஆலோசனையானது, காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு, உகாண்டா மற்றும் தெற்கு சூடான் உள்ளிட்ட எபோலாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகளை குறிப்பாக இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. இந்த நாடுகள் அனைத்தும், தற்போதைய நோய்ப் பரவலுக்கு மத்தியில் உலக சுகாதார அமைப்பால் (WHO) அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
இந்த நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகள், எபோலா வைரஸுடன் தொடர்புடைய அறிகுறிகளான பின்வரும் அறிகுறிகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்:
காய்ச்சல்
கடுமையான தலைவலி
பலவீனம் மற்றும் சோர்வு
வாந்தி
தொண்டை வலி
வயிற்றுப்போக்கு
தசை வலி
காரணமில்லாத இரத்தப்போக்கு
சிராய்ப்புகள்
வந்தடைவதற்கு 21 நாட்களுக்குள் இந்த அறிகுறிகளில் ஏதேனும் தோன்றினால், பயணிகள் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும் என்றும், தங்கள் பயண வரலாறு குறித்து அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் சுகாதார அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
நாட்டில் இதுவரை எபோலா பாதிப்பு எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை என்று இந்தியாவின் சுகாதார அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், அதிகாரிகள் தங்கள் தயார்நிலையை வலுப்படுத்தவும், சர்வதேசப் பயணம் சார்ந்த பொது சுகாதார அபாயங்களை தடுக்கவும் முற்படுவதால், சமீபத்திய அறிவுறுத்தல் ஒரு முன்னெச்சரிக்கை அணுகுமுறையைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.