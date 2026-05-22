/எபோலா வைரஸ்: 148 பேர் பலி! மத்திய அரசு கொடுத்த முக்கிய அலர்ட்..

Ebola Virus : சமீப காலமாக இபோலா வைரஸ் நோய் வெளிநாடுகளில் பரவி வருகிறது. இதனால் பல நூறுபேர் உயிரிழந்த சம்பவமும் நடந்துள்ளது. இதையடுத்து, இந்த வைரஸ் நோய் குறித்து மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையை இங்கு பார்ப்போம்.
Ebola Virus : கடந்த சில நாட்களாக, மத்திய கிழக்கு ஆப்ரிக்காவில் அமைந்திருக்கும் நாடுதான் காங்கோ. இந்த நாட்டில்தான், இபோலா வைரஸ் நோய் தீவிரமாக பரவிவருகிறது. இதில் பல நூறு பேர் உயிரிழந்து வருகின்றனர்.
இபோலா வைரஸ் பாதிப்பு, வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த நிலையில், காங்கோ உள்ளிட்ட சில ஆப்ரிக்க நாடுகளில் இருந்து, அமெரிக்கவுக்கு வரும் பயணிகளுக்கு, பலவித கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இபோலா வைரஸ் நோய் கட்டுப்பாட்டை தடுக்க, உலக சுகாதார நிறுவனம், (WHO) சரதேச கவலையளிக்கும் பொது சுகாதார அவசர நிலையாக இதனை அறிவித்திருக்கிறது. இதைத்தொடர்ந்து, இந்தியாவில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள, தயார் நிலையில் வைக்க தீவிரப்படுத்துமாறு அனைத்து மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் மத்திய அமைச்சகங்களுக்கு மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவுறுத்தி இருக்கிறது.
இந்தியாவில், இந்த நோய் பாதிப்பு அபாயம் என்பது குறைவுதான். அப்படி கருதப்பட்டாலும், சர்வதேச வர்த்தகம் மற்றும் பயணங்களை கருத்தில்கொண்டு, சுகாதார அமைப்பின் அனைத்து நிலைகளிலும் போதிய தயார்நிலை மற்றும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டுமென மத்திய அரசு வலியுறுத்தி வருகிறது.
இந்த அறிவிப்பையடுத்து, ஒருங்கிணைந்த நோய் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து சைஇபத்தில் பயணம் செய்து வந்தவர்களிட காய்ச்சல், தலைவலி, வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்பதை கண்காணிக்க வேண்டும் என்பது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இபோலா சிகிச்சைக்காக, தனியாக வார்டுகள், பிரத்யேக ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் பயிற்சி பெற்ற மருத்துவ பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டுமென உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. நோய் இருக்கிறதா என சந்தேகம் இருக்கும் நபர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்படும் மாதிரிகளை பரிசோதிக்கவும் புனேயில் இருக்கும் ஐசிஎம்ஆர் நிறுவனம் முழுமையாக தயார் நிலையில் இருக்கிறது.
இந்தியர்கள் பலரும், இன்னும் கொராேனா நோய் பாதிப்பின் தாக்கத்தில் இருந்தே வெளிவராத நிலையில், அதற்குள் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடிய வைரஸா, என்று கேட்டு வருகின்றனர்.