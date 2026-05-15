/‘இபோலா’ வைரஸ் தாக்கி 65 பேர் பலி! இந்த நோயின் அறிகுறிகள் என்ன? பாதுகாத்துக்கொள்வது எப்படி?

Ebola Virus Outbreak : சமீபத்தில், ஆப்ரிகாவின் காங்கோவில் இபோலா வைரஸ் தாக்கி, கிட்டத்தட்ட 65 பேர் உயரிழந்துள்ளனர். இந்த நோய் குறித்தும், இதிலிருந்து எப்படி பாதுகாத்துக்கொள்ளலாம் என்பது குறித்தும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Ebola Virus Outbreak : உலகில், ஒரு வைரஸ் போனல் இன்னொரு வைரஸ் பிறந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த வைரஸ் பாதித்தால் உயிர் மீது வரும் அச்சத்தை விட, இது போன்ற நோய்கள் புதிதாக பிறப்பதால் வரும் அச்சம்தான் அதிகமாக இருக்கிறது. கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்தில் இருந்தே இன்னும் மக்கள் யாரும் எழுந்து கொள்ளாத சமயத்தில், தற்போது ஹண்டா வைரஸ் என்கிற நோயும் பரவ ஆரம்பித்ததாக தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து, தற்போது இபோலா வைரஸ் பாதித்த பலரும் உயிரிழந்தது குறித்த தகவலும் பரவி வருகிறது.
இபோலா வைரஸ் (Ebola Virus) என்பது, வவ்வாள்கள் அல்லது பிற வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகிளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும், உயிருக்கு ஆபத்த் விளைவிக்கும் அரிய தொற்றாகும். இந்த வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அல்லது விலங்குகளின் ரத்தம், உடல் திரவங்களான உமிழ்நீர், ரத்தம், வியர்வை உள்ளிட்டவையுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டால் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படலாம். அதே போல, இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடைகள், படுக்கைகள் உள்ளிட்டவற்றை உபயோகிப்பதாலும் இந்த நோய் பரவலாம்.
ஆப்ரிக்காவின் உயர்மட்ட சுகாதார அமைப்பான ஆப்ரிக்க நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்கள், காங்கோ குடியரசின் இடுரி மாகாணத்தில் இபோலா நோய் பரவல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது.
இபோலா வைரஸ் நோய் பாதிப்பு குறித்து காங்கோ, தெற்கு சூடான், உகாண்டா உள்ளிட்ட பிற உலகளாவிய பகுதிகளை சேர்ந்த பிரதிநிதிகளுடன் அவசர கூட்டத்தை அந்த அமைப்பு கூட்டுவதாக தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தில், எல்லை தாண்டிய ஒருங்கிணைப்பு, கண்காணிப்பு, நோய்த்தொற்று தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் பற்றி விவாதிக்கப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
காங்கோ குடியரசின் தேசிய உயிரியல் மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முதற்கட்ட ஆய்வக முடிவுகளின்படி, 20 மாதிரிகள் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டன. இதில், 13ல் இபோலா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்று ஆப்ரிக்காவின் சுகாதார மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதில், 246 பேருக்கு இபோலா வைரஸ் நோய் இருப்பது சந்தேகமாக இருப்பதாகவும், இந்த நோய் பாதிப்பால் இதுவரை சுமார் 65 பேர் வரை இறந்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சந்தேகத்திற்கிடமான நோய் மாதிரிகளை கொடுத்திருப்போர்களில் பெரும்பாலானோர் மோங்வாலு மற்றும் ருவாம்பாரா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வந்தவர்கள் என கூறப்படுகிறது. கூடவே, புனியாவிலும் சந்தேகத்திற்கிடமான மாதிரிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆப்ரிக்க நாடுகளில், கடந்த 50 வருடங்களில் பரவிய இந்த இபோலா நோய் பாதிப்பால் கிட்டத்தட்ட 50,000 உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், DR காங்கோவின் ரொம்பவும் கொடூரமான நோய் பரவல் 2018 முதல் 2020 வரை இருந்தது. இந்த சமயத்தில், கிட்டத்தட்ட 2,300 பேர் வரை உயிரிழந்தனர். கடந்த வருடம் கூட மத்திய கசாய் பகுதியில் 45 பேர் உயிரிழந்தனர்.
|எபோலா வைரஸ்
|அறிகுறிகள்
|தடுப்பு முறைகள்
|திடீர் அதிக காய்ச்சல், தீவிர பலவீனம், தசை வலி, தலைவலி மற்றும் தொண்டை வலி.
எபோலா நோயாளிகள் அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடல் திரவங்களுடன் (இரத்தம், எச்சில், சிறுநீர், வியர்வை, வாந்தி, விந்து) நேரடித் தொடர்பைத் தவிர்க்கவும்.
|வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, தோல் தடிப்புகள்
கைகளை அடிக்கடி சோப்பு மற்றும் சுத்தமான தண்ணீரால் கழுவ வேண்டும்.
|சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் செயல்பாடு குறைதல்.
வெளவால்கள், குரங்குகள் மற்றும் பிற வனவிலங்குகளுடனான தொடர்பைத் தவிர்ப்பது அவசியம்.
|உட்புற மற்றும் வெளிப்புற ரத்தக்கசிவு (எ.கா: ஈறுகளில் இரத்தம் வடிதல், வாந்தியில் இரத்தம் வருதல்)
|இறைச்சியை நன்கு சமைத்து சாப்பிட வேண்டும்; அரைகுறையாக சமைத்த அல்லது பச்சையான இறைச்சியைத் தவிர்க்கவும்.