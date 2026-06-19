/தலைவிரித்தாடும் எபோலா வைரஸ்! பலி எண்ணிக்கை 200ஆக உயர்வு..மக்கள் பீதி

Ebola Virus Outbreak : எபோலா வைரஸ் தொற்று, மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளிடையே தோன்றும் ஆபத்தான தொற்றாக கருதப்படுகிறது. இந்த நோய்த்தொற்றால், காங்கோ மற்றும் உகாண்டாவை சேர்ந்த பலர் பாதிக்கப்பட்டு, உயிரிழந்து வருகின்றனர். இதனால், இந்த நோய்த்தொற்றை எப்படி தடுப்பது என தெரியாமல் மக்கள் விழிபிதுங்கி உள்ளனர்.
காங்கோ மற்றும் உகாண்டா உள்ளிட்ட பகுதிகளில், எபோலா நோய் பரவலானது தீவிரமடைந்து வருகிறது. இந்த நோயானது, பரவ ஆரம்பித்த முதல் மாதத்திலேயே, சுமார் 200க்கும் மேற்பட்டோரின் உயிரை பறித்துள்ளதாக, ஆப்ரிக்காவின் நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. சென்ற மே மாதம் 15ஆம் தேதியன்று, எபோலா பரவல் குறித்து, ஆப்ரிக்க நாட்டின் நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டது.
நகரின் அனைத்து பகுதிகளிலும் எபோலா பரவல் தொற்றின் காரணமாக பலவித கட்டுப்பாடுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும், இந்த நோய் பரவலின் தாக்க தீவிரமாக உள்ளது. குறிப்பாக, காங்கோவின் கிழக்கு மாகாணமான இடுரியில், 90 சதவீதத்திற்கு அதிகமான பாதிப்புகள் இதுவரை பதிவாகியிருக்கிறது. இந்த நோய் பாதிப்பு உகாண்டா வரை பரவியுள்ளதால், அங்கு 19க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகளும், இந்த நோயால் இருவரும் உயிரிழந்திருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. எபோலா நோய்த்தொற்றின் பாதிப்பு, கடந்த வாரத்திலிருந்து சுமார் 38 % வரை அதிகரித்திருக்கிறது.
எபோலா வைரஸ் தொற்றுக்கான தடுப்பூசிகளோ, சிகிச்சைகளோ இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. இதனால், இந்த நோய் பரவல் தீவிரமடைந்து வருகிறது. எபோலா வைரஸ் நோய்த்தொற்றுக்கு பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு பக்கம் உயர்ந்துகொண்டே போக, இன்னொரு பக்கம் அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மட்டும், சுமார் 35,000ஐ தாண்டியிருக்கிறது. இந்த நோய் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை, காங்கோ மற்றும் உகாண்டா பகுதி மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
2000ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட எபோலா வைரஸ் தொற்றுதான், இதுவரை இருந்ததிலேயே மிகப்பெரிய நோய்த்தொற்றாக பார்க்கப்பட்டது. இந்த நோய் பரவல், 2000ஆம் ஆண்டி ஆகஸ்டில் ஆரம்பித்து, 2001 ஜனவரியில் முடிந்தது. இதில், 425க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்படுட், 224க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். வடக்கு உகாண்டாவில் ஏற்பட்ட இந்த பாதிப்புதான், இதுவரை பெரிய பாதிப்பாக இருந்த சமயத்தில், 2026ல் பரவி வரும் எபோலா வைரஸ் தொற்று, அதைவிட பெரியதாக இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். 2000ஆம் ஆண்டை விட, இந்த தொற்று மூன்று மடங்கு பெரியதாம்.
கொரோனா பேரிடருக்கு பிறகு, எந்த நோய்த்தொற்று பரவுகிறது என செய்தி வந்தாலும், உலக நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியர்கள் அச்சத்தில் உறைகின்றனர். காரணம், அந்த அளவிற்கு பெரிய உயிரிழப்புகளை இந்தியா போன்ற மக்கள்தொகையில் அதிகம் இருக்கும் நாடுகள் சந்திக்க விரும்பவில்லை. சமீபத்தில், தெற்கு சூடானில் இருந்து 52 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் கேரளவிற்கு வந்திருக்கிறார். இவர், அங்குள்ள கோட்டையம் மருத்துவமனையில் எபோலா வைரஸ் தொற்று அறிகுறிகளுடன் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். பரிசோதனை செய்வதற்காக, இவருடைய மாதிரிகள் எடுத்து டெஸ்டிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. எனவே, இதுவரை அவருக்கு எபோலா தொற்று இருக்கிறதா, இல்லையா என்கிற தகவல் வெளியாகவில்லை. அவருக்கு காய்ச்சல், தலைவலி, தசை வலி மற்றும் தொண்டைவலி உள்ளிட்டவை இருந்ததாக தெரிகிறது.