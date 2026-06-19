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தலைவிரித்தாடும் எபோலா வைரஸ்! பலி எண்ணிக்கை 200ஆக உயர்வு..மக்கள் பீதி

Ebola Virus Outbreak : சமீபகாலமாக, காங்கோ மற்றும் உகாண்டா ஆகிய பகுதிகளில், எபோலா வைரஸ் நோய்த்தொற்று அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால் இதுவரை 200க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 19, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:17 AM IST
தலைவிரித்தாடும் எபோலா வைரஸ்! பலி எண்ணிக்கை 200ஆக உயர்வு..மக்கள் பீதி
Image Credit: Ebola Virus | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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தலைவிரித்தாடும் எபோலா வைரஸ்! பலி எண்ணிக்கை 200ஆக உயர்வு..மக்கள் பீதி
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