/எபோலா வைரஸ்: திருச்சியில் சிறப்பு வார்டு! மத்திய அரசு முக்கிய எச்சரிக்கை..

Ebola Virus Recent Updates : மத்திய அரசு எபோலா வைரஸ் இந்தியாவிற்குள் பரவுவதை தடுப்பதற்காக சில முக்கிய கட்டுப்பாடுகளை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக விதித்துள்ளது. அதில் முக்கியமாக இந்தியர்கள் குறிப்பிட்ட மூன்று வெளிநாடுகளுக்கு செல்லக்கூடாது என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
Ebola Virus Recent Updates : உலக சுகாதார அமைப்பு, தற்போது பரபரும் எபோலா நோய் தொற்றை சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சுகாதார அவசரநிலை (PHEIC) என அறிவித்துள்ளது. கொரோனா பேரிடரில் இருந்து வெளிவராத மக்கள் பலர், தற்போது எபோலா வைரஸ் தொற்றைப் பார்த்து அச்சமடைந்து வருகின்றனர். அதிலும், இந்தியா போன்ற அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாட்டில், இந்தத் தொற்று ஏற்பட்டால் பாதிப்புகள் இன்னும் பெரிதாக இருக்கக்கூடும். எனவே இந்திய அரசு பல்வேறு முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
வெளிநாடுகளுக்கு பயணிக்கும் இந்திய மக்களுக்கு மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளான மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு, (democratic republic of the Congo DRC), உகாண்டா மற்றும் தெற்கு சூடான் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு அத்யாவசியமற்ற பயணத்தை இந்தியர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகெங்கிலும் உள்ள சுகாதார அதிகாரிகள் இது குறித்த கண்காணிப்பை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த நோய் பாதிப்பை இதற்குள்ள தயார் நிலையில் பல நடவடிக்கைகள் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசு எந்த வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளதோ அந்த நாடுகளில் தான் நோய் பாதிப்பானது அதிகமாக உள்ளது. அது மட்டுமன்றி அங்கு தீவிரமாக எபோலா வைரஸ் நோயும் பரவி வருகிறது.
நோய் பரவலா அபாயங்களை குறைக்கவும், பயணிகளை பாதுகாக்கவும் இந்திய அரசு இப்படி ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அதுமட்டுமன்றி இந்தியாவில் யாருக்கும் எபோலா வைரஸ் தொற்று பதிவாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எபோலா வைரஸ், அதிக இறப்பு விகிதத்தை கொண்ட தீவிரமான வைரஸ் தொற்றாக இருக்கிறது. உலக சுகாதார அமைப்பே இதனை பெரும் தொற்றாக அறிவித்துள்ளதால், இது சர்வதேச கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இதற்கென்று இன்னும் தடுப்பூசிகளோ சிகிச்சைகளோ கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.
எவ்வளவு வைரஸ் நோய் தொற்று பரவுவதை தடுப்பதற்காக சுகாதார அமைப்புகள் கண்காணிப்பு பணிகளை தீவிர்படுத்தி உள்ளது. அதுமட்டுமன்றி இந்த நோயை முன்கூட்டியே கண்டறிதல், பயண கண்காணிப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
இந்த நோய் பரவலானது காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு மற்றும் உகாண்டாவை அதிகமாக பாதித்துள்ளது. அதே சமயத்தில் தெற்கு சூடான் போன்ற அண்டை நாடுகளில் எல்லை தாண்டிய நடமாட்டம் காரணமாக அதிக அவாயத்தில் அந்த நாடு இருப்பதாக கருதப்படுகிறது.
உலக சுகாதார அமைப்பின் சமீபத்திய அப்டேட் படி இதுவரை மொத்தம் 1900-க்கும் மேற்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான எவ்வளவு வைரஸ் நோய் தொற்றுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இதில் 101 பேருக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வழக்குகளும் அடங்கும். எவ்வளவு வைரஸ் பரவலின் மையமாக விளங்கும் இருடி மாகாணத்தில் தொடர்ச்சியாக மோதல்கள் நிலவி வருகின்றன. ஆனால் இந்த மோதல்கள் மற்றும் நோய்களுக்கு மத்தியிலும் ஐந்து மில்லியன் மக்கள் இங்கு வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
எபோலா வைரஸ் தொற்றை தடுக்க பல்வேறு சுகாதார அமைப்புகள் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதில் ஒரு பகுதியாக ஆப்ரிக்க நாடுகளில் இருந்து மற்ற நாடுகளுக்கு இந்த வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க, தகுந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்படி உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவுருத்தியுள்ளது.
மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் உத்தரவின்படி அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களில் சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு தீவிர பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
எபோலா வைரஸின் அறிகுறி என்று சொல்லப்படும் நோய் தாக்கமாக தசைவலி, தலைவலி, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, காரணம் மற்ற ரத்தப்போக்கு, உன்கிட்ட அறிகுறிகளுடன் இருப்பவர்களை உடனடியாக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து அங்குள்ள சிறப்பு வாரத்தில் 21 நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கும் பணிக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற அறிகுறிகளுடன் யார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தாலும் பாதித்திருந்தால் உடனடியாக திருச்சி அரசு மருத்துவமனை சிறுசேரிப்பதற்கான தனி வார்டு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே இந்த வார்டு கொரோனா பரவல் சமயத்தில் தனிமை படுத்துதல் வார்டாக செயல்பட்டது. இதில் ஆண் மற்றும் பெண்களுக்கு தலா ஐந்து படுக்கைகள் வீதம், பத்து வார்டுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கென மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் போன்றவர்களின் குழு தயாராக உள்ளது. இது 24 மணி நேர கண்காணிப்பு கொண்ட வார்ட் ஆக செயல்படும்.