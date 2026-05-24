/அச்சுறுத்தும் எபோலா வைரஸ்... இந்தியர்கள் இந்த இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம்.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு

Ebola Virus Latest News: எபோலா வைரஸ் பரவல் காரணமாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, இந்தியர்கள் எந்தெந்த நாடுகளுக்கு செல்லக் கூடாது என்பது குறித்த பட்டியலை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
Ebola Virus Latest News: உலக நாடுகளில் எபோலா வைரஸ் மக்கள் மத்தியில் கடும் பீதியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதனால், அனைத்து நாடுகளிலும் கண்காணிப்புகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இந்தியாவில் எபோலா வைரஸ் பரவுல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் முனைப்புடன் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
உலக நாடுகளை எபோலா வைரஸ் அச்சுறுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, காங்கோ, உகாண்டாவில் தற்போது எபோலோ வைரஸ் அதிகரித்து வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு கூறுகிறது. எபோலா என்பது மிகவும் ஆபத்தான வைரஸ் தொற்றாகும். விலங்குளுக்கும், மனிதர்களுக்கும் பரவக்கூடியதாகும். பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ரத்தம், உடல் திரவங்கள், உமிழ்நீர், வியர்வை உள்ளிட்டவையுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டால் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படலாம்.
மேலும், இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடைகள், படுக்கைகள் உள்ளிட்டவற்றை உபயோகித்தாலும் இந்த நோய் பரவலாம். திடீர் அதிக காய்ச்சல், தசைவலி, தலைவலி, தொண்டை வலி, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, தோல் தடிப்புகள், சிறுநீரகம செயல்பாடு குறைதல் போன்றவை எபோலா வைரஸின் அறிகுறிகளாகும். இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகுவது சிறந்தது.
தற்போது இந்தியாவில் எபோலா வைரஸ் தொற்று எதுவும் பதிவாகவில்லை. இருந்தாலும் மத்திய அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, இந்தியர்கள் சில நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது, காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு, உகாண்டா மற்றும் தெற்கு சூடான் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இந்தியர்கள் பயணிக்க வேண்டாம் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு (டிஆர்சி), உகாண்டா மற்றும் தெற்கு சூடான் ஆகிய நாடுகளுக்கு அத்தியாவசியமற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்குமாறு மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் இந்தியர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 2005 ஆம் ஆண்டின் சர்வதேச சுகாதார ஒழுங்குமுறைகளின் (IHR) கீழ், இந்த நோய்ப் பரவலை சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொது சுகாதார அவசரநிலையாக (PHEIC) உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) மே 17 அன்று அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து இந்த அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது .
தற்போது இந்த நாடுகளில் வசிக்கும் அல்லது பயணம் செய்யும் இந்தியக் குடிமக்கள், உள்ளூர் பொது சுகாதார அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும், மேம்படுத்தப்பட்ட சுகாதார முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைக் கடைப்பிடிக்கவும், அறிகுறியுள்ள நபர்களுடன் தொடர்பைத் தவிர்க்கவும், காய்ச்சல் அல்லது அது தொடர்பான அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
