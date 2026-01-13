English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
69 கிலோ to 55 கிலோ குறைத்த இன்ஸ்டா பிரபலம்! அவருக்கு உதவிய டயட்..

Srimathi Chimu Weight Loss Diet Chart : இன்ஸ்டாவில் பிரபலமாக இருக்கும் ஸ்ரீமதி சிம்மு என்கிற பெண், 69 கிலோவில் இருந்து 55 கிலோவாக குறைந்திருக்கிறார். இது குறித்த டிப்ஸை அவர் இணையத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 13, 2026, 07:14 PM IST

Srimathi Chimu Weight Loss Diet Chart : நம்மில் பல பேர், நாம் கடந்து வரும் பல பேர், தங்கள் வாழ்க்கையில் எப்போதாவது ஒரு முறை கண்டிப்பாக உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருப்போம். அப்படி நினைப்பதால் மட்டும் நமது உடல் எடையானது குடைந்துவிடாது. கண்டிப்பாக அதற்காக சில முயற்சிகளை மேற்கொண்டால்தான் நம்மால் எடை குறைய முடியும். அதற்கு, முன்னாடியே வெயிட் லாஸ் செய்பவர்களை பரிந்துரைகள் கேட்பது, நிபுணர்களிடம் கலந்துரையாடுவது உள்ளிட்டவை உதவும். 

14 கிலோ குறைத்த பெண்..

இன்ஸ்டாவில் பிரபலமாக இருப்பவர்கள், தங்களின் வாழ்க்கை குறித்து இணையத்தில் அடிக்கடி அப்டேட் செய்து வருவது சகஜம். அப்படி, இன்ஸ்டாவில் நகைச்சுவை வீடியோக்களையும் பாடல் வீடியோக்களையும் பதிவிடுபவர் ஸ்ரீமதி சிம்மு. 69 கிலோவில் இருந்த இவர், சமீபத்தில் 14 கிலோ வரை உடல் எடை குறைந்திருக்கிறார். இதற்கு காரணம், அவர் செய்த உடற்பயிற்சிகளும் விடாமுயற்சிகளும்தான். எப்படி வெயிட் லாஸ் செய்தேன் என்பதை ஸ்ரீமதி ஒரு வீடியோவாக பதிவிட்டிருக்கிறார்.

90% டயட் 10 % வர்க்-அவுட்:

தனது உடல் எடை குறைப்பு பற்றி அனைவரும் கேட்டு வருவதாகவும் இதில், அனைவருக்கும் தெரியாத ஒரே விஷயம் உடல் எடை குறைப்பில் 90% டயட், 10%தான் வர்க்-அவுட் என்பதுதான். 

நம்மில் பலர் புத்தாண்டு பிறந்தவுடன் ஜிம்மிற்கு ஒரு மெம்பர்ஷிப்பை போட்டு அங்கு சென்று, உடம்பு வலிக்க வலிக்க உடற்பயிற்சி செய்வோம் என்று கூறுகிறார். வியர்த்தாலும் உடம்பு குறையாது. நம்மிடம் யாரும் வந்து 90% டயட்டில் இருப்பா என யாரும் கூறாததுதான் இதற்கு காரணம் என்கிறார். 

என்ன டயட்டில் இருக்க வேண்டும்?

நாம் காலரி டெஃபிசிட் டயட்டில் இருப்பது முக்கியம் என்கிறார், ஸ்ரீமதி சிம்மு. இதற்கு அர்த்தம், ஒரு நாளில் நாம் எவ்வளவு காலரி சாப்பிடுகிறோம், என்பது ஒரு விஷயம், அதே காலரிகளை கம்மியாக சாப்பிடப்போகிறோம். இதுதான் காலரி டெஃபிசிட் டயட். 

எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

கூகுளுக்கு சென்று Calorie Calculator என்று டைப் செய்ய வேண்டும். அதில் வயது, எடை மற்றும் உயரம் கேட்க்கப்படும். அதில் அனைத்தையும் பதிவிட்ட பின்பு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு காலரி எடுத்துக்கொண்டால், ஒரு வாரத்திற்கு எவ்வளவு வெயிட் லாஸ் ஆகும் என்பது காண்பிக்கப்படும். 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chimu (@srimathi_chimu)

டயட் ப்ளான்: 

டயட் ப்ளான் குறித்து பேசும் அவர், நீங்கள் என்ன எடை, நீங்கள் எவ்வளவு புரதம் சாப்பிட வேண்டும், ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு காலரி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை கணக்கிட்டு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, ஸ்ரீமதியின் கிலோ 55. அவர் ஒரு நாளைக்கு 110 கிராம்ஸ் புரோட்டின் சாப்பிட வேண்டும். காலரி டெஃபிசிட்டில் ஒரு நாளைக்கு 1800 காலரிகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 

புரதங்கள்:

ஒரு 150 கிராம் சிக்கன் ப்ரெஸ்டில், 250 கலோரிகள் இருக்கும், அதே சமயத்தில் அதில் 45 கிராம் புரோட்டின்களும் இருக்கும். அதே போல 2 முட்டையில் 12 கிராம் புரோட்டீனும், 140 கிராம் காலரியும் கிடைக்கும். இப்படி, புரதம் நிறைந்த உணவில், உங்களுக்கு எவ்வளவு கிராம் புரதமும் காலரியும் கிடைக்கும் என்பதை கணக்கிட்டு, அதற்கு ஏற்றவாறு டயட் சார்ட் தயார் செய்துகொள்ள வேண்டும். இது அல்லாமல் எவ்வளவு காலரிகள் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை கணக்கிட்டு மிச்சத்திற்கு இட்லி, தோசை உள்ளிட்டவற்றை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

