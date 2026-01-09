Fat Burn : கொழுப்பை எரிக்கும் கார்டியோ உடற்பயிற்சிகள்! வீட்டிலேயே வெயிட் லாஸ் செய்யலாம்..

Fat Burn Home Workouts : கொழுப்பை எரிப்பது என்பது அனைவரும் நினைப்பது போன்று எளிய காரியம் கிடையாது. இதற்கு உடற்பயிற்சிகளோடு சேர்த்து, டயட் இருக்க வேண்டியதும் மிகவும் அவசியம் ஆகும். இதற்கு கலோரி டெஃபிசிட், இண்டர்மிடண்ட் ஃபாஸ்டிங் என பல டயட்டுகள் இருக்கின்றன. அதற்கு ஏற்ற உடற்பயிற்சிகள் குறித்த லிஸ்ட்டை இங்கு பார்ப்போம்.
கொழுப்பை எரிக்க உடற்பயிற்சிகள்..
உடல் எடை குறைப்பு என்பது பலருக்கும் தீராத தலைவலியாக இருக்கும் ஒரு விஷயம் ஆகும். இதை செய்ய சைக்ளிங், நீச்சல் பயிற்சி, நடைப்பயிற்சி என பல்வேறு பயிற்சிகள் இருக்கின்றன. கொழுப்பு குறைந்தால்தான், நம்மால் கண்டிப்பாக உடல் எடையையும் குறைக்க முடியும். அதற்கு சில HIIT வர்க் அவுட்களும் உதவும்.
இன்ஸ்டாவில் Couple Thenic எனும் பக்கத்தில் உடல் கொழுப்பை குறைக்கும் சில பயிற்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதை, வினோத் குமார் என்பவர் பதிவிட்டு இருக்கிறார். இந்த பயிற்சிகளை செய்தால் ஃபேட் பர்ன் ஆகும் என்று கூறியிருக்கும் அவர், அதற்கான உடற்பயிற்சி லிஸ்ட்களையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
முதல் உடற்பயிற்சி:
முதலில், ஒரு நாற்காலியை வைத்துக்கொண்டு செய்ய வேண்டும். நாற்காலியின் இரு புறமும் குதித்து குதித்து ஃபேட் பர்ன் செய்ய வேண்டும். இப்படி 25 முறை 4 செட்கள் செய்ய வேண்டும்.
இரண்டாவது உடற்பயிற்சி:
முதலில் நாற்காலியை பிடித்துக்கொண்டு ப்ளாங்க் பொசிஷனில் ஓட வேண்டும். இப்படி, 25 முறை 4 செட்கள் செய்ய வேண்டும். இதனை நாற்காலி இல்லாமலும், கைகளால் உடலை பேலன்ஸ் செய்தும் செய்யலாம். இந்த உடற்பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்தால், கொழுப்பு குறைந்து, எடை குறையும் என்று நம்பப்படுகிறது.
கலோரி இழப்பு:
உடல் எடை குறைக்க வேண்டும், கொழுப்பை எரிக்க வேண்டும் என்றால், அதற்கு நாம் தினமும் கலோரி இழப்பில் ஈடுபடுவதும் அவசியம் ஆகும். அதாவது, ஒரு வாரத்திற்கு சுமார் 500 கலோரி வரை இழக்க பலர் இலக்கு வைத்திருப்பர்.
இதை செய்ய, நாம் ஏரோபிக் உடற்பயிற்சிகளை செய்வது ரொம்பவும் முக்கியம். இது, Muscle Mass-க்கு உதவி, உங்கள் மெட்டபாலிசத்தை அதிகரிக்க செய்யும். இதற்கு ஏற்றார் போல உங்கள் டயட்டை நிர்ணயித்து, ஹார்மோன்களையும் சரியாக இயங்க வைக்க வேண்டும்.
ஆரோக்கியமான கொழுப்பு கொண்ட உணவுகள், கார்ப்ஸ் தவிர்த்தல், எண்ணெய் மற்றும் துரித உணவுகளை தவிர்ப்பதும் கொழுப்பு எரிக்க, உடல் எடை குறைக்க உதவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
