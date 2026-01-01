English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • Fat Loss : சிரமமே தெரியாமல் கொழுப்பு குறைய..இன்ஸ்டா பிரபலம் சொல்லும் ‘இந்த’ உடற்பயிற்சிகளை பண்ணுங்க..

Fat Loss Exercise Instagram Influencer Tips : பெல்லி ஃபேட்டை குறைக்க வேண்டுமா? இன்ஸ்டா பிரபலம் சொல்லும் இந்த உடற்பயிற்சியை மட்டும் பண்ணுங்க!

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 1, 2026, 02:05 PM IST
  • உடல் எடையை குறைக்க டிப்ஸ்!
  • இன்ஸ்டா பிரபலம் சொல்லும் உடற்பயிற்சி..
  • என்ன தெரியுமா?

Fat Loss Exercise Instagram Influencer Tips : உடல் எடையை குறைக்க, பலருக்கும் பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம். இப்படி வெயிட் லாஸ் செய்ய வேண்டும் என்றால், அதற்கு பல்வேறு நாம் உடற்பயிற்சிகளை செய்து, டயட்டும் இருக்க வேண்டும். இதைத்தாண்டி, பல வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களையும் செய்வது அவசியம் ஆகும். அதற்காக சில உடற்பயிற்சிகளை, இன்ஸ்டா பிரபலம் ஸ்ரதா வீடியோவாக வெளியிட்டிருக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

Knee Raises :

இந்த உடற்பயிற்சியை நின்றுகொண்டே செய்ய வேண்டும். முதலில் நேராக நின்று உங்கள் மார்புக்கு நேராக இரு கைகளையும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்பு, உங்கள் காலை மாறி மாறி கைகள் இருக்கும் தூரத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும். இப்படியே, 50 முறை 2 செட் வீதம் செய்ய வேண்டும்.

Under The Hip Claps:

இந்த உடற்பயிற்சியை செய்வதற்கும் நின்றுகொண்டே இருக்க வேண்டும். கால்கள் ஒவ்வொன்றாக மேலே தூக்க வேண்டும். அப்படி தூக்கும் போது காலுக்கு கீழ் இரு கைகளையும் சேர்த்து கைத்தட்ட வேண்டும். இப்படி இரு பக்கமும் மாறி மாறி காட்ட வேண்டும். இப்படி 50 முறை 2 செட்கள் செய்ய வேண்டும். 

Opposite Side Knee Raises:

முதலில் இரு பக்கமும் கால்களை விரித்து நின்று கொள்ள வேண்டும். பின்பு, உங்கள் இரு கைகளையும் தலைக்கு பின்னால் வைத்துக்கொண்டு ஒரு கால் முட்டியால் எதிர்புரம் இருக்கும் கால் மட்டியை தொட வேண்டும். இப்படியே 50 முறை 2 செட்கள் செய்ய வேண்டும். 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Same Side Knee Raises :

முதலில் செய்தது போலவேதான், இந்த உடற்பயிற்சியையும் செய்ய வேண்டும். இரு பக்கமும் கால்களை விரித்து நின்று, உங்கள் வலது காலின் முட்டியால் வலது கால் முட்டியையும், இடது கால் முட்டியால், இடது காலையும் தொட வேண்டும். இப்படி 50 முறை 2 செட்கள் செய்ய வேண்டும். ஒரு காலுக்கு 50 முறை என்கிற கணக்கில் இதனை செய்ய வேண்டும். 

இதனால் ஏற்படும் பயன்கள் என்ன?

நமது உடலில் சேரும் பெரும்பாலான கொழுப்புகள், வயிற்றில் பெல்லி ஃபேட்டாக தங்குபவையாக இருக்கின்றன. எனவே, மேற்கூறிய உடற்பயிற்சிகள் யாவும் அப்படி பெல்லி ஃபேட்டை குறைக்கும் உடற்பயிற்சிகள்தான். இந்த எளிமையான உடற்பயிற்சிகளை செய்ய நாம் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூறும் ஸ்ரதா, ஃபேட் லாஸ் தொப்பையில் இருந்து மட்டுமன்றி ஒட்டு மொத்த உடலில் இருந்தும் தாெடங்கும் என்கிறார்.

மேற்கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும்?

வெயிட் லாஸ் செய்ய, நாம் உடற்பயிற்சி செய்தால் மட்டும் பத்தாது. கண்டிப்பாக அதற்கு ஏற்றவாறு தங்களின் உடலை தயார் செய்யவும் வேண்டும். அதற்காகவும் இவர் சில டிப்ஸை தன் வீடியோவின் கேப்ஷனில் கொடுத்திருக்கிறார்.

ஃபேட் லாஸ் செய்ய, உடல் முழுவதும் நாம் வேலை கொடுக்க வேண்டும் எனக்கூறும் அவர், அதற்கு சிம்பிளான சில வழிகள் இருக்கிறது என்கிறார். அதாவது, கலோரி டெஃபிசிட் டயட் இருந்து, சரியாக உறங்க வேண்டும் என்கிறார். இது இவர் மட்டுமல்ல, பெரும்பாலான ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர்களும் இதையே சொல்கின்றனர். எனவே, எடை குறைக்க வேண்டுமென நினைப்பவர்கள் கண்டிப்பாக இதை பின்பற்ற வேண்டும்.

இவை அனைத்தையும் விட முக்கியமான ஒன்று, உடலுக்கு தேவையான அளவிற்கு தண்ணீர் குடிப்பது. இப்படி சரியாக தண்ணீர் குடித்தால் மட்டுமே, நாம் அதிக பசியை கட்டுப்படுத்தி அதிகம் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும். உடல் எடையை குறைக்க, விடாமுயற்சியுடன் சரியான உடற்பயிற்சி செய்தாலே நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் ரிசல்ட் அனைத்தும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்கிறார் ஸ்ரதா.

(பொறுப்பு துறப்பு : இந்த செய்தி, ஸ்ரதாவின் இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் இருந்து எடுத்து எழுதப்பட்டது. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது)

