  • கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனை: தவிர்க்க வேண்டிய, சேர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனை: தவிர்க்க வேண்டிய, சேர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Fatty Liver Foods: கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனை இப்போது பலரிடம் காணப்படுகின்றது. கொழுப்பு கல்லீரலுக்கு சிகிச்சையளிக்க ஒருவர் என்னென்ன உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும்? எந்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 18, 2026, 05:10 PM IST
  • நிறைவுற்ற கொழுப்புகளை உட்கொள்வது கல்லீரலில் கொழுப்பு சேர்வதை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.
  • எனவே, கொழுப்பு கல்லீரல் உள்ள நோயாளிகள் சிவப்பு இறைச்சி சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
  • அதிக அளவு சர்க்கரையைக் கொண்ட உணவுப் பொருட்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளக் கூடாது.

ஐபிஎல் 2026.. பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பிளேயிங் 11! இடம் பெற வாய்ப்புள்ள 4 வெளிநாடு வீரர்கள்
மகிழ்ச்சி கடலில் ஷிகர் தவாண்... வைரலாகும் ஹேப்பி ஹனிமூன் கிளிக்ஸ்...!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இரட்டிப்பாக வேண்டுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
மாணவர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. ஏப்ரல் 1ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனை: தவிர்க்க வேண்டிய, சேர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

Fatty Liver Foods: இன்றைய காலகட்டத்தில் கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனை பலரிடம் காணப்படுகின்றது. கொழுப்பு கல்லீரல் நோய் என்பது கல்லீரல் நார்ப்பெருக்கம் அல்லது சிரோசிஸுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு தீவிரமான நிலையாகும். கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சினை சரியான நேரத்தில் கவனிக்கப்படாவிட்டால், அது படிப்படியாக கல்லீரல் பாதிப்புக்கு வழிவகுத்து, கல்லீரல் செயலிழப்பு அபாயத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடும். 

கொழுப்பு கல்லீரலுக்கு சிகிச்சையளிக்க ஒருவர் என்னென்ன உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதை விளக்கி, டெல்லியின் வசந்த் குஞ் பகுதியில் உள்ள ஃபோர்டிஸ் மருத்துவமனையின் மூத்த இரைப்பை மற்றும் கல்லீரல் நிபுணரான டாக்டர் ஷுபம் வத்ஸ்யா, சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு வீடியோவைப் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த குறிப்பிட்ட உணவுகளை ஒருவரின் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது, கல்லீரலில் தேங்கியுள்ள கொழுப்பைக் கரைக்க உதவுவதோடு, மிகவும் திறமையான நச்சு நீக்க செயல்முறையை எளிதாக்குகிறது என்று அந்த மருத்துவர் கூறுகிறார்.

கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் தங்கள் டயட்டில் சேர்க்க வேண்டிய முக்கிய உணவுகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

பிளாக் காபி: 

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு பிளாக் காபி ஒரு சிறந்த பானம் என்று பல மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். பல்வேறு ஆய்வுகளின்படி, தினமும் பிளாக் காபி அருந்துவது கல்லீரல் நொதிகளின் அளவை இயல்பாக்கவும், கல்லீரல் நார்ப்பெருக்க அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. பிளாக் காபியில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் கல்லீரலைப் பாதுகாத்து, கொழுப்பு சேர்வதை மெதுவாக்க உதவுகின்றன.

கீரை

பச்சை இலைக் காய்கறிகள் எண்ணற்ற ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகின்றன. குறிப்பாக, கல்லீரல் நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் கீரையை உட்கொள்வதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். இதில் உள்ள நைட்ரேட்டுகள் மற்றும் பாலிஃபீனால்கள், கல்லீரல் கொழுப்பைக் குறைக்க நேரடியாகப் பங்களிக்கின்றன. கீரையை பல்வேறு வழிகளில் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

பிரோக்கோலி

கொழுப்பு கல்லீரல் நோயை நிர்வகிப்பதற்கும் குறைப்பதற்கும் பிரோக்கோலி ஒரு சிறந்த உணவுத் தேர்வாக இருக்கும். இதில் சல்ஃபோராஃபேன் என்ற சேர்மம் உள்ளது. இது இயற்கையாகவே கல்லீரலைப் பாதுகாக்கிறது. அதன் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் பண்புகள் கல்லீரலைச் சுத்தப்படுத்த உதவுகின்றன.

கொழுப்பு கல்லீரல் உள்ள நோயாளிகள் உட்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டிய சில உணவுகளை பற்றி இங்கே காணலாம்:

சிவப்பு இறைச்சி: நிறைவுற்ற கொழுப்புகளை உட்கொள்வது கல்லீரலில் கொழுப்பு சேர்வதை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். எனவே, கொழுப்பு கல்லீரல் உள்ள நோயாளிகள் சிவப்பு இறைச்சி சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

சுத்திகரிக்கப்பட்ட தானியங்கள்: ரொட்டி, பாஸ்தா மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பிற பொருட்கள் கொழுப்பு கல்லீரல் உள்ளவர்களுக்கு நன்மை அளிக்காது. ஆகையால், இந்த உணவுகளை ஒருவரின் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளக் கூடாது.

அதிக சர்க்கரை கொண்ட உணவுகள்: அதிக அளவு சர்க்கரையைக் கொண்ட உணவுப் பொருட்களை ஒருவரின் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளக் கூடாது. குறிப்பாக, அதிக சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட உணவுகளைக் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும்.

அதிகப்படியான உப்பு: அதிக உப்புச்சத்து கொண்ட உணவுகளை உட்கொள்வதையும் தவிர்க்க வேண்டும். அதிக உப்புடைய உணவுகள், கொழுப்பு கல்லீரல் பாதிப்பை மேலும் தீவிரப்படுத்தக் கூடும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

