8 மாதத்தில் 31 கிலோ குறைந்த Fitness Expert! 3 தியாகங்ள் செய்தால் போதும்..

Fitness Expert 3 Sacrifices For Weight Loss : எந்த குறுக்கு வழியையும் உபயோகிக்காமல், நேர்மையாக உடல் எடையையும், கொழுப்பையும் குறைக்க நினைத்தால், அதற்கு ஒழுக்கம் என்கிற ஒன்று கட்டாயமாக தேவைப்படுகிறது. கடந்த வருடன், தாரண் கவுர் என்கிற பெண் ஒருவர், தன் உடல் எடை குறைப்பு பயணம் குறித்து விவரித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
8 மாதத்தில் 31 கிலாே குறைத்த பெண்..
நம்மில் பலருக்கு எப்படியாவது உடல் எடையை குறைத்து விட வேண்டும் என்று தோன்றும். அப்படி தோன்றுவதில் எந்த தவறும் இல்லை. ஆனால், அதற்கான முயற்சிகளை நாம் எடுப்போமா என்று பார்க்க வேண்டும். அப்படி எந்தவிதமான முன்னெடுப்புகளையும் நாம் எடுக்கவில்லை என்றால், தவறு நம் மீது இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.
இணையத்தில் பிரபலமாக இருக்கும் பலர், தங்களின் உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தை வீடியோவாக அல்லது பிற போஸ்டாக பதிவிடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். இப்படி இவர்கள் பதிவிடுவது, ஒரு சிலருக்கு மிகவும் உபயோகரமானதாக இருக்கிறது. சமீபத்தில் தாரன் கவுர் என்கிற வெயிட் லாஸ் ஆன்லைன் கோச் ஒருவர், தான் உடல் எடை குறைத்த ரகசியம் பற்றி பேசியிருக்கிறார். அந்த வீடியோவின் ஆரம்பத்தில் உடல் பருமனுடன் காணப்படும் அவர், 31 கிலோ குறைந்த பிறகு தன் தோற்றம் எப்படியிருக்கிறது என்பதை காண்பித்து இருக்கிறார். இதற்காக, தான் செய்த 3 தியாகங்கள் பற்றியும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
1.“எல்லாம் வேணும் இல்லன்னா எதுவுமே இல்லை” என்கிற மனநிலை!
அவர், ஒவ்வொரு முறையும் உடல் எடையை குறைக்க நினைக்கும் போது முழு மூச்சாக இறங்கி, எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் செய்ய முயற்சி செய்வாராம். அனைத்திலும் கச்சிதமாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்ப்பார்த்த அவர் ஒரு சிறு தவறு செய்து விட்டால் கூட அதிலிருந்து விலகி விடுவாராம். அப்படியே முழு முயற்சியையும் கைவிட்டு விடுவாராம். இப்படி செய்வதை நிறுத்திவிட்டு, எதுவும் நாம் எதிர்பார்த்தபடி நடக்காது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். அப்போதுதான் உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் நம்மால் முன்னேறி செல்ல முடியுமாம்.
2.காலக்கெடு:
அவர் உடனடியாக உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாராம். அதை அடைய அவசரமும் பட்டாராம். ஆனால், நாம் இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் அவசரமாக ஒரு தீர்வை எதிர்நோக்கி ஓடும் போது அது நம்மை விட்டு விலகிதான் செல்லுமாம். வாழ்க்கையில் மதிப்புள்ள எதுவும் அவ்வளவு எளிதில் கிடைக்காது என்பது நமக்கு தெரியும் அல்லவா? அதே போலதான் உடல் எடை குறைப்பும். இது மட்டும் உடனடியாக கிடைத்து விட வேண்டும் என்று நம்பக்கூடாதாம். அப்போதுதான் நம்மால் நிலையாக எடையை குறைக்க முடியுமாம்.
3.சாக்கு போக்கு:
தன் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக, முடிவும் தொடக்கமும் தன் கையிலேயேதான் இருக்கிறது என்பதை இவர் கண்டுகொண்டாராம். இதைத்தொடர்ந்து, வாழ்வில் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அப்போது உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தை நிறுத்தவே கூடாது என்று முடிவு செய்தாராம். உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், “அப்பறம் செய்துக்கலாம், இப்போது செய்துக்கலாம்..” என்று சாக்குபோக்கு சொல்லாமல், எந்த நாளாக இருந்தாலும் உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்.
