34 கிலோவை குறைத்த நபர்... தாயின் கடைசி வார்த்தைக்காக எடையை குறைத்தது எப்படி?

Weight Loss Journey: பிரபல ஃபுட் பிளாகரான ராக்கி சிங் என்பவர் அவரது உடல் எடை குறைப்பு பயணம் குறித்து சமீபத்தில் அவரது X தள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அதாவது, ஓராண்டிலேயே அவர் 34 கிலோவை குறைத்துள்ளாராம். திட்டமிட்டபடி இன்னும் 9 கிலோவை அவர் குறைக்க இருப்பதாகவும் அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Weight Loss Journey: ராக்கி சிங் போட்ட X பதிவு

ராக்கி சிங் அந்த பதிவில் தனது இலக்கை நெருங்கி வருவது குறித்து பேசியிருந்தார். மேலும், அவர் அந்த பதிவில் இரண்டு புகைப்படங்களையும் பகிர்ந்திருந்தார். ஒரே டி-ஷர்ட் உடன் அவர் கடந்தாண்டு எடுத்த புகைப்படத்தையும், தற்போது எடுத்த புகைப்படத்தை பதிவிட்டிருந்தார். அதிலேயே அவர் அடைந்துள்ள மாற்றத்தை பார்க்க முடிகிறது.

34 kilos down this morning … and operation “firm up hanging skin” is almost at an end,

Only 9 kilos to go .. it’s been 12 months now since I started trying … #rockysingh #weightoff ps - Same T shirt from last year pic.twitter.com/2lgTHCTq37

— Rocky Singh (@RockyEatsX) March 29, 2025