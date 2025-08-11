புற்றுநோய் முதல் இதய நோய் வரை... உடலுக்கு ஆரோக்கிய கொழுப்புகள் ஏன் அவசியம்?

ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் வாழ்க்கை முறை சரியாக இருந்தால், நோய்களின் ஆபத்து 90 சதவீதம் குறைந்து விடும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்கள் அவசியம். அதில்,ஆரோக்கிய கொழுப்பு அமிலங்களான ஒமேகா-3 மற்றும் ஒமேகா-6 கொழுப்பு அமிலங்களும் அடங்கும். ஆரோக்கிய கொழுப்பு நிறைந்த சில உணவுகள், பல வகையான நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கும் என ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன. ஆரோக்கியமான கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள் உடலுக்கு பல வகைகளில் மிகவும் நன்மை பயக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
1. மூளை மற்றும் நரம்புகள் நல்ல நிலையில் இருக்க, ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் அவசியம். அதிலும் ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள், மூளையின் செயல் திறனுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியம். நினைவாற்றல் கவனம் செலுத்தும் திறன் ஆகியவற்றை மேம்படுத்த ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் உதவுகின்றன. மூளை செல்களின் கட்டமைப்பிலும், தகவல்களைக் கடத்துவதிலும் ஆரோக்கிய கொழுப்பு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
2. ஆரோக்கியமான கொழுப்பு, உடலுக்கு அத்தியாவசியமான ஊட்டச்சத்துக்களில் முக்கியமானது. செறிவூட்டப்பட்ட கொழுப்புகள் அல்லது டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் தான் உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஆனால் ஆரோக்கிய கொழுப்புகள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு இன்றியமையாதவை.
3. பல உடல் செயல்பாடுகளுக்கு முக்கியமானதாக கருதப்படும், இவை உடலுக்கு ஆற்றலை அள்ளி வழங்குகிறது. செல்கள் மற்றும் ஹார்மோன்களை உருவாக்க உதவுகிறது.
4. உடலில் நல்ல கொழுப்பின் அளவு அதிகமாக இருந்தால், மாரடைப்பு மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம், பக்கவாதம் இதய நோய் போன்ற அபாயம் பெருமளவு குறையும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். எனவே ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலம் நிறைந்த உணவுகளை, டயட்டில் தினம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
5. சில வைட்டமின்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை உடல் சிறப்பாக கிரகித்துக் கொள்ள உதவுகிறது. வைட்டமின்கள் ஏ, டி, ஈ மற்றும் கே போன்ற கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்களை உறிஞ்சுவதற்கு ஒமேகா 3 கொழுப்பு உதவுகிறது.
6. கண் தொடர்பான பிரச்சனைகளை தடுக்க ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் முக்கியம். இவை முதுமை காரணமாக ஏற்படும் கண் பாதிப்புகளையும் தடுக்கவும் உதவுகிறது.
7. ஒமேகா -3 கொழுப்பு பெருங்குடல், வயிறு மற்றும் நுரையீரல் புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது. ஒமேகா -6 கொழுப்பு அமிலம் மூளை, சிறுநீர்ப்பை புற்றுநோய் உட்பட 14 வெவ்வேறு வகையான புற்றுநோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது.
ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த உணவுகள்
சால்மன், கானாங்கெளுத்தி போன்ற கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகம் உள்ளன. பாதாம் பருப்பு, வாதுமை பருப்பு, சியா விதைகள் மற்றும் ஆளி விதைகள் போன்ற நட்ஸ் மற்றும் விதைகளில் ஆரோக்கிய கொழுப்பு மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது. வெண்ணெய் பழம் என்னும் அவகேடோவில் மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு, நார்ச்சத்து மற்றும் பல்வேறு வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் உள்ளன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை பொது தளத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதில் குறிப்பிட்டு இருப்பதை கடைபிடிக்கும் முன், மருத்துவரை அணுகி ஆலோசிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். ZEE MEDIA இந்த தகவல்களுக்கு பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க | குடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்க... மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் 3 சூப்பர் விதைகள்
மேலும் படிக்க | கர்ப்ப காலத்தில் பேரீச்சம் பழம் அதிகம் சாப்பிடாதீங்க.... மருத்துவர் கூறும் அட்வைஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ