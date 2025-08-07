அறிவாற்றலை மேம்படுத்த உதவும் சூப்பர் உணவுகள்... குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக குடுங்க

சில உணவுகள் மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் நினைவாற்றலை மேம்படுத்தவும் பெரிதும் உதவும் என உணவியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். இதனால் அவை உங்கள் குழந்தைகளின் அறிவாற்றலை, மூளை செயல் திறனை மேம்படுத்த மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மூளை திறமையாக செயல்பட. ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் சீராக வழங்கப்பட வேண்டும். இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் நியூரான்களின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி,, மூளைக்கான இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகின்றன.
ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியமாக விளங்கும் சில உணவுகள் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைத்து நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகின்றன. பெரும்பாலும தீவிர மன முயற்சியைக் கையாளும் மாணவர்கள், கற்றல், கவனம் மற்றும் கல்வி செயல்திறனை மேம்படுத்த நினைவாற்றலை அதிகரிக்கும் உணவுகளால் (Health Tips) குறிப்பாக பயனடையலாம்.
மாணவர்களின் நினைவாற்றலை அதிகரிக்க உதவும் 10 உணவுகள்
1. வாதுமை பருப்பு
ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலமான DHA நிறைந்த வாதுமை பருப்பு, மூளை செயல்பாடு மற்றும் நினைவாற்றலை பெருக்க உதவுகிறது. மூளையில் ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தை எதிர்த்துப் போராடும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளும் அவற்றில் உள்ளன. தினமும் ஒரு சில வாதுமை பருப்பை சாப்பிட்டு வந்தால் போது. அறிவாற்றல், மூளை செயல்திறன் அதிகரிக்கும்.
2. ஆரஞ்சு
ஆரஞ்சுகளில் வைட்டமின் சி அதிகமாக உள்ளது. இது வயது தொடர்பான மூளை பிரச்சனைகளில் இருந்து பாதுகாக்கிறது. ஒட்டுமொத்த மூளை ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆரஞ்சு வைட்டமின் சி சத்தின் தினசரி தேவையை பூர்த்தி செய்கிறது. கவனம் செலுத்தும் திறன் மற்றும் நினைவாற்றலை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
3. டார்க் சாக்லேட்
டார்க் சாக்லேட்டில் காஃபின், ஃபிளாவனாய்டுகள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் மூளையின் செயல்திறனையும், நினைவாற்றலையும் மேம்படுத்துகின்றன. இது மனநிலையையும் கவனம் செலுத்தும் திறனையும் அதிகரிக்கிறது. எனினும் இதனை மிதமான அளவில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
4. முட்டை
முட்டைகள் கோலின் நிறைந்த மூலமாகும், இது நினைவாற்றல் மற்றும் அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் ஒரு நரம்பியக்கடத்தியை உருவாக்குவதற்கு அவசியமான ஒரு ஊட்டச்சத்து ஆகும். முட்டைகளில் உள்ள பி வைட்டமின்கள் மூளையின் செயல்பாடு மற்றும் மனநிலையை சீராக்க உதவுகின்றன.
5. பூசணி விதைகள்
பூசணி விதைகளில் மெக்னீசியம், இரும்பு, துத்தநாகம் மற்றும் தாமிரம் போன்ற தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை மூளையின் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியமானவை. குறிப்பாக துத்தநாகம் சிறந்த நினைவாற்றல் மற்றும் சிந்தனை திறன்களை கொடுக்கும். அதே நேரத்தில் மெக்னீசியம் மனதை அமைதிப்படுத்தவும் அறிவாற்றலை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது.
6. கொழுப்பு நிறைந்த மீன்
ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகமாக உள்ள மீன் உணவுகள், குறிப்பாக கடல் மீன்கள் மூளையின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன. ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் செல் சவ்வுகளை உருவாக்கவும், நரம்பியக்கடத்திகளின் செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் உதவுகின்றன. நினைவாற்றல் மற்றும் சிறந்த கற்றல் திறனுக்கு வழிவகுக்கிறது.
7. மஞ்சள்
மஞ்சளில் உள்ள சேர்மமான குர்குமின், அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. இது மனநிலை, நினைவாற்றலை மேம்படுத்தவும், புதிய மூளை செல்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகிறது. தினசரி மூளை ஆதரவுக்காக இதை சூடான பால் அல்லது உணவில் சேர்க்கவும்.
8. கீரை
கீரைகளில் வைட்டமின் கே, ஃபோலேட், லுடீன் மற்றும் பீட்டா கரோட்டின் நிறைந்துள்ளன. இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் அறிவாற்றலை மேம்படுத்தவும் மூளை செல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன. குறிப்பாக வல்லாரைக் கீரை மாணவர்களுக்கு சிறந்த நினைவாற்றலைக் கொடுக்கும்.
9. தயிர்
புரோபயாடிக்குகளால் நிரம்பிய தயிர், மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து மனநிலையை மேம்படுத்துவதன் மூலம் மூளை ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது. இது நிலையான ஆற்றல் அளவைப் பராமரிக்கவும் உதவுகிறது. இது கவனம் செலுத்தும் திறனை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது.
10. ப்ளூபெர்ரிகள்
ப்ளூபெர்ரிகளில் ஃபிளாவனாய்டுகள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிரம்பியுள்ளன, அவை மூளை செல்களுக்கு இடையேயான தொடர்பை மேம்படுத்துகின்றன. நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகின்றன.
இந்த உணவுகளை ஒரு மாணவரின் உணவில் தவறாமல் சேர்ப்பது சிறந்த நினைவாற்றல், புத்தி கூர்மை மற்றும் ஒட்டுமொத்த மேம்பட்ட கல்வி செயல்திறனுக்கு வழிவகுக்கும். சமச்சீர் ஊட்டச்சத்து மூளை ஆரோக்கியம் மற்றும் அறிவாற்றல் மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை பொது தளத்தில் அல்லது நிபுணர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டுரையில் குறிப்பிட்டு இருப்பதை கடைபிடிக்கும் முன், உங்கள் குடும்ப மருத்துவர் அல்லது நிபுணரை அணுகி ஆலோசிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க | உயர் இரத்த அழுத்தம் கட்டுக்குள் இருக்க... உதவும் சில எளிய பயிற்சிகள்
மேலும் படிக்க | Weight Loss Tips: வெறும் 3 நிமிடங்கள் இதை செய்தால் போதும்... வளர்சிதை மாற்றம் 350 மடங்கு அதிகரிக்கும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ