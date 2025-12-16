English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மது அருந்தும்போது Non Veg சாப்பிடாதீங்க! இவ்வளவு பிரச்னை இருக்கா? மருத்துவர் கொடுத்த அலெர்ட்!

Food To Avoid While Drinking Alcohol: மது அருந்தும்போது பொறிக்கப்பட்ட அசைவ உணவுகளை சாப்பிடுவது பல பிரச்னை ஏற்படுத்தும் என மருத்துவர் கூறியுள்ளது. இதுகுறித்து முழுமையாக இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 16, 2025, 06:18 PM IST
  • மது அருந்தும்போது சாப்பிடக் கூடாத உணவுகள்
  • அசைவ உணவுக்கு நோ சொல்லுங்க
  • என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம்?

Food To Avoid While Drinking Alcohol:  மது அருந்தும்போது பலரும் அதனுடன் சேர்த்து சில உணவுகளை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். அப்படி எடுத்துக் கொள்ளப்படும் சில உணவுகள் உடலில் சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக மது அருந்தும்போது பொறிக்கப்பட்ட உணவுகளை வளரும். மது அருந்தும் போது பொறிக்கப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடுவது நெஞ்செரிச்சல், வயது சார்ந்த பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.  

மது அருந்தும்போது அசைவ உணவு சாப்பிடலாமா?

மது அருந்தும்போது நாம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய உணவுகளில் எப்போதுமே கவனமாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் எடுத்துக் கொள்ளும்போது உணவாக இருப்பதால் இதில் அதிக கவனம் செலுத்தி ஆரோக்கியமான உணவுகளை வைத்துக்கொள்வது மிகவும் நல்லது. இந்த நிலையில் மது அருந்தும் போது எந்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது குறித்து மருத்துவர் அருணாச்சலம் பகிர்ந்துள்ளார். 

இதுகுறித்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோ வெளியிட்டு இருந்த மருத்துவர் அருணாச்சலம், "சாதாரணமாகவே மது அருந்துவது உடல் பருமனை ஏற்படுத்தும். மது அருந்தும் போது அதனுடன் எண்ணெயை பொறித்த உணவுகளை பலரும் சாப்பிடுகின்றனர். குறிப்பாக எண்ணெயில் பொரித்த அசைவ உணவுகளை மது அருந்தும் போது சாப்பிடுகின்றனர். 

மதிய நேரங்களில் போதுமான அளவு சாப்பிடும் அவர்கள், மது அருந்தும் போது அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுகின்றனர். மதிய நேரங்களில் சாம்பார், மோர், நாலு பீஸ் சிக்கன் சாப்பிடும் இவர்கள், இரவு நேரத்தில் அதிகப்படியாக சாப்பிடுகின்றனர். எனவே இரவில் மது குடிக்கும்போது ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வது சிறந்தது. வெள்ளரிக்காய், தக்காளி, மாதுளை போன்ற காய்கறிகள் பழங்களை சாப்பிடுவது உடலுக்கு நல்லது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மது அருந்தும்போது சாப்பிடக் கூடாத உணவுகள்

மேலும், மது அருந்தும் போது, காரசாரமான வாழ்க்கை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. குறிப்பாக சிக்கன் மட்டனை காரமாக சாப்பிடக்கூடாது.  மேலும் ஆம்லெட் போன்றவற்றையும் மது குடிக்கும் போது சாப்பிடக் கூடாதாம். மது அருந்தும்போது பிரட் சம்பந்தமான உணவுகளையும் எடுக்க கூடாது. செரிமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் என கூறுகிறது. நீங்கள் எண்ணெயில் பொறிக்கப்பட்ட உணவுகளையும் மது அருந்தும் போது எடுக்கக்கூடாது. அதோட சாக்லேட் போன்ற இனிப்பான உணவுகளையும் எடுக்கக்கூடாது. 

இதனை எடுக்கும்போது செரிமான பிரச்சனைகளை  ஏற்படுத்தலாம். மேலும் வயிறு உப்புசம், வாயு தொல்லை, வயிற்று எரிச்சல் போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.  மேலும், பர்கர், பிட்சா போன்றவற்றையும் மது அருந்தும்போது சாப்பிடக் கூடாது. இதற்கு பதிலாக, காய்கறிகள் பழங்களை  எடுத்துக் கொள்வது சிறந்தது எனவும் மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.  மேலும், மது குடித்த பிறகு பால் பொருட்கள், ரெட் ஹாட் சாஸ், ஹாட் சாஸ் போன்ற உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது. இதனை சாப்பிடுவதும் செரிமான அமைப்பினை பாதிப்பதாக மாறிவிடும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.  எனவே, மது அருந்துவதையும் தவிர்ப்பது ஒட்டுமொத்த உடலுக்குமே நல்லது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

