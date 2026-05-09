Hantavirus, Norovirus: உலகை மிரட்டும் இரு வைரஸ்கள்... அறிகுறி, சிகிச்சை இதோ

Hantavirus And Norovirus: உலகம் முழுவதும் ஒரு புதிய வைரஸ் ஏற்படுத்தி வரும் பாதிப்புகள், பொதுமக்களின் அச்சத்தை அதிகரித்துள்ளன. சமீபத்தில், அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் பயணித்துக்கொண்டிருந்த ஒரு சொகுசுக் கப்பலில், ஹான்டா வைரஸ் காரணமாக ஏற்பட்டதாகக் கருதப்படும் உயிரிழப்புகள், உலகம் முழுவதையும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளன.
ஹான்டா வைரஸ் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு பரவுமா?
இல்லை. ஹான்டா வைரஸ் (Hantavirus) ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு எளிதில் பரவுவதில்லை என்பதால், அதன் ஆபத்து குறைவாகவே இருப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) வலியுறுத்தியுள்ளது. இதற்கிடையில், மற்றொரு தனி நிகழ்வில், வேறொரு சொகுக்குக் கப்பலில் நோரோ வைரஸ் பரவல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதனால் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
மற்றொரு கப்பலில் பரவிய நோரோ வைரஸ்
'கரீபியன் பிரின்சஸ்' (Caribbean Princess) என்ற சொகுக்குக் கப்பல், மே 7-ஆம் தேதி இந்த வைரஸ் பரவல் குறித்து 'நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையத்திற்கு' (CDC) தகவல் அளித்தது; இன்றுவரை, சுமார் 102 பயணிகள் மற்றும் 13 கப்பல் ஊழியர்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சூழலில், இவ்விரு வைரஸ்கள் எவ்வளவு ஆபத்தானவை என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஹான்டா வைரஸ் என்றால் என்ன?
ஹான்டா வைரஸ் என்பது அரிதான ஆனால் தீவிரமான ஒரு வைரஸ் தொற்று என சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இது முக்கியமாக, பாதிக்கப்பட்ட கொறித்துண்ணிகளின் (எலிகள் போன்ற உயிரினங்கள்) மலம் அல்லது சிறுநீருடன் ஏற்படும் நேரடித் தொடர்பு மூலம் பரவுகிறது. காய்ந்த மலம் அல்லது சிறுநீரின் துகள்கள் காற்றில் கலந்து, பின்னர் ஒருவரால் சுவாசிக்கப்படும்போது, இந்தத் தொற்று ஏற்படும் ஆபத்து அதிகரிக்கிறது. அறிகுறிகளைப் பொறுத்தவரை, இந்த வைரஸ் சளி அல்லது காய்ச்சலைப் போன்ற அறிகுறிகளையே வெளிப்படுத்துகிறது; இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குக் காய்ச்சல், தலைவலி, தசை வலி மற்றும் உடல் சோர்வு போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
மேலும், தீவிரமான பாதிப்பு ஏற்படும் சமயங்களில், நுரையீரலுக்குள் நீர் கோர்க்கத் தொடங்கி, மூச்சு விடுவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த நிலை 'ஹான்டா வைரஸ் நுரையீரல் நோய்க்குறி' (HPS) என்று அழைக்கப்படுகிறது. சுகாதார நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, வயல்வெளிகள், கிடங்குகள் மற்றும் பழைய வீடுகள் போன்ற, கொறித்துண்ணிகள் அதிகம் நடமாடும் சூழல்களில் இந்தத் தொற்று பரவும் ஆபத்து அதிகமாக உள்ளது.
|ஹான்டா வைரஸ்
|நோரோ வைரஸ்
|பரவும் தன்மை
|ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு எளிதில் பரவுவதில்லை
|மிக வேகமாகப் பரவக்கூடிய வைரஸ்
|அறிகுறிகள்
|சளி அல்லது காய்ச்சல்
|வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, வயிற்று வலி, குமட்டல்
|பாதிப்புகள்
|காய்ச்சல், தலைவலி, தசை வலி, உடல் சோர்வு
|கடுமையான இரைப்பை குடல் அழற்சி
நோரோ வைரஸ் என்றால் என்ன?
நோரோ வைரஸ் (Norovirus) என்பது மிக வேகமாகப் பரவக்கூடிய ஒரு வைரஸாகக் கருதப்படுகிறது. இது கடுமையான இரைப்பை குடல் அழற்சியை (வயிறு மற்றும் குடல்களில் ஏற்படும் வீக்கம்) ஏற்படுத்துகிறது. திடீரென ஏற்படும் வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ஆகியவை இந்த நோயின் முக்கிய அறிகுறிகளாகும். இது உணவு மூலம் பரவும் நோய்களுக்கு முக்கிய காரணமாகும் என நிபுணர்களின் கூறுகிறார்கள். இது பொதுவாக உயிருக்கு ஆபத்தானது அல்ல என்றாலும், குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் ஏற்கனவே மருத்துவக் குறைபாடுகள் உள்ளவர்களுக்கு இது கடுமையான நீரிழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
அறிகுறிகள் என்ன?
பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு பொதுவாக வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, வயிற்று வலி, குமட்டல் மற்றும் பலவீனம் போன்ற அறிகுறிகள் காணப்படும். இந்த வைரஸ் முக்கியமாக அசுத்தமான உணவு அல்லது நீர் மூலம் பரவுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் தனது கைகளை நன்கு கழுவாமல் உணவைத் தயாரித்தால், தொற்று வேகமாகப் பரவக்கூடும். பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், ஹோட்டல்கள், சொகுசுக் கப்பல்கள் மற்றும் நெரிசலான பொது இடங்கள் போன்ற இடங்களில் இந்த நோய்ப் பரவல்கள் அடிக்கடி காணப்படுவதாக நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
