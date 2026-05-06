  • போச்சுடா! புதிதாக உருவெடுத்த Hantavirus..இதன் அறிகுறிகள் என்ன? உஷாராக இருப்பது எப்படி?

Hantavirus Outbreak : கொரோனா வைரஸின் தாகக்மே இன்னும் நம்மை விட்டு விலகாத நிலையில், தற்போது புதிதாக ’ஹண்டா வைரஸ்’ என்கிற புதிய நோய் தொற்று பாதிப்பு ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது. இதனால் மூன்று உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்த வைரஸ் எங்கிருந்து கிளம்பியது என்பது குறித்தும், இதன் அறிகுறிகள் என்ன என்பது குறித்தும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 6, 2026, 10:17 PM IST
  • ஹண்டா வைரஸ் என்றால் என்ன?
  • இதிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்வது எப்படி?
  • இதோ முழு விவரம்!

Hantavirus Outbreak : ஆப்ரிக்காவின் கடற்கறையில் மத்திய அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள தீவுதான், காபோ வார்டே (Cabo Varde). அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுலா சொகுசு கப்பலில், ஹண்டா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டிருப்பது உலக நாடுகளை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. காரணம், இந்த வைரஸ், கப்பலில் உள்ள பயணிகளிடையே மனிதர்களிடமிருந்து மனிதருக்கு பரவ வாய்ப்பிருப்பதாக உலக சுகாதார அமைப்பு, எச்சரித்திருக்கிறது.

கப்பலில் இருந்து பரவிய நோய்!

150 பயணிகளை கொண்ட ஆடம்பர க்ரூஸ் கப்பல் ஒன்று, அர்ஜெண்டீனாவில் இருந்து மேற்கு ஆப்ரிக்காவை நோக்கி புறப்பட்டது. அங்கு, கப்பலில் ஆடி-பாடி, மகிழலாம் என்று நினைத்துக்கொண்டு பயணித்த மக்களுக்கு சில நாட்களிலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. இந்த கப்பலில் பயணித்த 150 பயணிகளில், சிலருக்கு ஹண்டா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

7 பேருக்கு இந்த பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதை அடுத்து, பாதிக்கப்பட்டவர்களில் மூன்று பேர் இதுவரை உயிரிழந்திருக்கின்றனர். இதில், ஒரு டச் ஜோடியும் அடக்கம். பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர், தீவிர கண்காணிப்பில் இருக்கிறார். பிறரை, தனிமைப்படுத்தி வைத்துள்ளனர். இவர்களை வெளியேற்றும் பணி விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது. ஸ்பெயின் நாடு, கேனரி தீவில் இந்த கப்பலை நிறுத்திக்கொள்ள அனுமதித்துள்ளது. 

தீவிர கண்காணிப்பு:

சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தற்போது பிற பயணிகளை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர். பயணிகள், கப்பலில் ஏறுவதற்கு முன்பாகவே, தென் அமெரிக்க பகுதிகளில் பயணம் செய்த போது இந்த வைரஸ் அவர்களை பாதித்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
ஹண்டா வைரஸ் என்றால் என்ன?

ஹண்டா வைரஸ் பாதிப்பு என்பது, எலிகள், சுண்டெலிகள் போன்ற பாதிக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் மூலம் மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடிய ஒரு வகை வைரஸ் ஆகும். அதன் சிறுநீர், கழிவுகள் அல்லது உமிழ்நீர் ஆகியவற்றோடு மனிதர்கள் தொடர்பு படுத்திக்கொள்ளும் போது இந்த தொற்று ஏற்படும் என மருத்துவர்கள் விளக்குகின்றனர். 

ஹண்டா வைரஸின் அறிகுறிகள் என்ன?

ஹண்டா வைரஸ், தொற்று ஏற்பட்ட சில நாட்களில், சாதாரண காய்ச்சல் போல அறிகுறிகளை காண்பிக்கும். அதுவே படிப்படியாக, உடல் சோர்வு, இடுப்பு, தொடை, முதுகுப்பகுதிகளில் வலி, தலை வலி, தலைச்சுற்றல், வயிற்று வலி, குளிர் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் வரக்கூடும்.

இந்த தொற்று ஏற்பட்ட சில நாட்களில், ஹண்டா வைரஸ் Pulmonary Syndrome எனப்படும், இந்த நோயின் அதிதீவிர நிலை ஏற்படும். இந்த சமயத்தில் மூச்சுத்திணரல், நுரையீரலில் திரவம் சேர்வது, போன்ற மிகவும் ஆபத்தான நிலையை ஏற்படுத்தும்.

மனிதர்களுக்கு எப்படி பரவும்?

காற்றோட்டம் இல்லாத இடங்களில், நாம் சுவாசிக்கும் போது எலிகளின் கழிவுகள் கலந்த தூசியை நாம் சுவாசிக்க நேரலாம். இதனால், இந்த வைரஸ் உடலுக்குள் நுழையலாம்.

எலிகள் அல்லது அவற்றின் எச்சம், சிறுநீர் மற்றும் உமிழ்நீர் ஆகியவற்றை நேரடியாக தொடுவதன் மூலாகவும் இந்த நோய் பரவும்.

பாதிக்கப்பட்ட எலிகள் மனிதர்களை கடிப்பதன் மூலமாகவும் இந்த தொற்று ஏற்படலாம்.

இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவரால் இன்னொருவருக்கு வைரஸ் பரவுவது என்பது அரிதான ஒன்று என்பது மருத்துவர்களின் கூற்றாக இருக்கிறது.

இந்த வைரஸை குணப்படுத்துவது எப்படி?

ஹண்டா வைரஸ், தற்போது அரியப்பட்டுள்ள வைரஸாக இருக்கிறது. இதை எதிர்க்க, பிரத்யேகமான வைரஸ் மருந்துகள் எதுவும் தற்போது வரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. பாதிக்கப்பட்டவர்கலுக்கு ஆக்சிஜன் சிகிச்சை, வெண்டிலேட்டர் வசதி வழங்கி சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கின்றனர். இந்த நோயை ஆரம்ப காலத்திலேயே கண்டறிந்து உரிய சிகிச்சை அளித்தால், அவர்களை காப்பாற்ற இயலும் என்று கூறப்படுகிறது.

இதை தடுப்பது எப்படி?

இருக்கும் இடத்தை அனைவரும் சுத்தமாக வைத்திருத்தல் வேண்டும்.

வீடுகள் மட்டுமன்றி, சுற்றுப்புறங்களில் எலிகள் நடமாட்டத்தை குறைக்க வேண்டும்.

வீட்டிற்குள் எலி இருந்தால் அதை விரட்ட வேண்டும்.

உணவுகளை மூடி பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும்.
எலி கழிவுகளை சுத்தம் செய்யும் போது கையுறை மற்றும் மாஸ்க் பயன்படுத்தவும். காய்ச்சல் அறிகுறிகள் தோன்றினால் மருத்துவரை அணுகவும்.

 

