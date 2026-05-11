உலகை அச்சுறுத்தம் ஹண்டா வைரஸ்! இதனால் இந்தியர்களுக்கு ஆபத்து உள்ளதா?

Hanta Virus : ஹண்டா வைரஸ் என்பது, எலிவேல் போன்ற குறிக்கும் விலங்குகள் மூலம் மனிதர்களுக்கு பரவும் ஒரு அரிய வகை ஆபத்தான வைரஸ் தொற்று நோயாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களிலும் சிறுநீர், மலம் அல்லது உமிழ்நீருடன் மனிதர்கள் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் அவர்களுக்கு இந்த நோய் பரவலாம்.
கப்பலில் இருந்து பரவிய நோய்!
150 பயணிகளை கொண்ட ஆடம்பர சொகுசு கப்பல் ஒன்று அர்ஜென்டினாவில் இருந்து மேற்கு ஆப்பிரிக்காவை நோக்கி புறப்பட்டது. இந்த பயணிகளில் இருவர், பறவைகளின் எச்சத்தை முகர்ந்ததால் அவர்களுக்கு இந்த ஹண்டா வைரஸ் நோய் பரவியதாக கூறப்படுகிறது. கப்பலில் பயணிக்கும் போது, இந்த நாள் பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் அந்த தம்பதிகள் ஒருவருக்கு பின் ஒருவராக உயிரிழந்தனர். இதுவரை இந்த 150 பேரில் ஏழுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு ஹண்டா வைரஸ் நோய் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. தற்போது, அந்த ஷிப்பில் இருக்கும் மேலும் 3 பேருக்கு இந்த நோய் பாதிப்பு இருப்பதை கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டிஸ் வகை ஹண்டா வைரஸ்..
இந்த வகை ஹண்டா வைரஸ், எலிகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு மட்டுமே பரவும் வழக்கமான வைரஸ் போன்ற அல்லாமல் இது மனிதர்களுக்கு இடையில் வேகமாக பரவக்கூடியது என்பதால் தனித்துவமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஒரே படுக்கையை தடுப்பது, நோய்வாய்ப்பட்ட ஒருவரை கவனித்துக் கொள்வது, அவர்களுடன் நெருக்கமான உறவை இருப்பதால் மூலமாக மனிதர்களில் இருந்து இன்னொரு மனிதனுக்கு நோய் பரவலாம். தற்போது சொகுசு கப்பலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பரவியது மனிதர்களுக்கு பரவும் இரண்டாம் வகை ஹண்டா வைரஸ் பரவப்படுகிறது.
|தலைப்பு
|விவரம்
|வைரஸ் பெயர்
|Hantavirus
|பரவும் மூலம்
|எலிகள், கொறிக்கும் விலங்குகள்
|எப்படி பரவும்?
|சிறுநீர், மலம், உமிழ்நீர் மூலம்
|பாதிக்கப்பட்ட இடம்
|சொகுசு கப்பல் பயணம்
|பாதிப்பு வகை
|ஆண்டிஸ் வகை ஹண்டா வைரஸ்
|மனிதர்களுக்கு பரவுமா?
|சில வகைகள் மனிதர்களுக்கு இடையிலும் பரவும்
அறிகுறிகள் என்னென்ன:
இந்த வகை நோய், கடுமையான சுவாச நோயை ஏற்படுத்தல், நுரையீரலை பாதித்தல் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும். இதன் ஆரம்ப அறிகுறிகளாக காய்ச்சல், தலைவலி, சோர்வு உள்ளிட்ட பல அறிகுறிகள் தோன்றும். சாதாரண சளி காய்ச்சல் போல தோன்றும் இவை விரைவில் சுவாசக் கோளாறாக மாறக்கூடும்.
இது குறித்து பேசி இருக்கும் உலக சுகாதார அமைப்பு, (WHO) “இந்த வைரசால் உலகின் பிற பகுதிகளுக்கு ஏற்படும் ஆபத்து குறைவு என்று கூறியிருக்கிறது. அதே சமயத்தில் இது கோவிட்-19 தொற்று போல வேகமாக பரவக்கூடியதாக இருக்காது என்றும் கூறியிருக்கிறது.
இந்தியர்களுக்கு ஆபத்து உள்ளதா?
உலகில் எங்கோ ஒரு மூலையில் இந்த ஹன்டா வைரஸ் நோய்பரவும் போது, இந்தியர்கள் ஏன் இதை நினைத்து இவ்வளவு கவலைப்படுகிறார்கள் என்று கேள்வி வரலாம். அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட அந்த கப்பலில், இரண்டு இந்தியர்களும் இருந்தனர். அவர்களுக்கு கப்பலில் இருந்து இந்திய தூதரகத்தின் படி பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு தற்போது நெதர்லாந்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றனர். இவர்களுக்கு எந்த அறிகுறிகளோ, நோய் தொற்று பாதிப்புக்குரிய பிரச்சினைகளோ இல்லை என்று கூறப்படுகிறது.
உலகில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது இந்தியா. இங்கு மொத்தம், 1.47 பில்லியன் மக்கள் இருக்கின்றனர். இங்கு நோய் பரவினால், கண்டிப்பாக அதன் பாதிப்பு பன்மடங்காக இருக்கும். அதேபோன்று கொரோனா பாதிப்பின் போது கட்டுப்பட்ட மக்கள் பல மாதங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடக்கும் நிலை உருவானது. இதனால், பலரது தொழில்களும் வேலை வாய்ப்புகளும் முடங்கின. மக்கள் தங்களது பொருளாதார நிலையை முன்னேற்றவே பல மாதங்கள் தேவைப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட நிலை மீண்டும் வரக்கூடாது என்பதில் அனைவருமே தீர்க்கமாக உள்ளனர். இதனால், இந்த நோய் பாதிப்பு எங்கெல்லாம் இருக்கிறது என்பது குறித்து அவர்கள்,ட்ராக் செய்து வருகின்றனர்.
அதிகாரிகள் சொல்வது என்ன?
இது குறித்து விசாரித்து வரும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள், இந்த நோய் பாதிப்பால் இதுவரை, பெரிய பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என்று தெரிவிக்கின்றனர். இதை எந்த அளவிற்கு கட்டுப்படுத்த முடியுமோ, அந்த அளவிற்கு கட்டுப்படுத்தி வருவதாக அவர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
இந்த நோய்க்கு தடுப்பூசி இருக்கிறதா?
தற்போது மேற்குறிப்பிட்ட கப்பலில் இருப்பவர்களுக்குள் பரவிய ஹண்டா வைரஸ் பரவலானது, ஒரு சர்வதேச கவலையாக மாறியிருக்கிறது. இது குறித்து பல வருடங்களாக ஆராய்ச்சி செய்த பின்னரும் கூட, இது அரிதான நோய் என்று கூறும் மருத்துவக்குழு, இது உயிருக்கே ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடும் என்று கூறி இருக்கின்றனர். இதற்கு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசி அல்லது எதிர்ப்பு சக்திக்கான மருந்து இன்னும் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை. இருப்பினும், பல உலக நாடுகள் இதற்கான தடுப்பூசிய கண்டறிய முயற்சித்து வருகின்றன.
இதிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்வது எப்படி?
உலக சுகாதார மைய்யம் மற்றும் ஐரோப்பிய நோய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம், உள்ளிட்ட சுகாதார அதிகார அமைபுகள் இட்ன்ஹ வைரசால் பொதுமக்கள் குரைவாகவே பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளனர். இந்த தொற்று பரவல், தற்போது கப்பலுக்குள் பயணித்த பயணிகளுக்கு மட்டும் பரவி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
பொது மக்கள், சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டாலே இதில் இருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்ளலாமாம். தென் அமெரிக்காவிற்கு பயணம் செய்யாமல் இருப்பது, அல்லது நெருங்கிய தொடர்புகள் ஏற்படும் சூழலில் இல்லாமல் இருப்பது உங்களை பாதுகாக்க உதவலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
Hantavirus என்றால் என்ன?
ஹண்டா வைரஸ் என்பது எலிகள் போன்ற கொறிக்கும் விலங்குகள் மூலம் மனிதர்களுக்கு பரவும் ஒரு அரிய வகை வைரஸ் தொற்று நோயாகும்.
ஹண்டா வைரஸ் எப்படி பரவுகிறது?
பாதிக்கப்பட்ட எலிகளின் சிறுநீர், மலம் அல்லது உமிழ்நீருடன் மனிதர்கள் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் இந்த நோய் பரவலாம்.
கப்பலில் ஹண்டா வைரஸ் எப்படி பரவியதாக கூறப்படுகிறது?
பறவைகளின் எச்சத்தை முகர்ந்ததால் இருவருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அது மற்ற பயணிகளுக்கும் பரவியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஆண்டிஸ் வகை ஹண்டா வைரஸ் என்ன?
இது மனிதர்களுக்கு இடையிலும் பரவக்கூடிய அரிய வகை ஹண்டா வைரஸாக பார்க்கப்படுகிறது.
