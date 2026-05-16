/ஹன்டா வைரஸ் vs நோரோ வைரஸ் vs கோவிட் 19: எதில் அதிக ஆபத்து? முழு ஒப்பீடு இதோ

Norovirus vs Hantavirus vs COVID-19: ஹன்டா வைரஸின் பரவும் முறைகள் மிகவும் வேறுபட்டவை என்பதாலும், மனிதரிடமிருந்து மனிதருக்குத் தொடர்ச்சியாகப் பரவுவது அரிதாகவே இருப்பதாலும், அது "அடுத்த கோவிட்" ஆக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு என்று சுகாதார வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
Norovirus vs Hantavirus vs COVID-19: உலக சுகாதார அதிகாரிகள் புதிய தொற்று நோய்களின் பரவலைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வரும் நிலையில், நோரோ வைரஸ், ஹன்டா வைரஸ் மற்றும் கோவிட்-19 ஆகிய மூன்று வைரஸ்கள் மீண்டும் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. இந்த மூன்றுமே மக்களைக் கடுமையாக நோய்வாய்ப்படுத்தக்கூடியவை என்றாலும், அவை பரவும் விதம், அவை ஏற்படுத்தும் அறிகுறிகள், அவற்றின் தீவிரம் மற்றும் தடுப்பூசிகள் ஆகிய காரணிகளில் அதிக வேறுபாடுகள் உள்ளன.
இந்த வைரஸ்கள் எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன என்பதைப் பற்றி இங்கே விரிவாக காணலாம்.
|ஹான்டா வைரஸ்
|நோரோ வைரஸ்
|கோவிட்-19
|அறிகுறிகள்
|காய்ச்சல், தசை வலி, சோர்வு, தலைவலி, குமட்டல் மற்றும் வாந்தி
|வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு,
வயிற்றுப் பிடிப்புகள், குமட்டல், லேசான காய்ச்சல் மற்றும் உடல் வலிகள்
|காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி, சோர்வு, சுவை அல்லது வாசனை இழப்பு
|பரவும் தன்மை
|ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு எளிதில் பரவுவதில்லை
|மிக வேகமாகப் பரவக்கூடிய வைரஸ்
|ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு வேகமாகப் பரவும்
|பாதிப்புகள்
|காய்ச்சல், தலைவலி, தசை வலி, உடல் சோர்வு
|கடுமையான இரைப்பை குடல் அழற்சி
|கடுமையான பாதிப்புகளில் மூச்சுத்திணறல், காய்ச்சல், நீண்டகால பாதிப்புகள்
|தடுப்பு மருந்து
|உரிமம் பெற்ற தடுப்பூசியோ, மருந்தோ இல்லை
|தற்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசி எதுவும் இல்லை
|உலகளவில் பல தடுப்பூசிகள் பரவலாகக் கிடைக்கின்றன.
நோரோ வைரஸ் என்பது எளிதில் பரவக்கூடிய ஒரு வயிற்று வைரஸ் ஆகும். இது பெரும்பாலும் சொகுசுக் கப்பல்கள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் அசுத்தமான உணவுடன் தொடர்புடையது. அசுத்தமான உணவு, நீர், மேற்பரப்புகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடனான நெருங்கிய தொடர்பு மூலம் இது வேகமாகப் பரவுகிறது. இந்த வைரஸ் முக்கியமாக செரிமான மண்டலத்தைத் தாக்குகிறது, மேலும் இது பெரும்பாலும் "குளிர்கால வாந்திப் பூச்சி" என்று அழைக்கப்படுகிறது.
நோரோ வைரஸ் பொதுவான அறிகுறிகள்
அறிகுறிகள் பொதுவாக 12 முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் தோன்றி, ஒன்று முதல் மூன்று நாட்கள் வரை நீடிக்கும்.
நோரோ வைரஸின் தீவிரத்தன்மை
நோரோவைரஸ் பொதுவாக ஆரோக்கியமான பெரியவர்களுக்கு லேசான பாதிப்பையே ஏற்படுத்துகிறது, ஆனால் கடுமையான நீரிழப்பு காரணமாக இது கைக்குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ள நோயாளிகளுக்கு ஆபத்தானதாக மாறக்கூடும். மற்ற முக்கிய வைரஸ் நோய்களுடன் ஒப்பிடும்போது இறப்புகள் ஒப்பீட்டளவில் அரிதானவை. ஆனால் இதன் பரவல்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகளவில் ஆயிரக்கணக்கானோரை மருத்துவமனையில் சேர்க்கக்கூடும்.
தடுப்பூசி நிலை
நோரோவைரஸுக்கு தற்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசி எதுவும் இல்லை. இருப்பினும் பல தடுப்பூசிகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஹன்டா வைரஸ் என்பது கொறித்துண்ணிகளால் பரவும் ஒரு வைரஸ் ஆகும். இது முக்கியமாக பாதிக்கப்பட்ட கொறித்துண்ணிகளின் சிறுநீர், உமிழ்நீர் அல்லது கழிவுகளுடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் பரவுகிறது. கோவிட்-19 போலல்லாமல், மனிதர்களிடையே பரவலான தொற்று ஏற்படுவது அரிது, இருப்பினும் ஆண்டிஸ் வைரஸ் போன்ற சில வகைகளால் குறைந்த அளவிலான தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த வைரஸ் இரண்டு கடுமையான நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்:
ஹன்டா வைரஸ் நுரையீரல் நோய்க்குறி (HPS/HCPS)
சிறுநீரக நோய்க்குறியுடன் கூடிய இரத்தப்போக்கு காய்ச்சல் (HFRS)
பொதுவான அறிகுறிகள்
ஆரம்ப அறிகுறிகள்:
ஹன்டா வைரஸ், நோரோவைரஸை விட மிகவும் கொடியது மற்றும் கடுமையான வடிவங்களில் கோவிட்-19-ஐ விட கணிசமாக அதிக மரணத்தை விளைவிக்கக்கூடியது.
அமெரிக்காவில் உள்ள சில ஹன்டா வைரஸ் வகைகளின் இறப்பு விகிதம் 50% வரை இருக்கலாம். அதே சமயம் ஆசிய மற்றும் ஐரோப்பிய வகைகளில் பொதுவாக இறப்பு விகிதம் குறைவாகவே காணப்படுகிறது. இருப்பினும், கோவிட்-19 உடன் ஒப்பிடும்போது ஹன்டா வைரஸ் தொற்றுகள் ஒப்பீட்டளவில் அரிதாகவே உள்ளன. ஹன்டா வைரஸின் பரவும் முறைகள் மிகவும் வேறுபட்டவை என்பதாலும், மனிதரிடமிருந்து மனிதருக்குத் தொடர்ச்சியாகப் பரவுவது அரிதாகவே இருப்பதாலும், அது "அடுத்த கோவிட்" ஆக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு என்று சுகாதார வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
தடுப்பூசி நிலை
ஹன்டா வைரஸ் தொற்றுகளுக்கு தற்போது உலகளவில் உரிமம் பெற்ற தடுப்பூசியோ அல்லது குறிப்பிட்ட வைரஸ் எதிர்ப்பு மருந்தோ இல்லை. சிகிச்சை முக்கியமாகத் தீவிரமான ஆதரவுப் பராமரிப்பில் கவனம் செலுத்துகிறது.
SARS-CoV-2 வைரஸால் ஏற்படும் கோவிட்-19, 2019-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் தோன்றி, ஒரு நூற்றாண்டில் உலகின் மிகப்பெரிய பெருந்தொற்றாக மாறியது. இது முதன்மையாகக் காற்றில் பரவும் சுவாசத் துளிகள் மற்றும் துகள்கள் மூலம் பரவுகிறது.
பொதுவான அறிகுறிகள்
சில நோயாளிகளுக்கு நீண்டகால கோவிட் பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது, இதில் அறிகுறிகள் மாதக்கணக்கில் தொடரும்.
தீவிரத்தன்மை மற்றும் இறப்புகள்
2019 ஆம் ஆண்டு முதல் உலகளவில் கோவிட்-19 ஆல் 7.1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. இருப்பினும் உண்மையான இறப்பு எண்ணிக்கை இதைவிட அதிகமாக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. தடுப்பூசி மற்றும் முந்தைய நோய்த்தொற்று காரணமாக பரவலான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருப்பதால், பெரும்பாலான நோய்த்தொற்றுகள் இப்போது லேசானவையாகவே உள்ளன. ஆனால் வயதானவர்கள் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ளவர்கள் கடுமையான நோயால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களாகவே உள்ளனர்.
தடுப்பூசி நிலை
உலகளவில் பல தடுப்பூசிகள் பரவலாகக் கிடைப்பதால், கோவிட்-19 நோரோவைரஸ் மற்றும் ஹன்டா வைரஸிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபடுகிறது. 2024 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் உலகளவில் 13.6 பில்லியனுக்கும் அதிகமான தடுப்பூசி டோஸ்கள் செலுத்தப்பட்டிருந்தன.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
இந்த பதிவில் உள்ள தகவல்கள் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. நோரோ வைரஸுக்கு தடுப்பூசி உள்ளதா?
நோரோவைரஸுக்கு தற்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசி எதுவும் இல்லை.
2. ஹான்டா வைரஸ் தொற்று எப்படி பரவும்?
ஹான்டாவைரஸ் மனிதர்களுக்கு இடையே எளிதில் பரவுவதில்லை. காய்ச்சல் அல்லது கோவிட்-19 போல இது அதிகத் தொற்றும் தன்மை கொண்டதல்ல.
3. ஹன்டா வைரஸ் தொற்றுக்கு தடுப்பூசி உள்ளதா?
ஹன்டா வைரஸ் தொற்றுகளுக்கு தற்போது உலகளவில் உரிமம் பெற்ற தடுப்பூசியோ அல்லது குறிப்பிட்ட வைரஸ் எதிர்ப்பு மருந்தோ இல்லை.
உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்துக் கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்துக் கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களை பின்தொடருங்கள்.