வெறும் வயிற்றில் சுடு தண்ணீர் குடிப்பதால் என்ன ஆகும்? ‘இந்த’ மேஜிக் நடக்கும்!

Benefits Of Drinking Hot Water Empty Stomach : காலையில் எழுந்த பின்பு, வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பது என்பது பலரது பழக்கமாக இருக்கும். இப்படி செய்தால்தான் அவர்களுக்கு காலைக்கடன்களை முடித்தது போல தோன்றும். அப்படி குடிப்பதால் உங்கள் உடலுக்குள் என்ன நடக்கும் தெரியுமா?
காலையில் எழுந்ததும் வெந்நீர் குடிப்பது..
காலையில் வெறும் வயிற்றில் வெந்நீர் குடிப்பதால் உடல் செரிமானம் தூண்டப்படுகிறது. இது உடல் நச்சுகளை வெளியேற்றி, உடலை சுத்தப்படுத்துவதோடு வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது. அது மட்டுமன்றி, ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, ரத்த நாளங்களை விரிவடைய செய்யும். மேலும், மலக்குடலை மென்மையாக்கி குடல் தசைகளை மிருதுவாக்குகிரது. இது, உங்கள் உடலை அன்றைய தினத்திற்கு தயார் படுத்துகிறது. இதைத்தாண்டி, உடலுக்கு தேவையான நீரேற்றத்தையும் இது அளிக்கிறது. அலைச்சல் இல்லாமல், உங்கள் உடலை ரிலாக்ஸ் ஆக்கி, ஆற்றலையும் அதிகரிக்கிறது.
செரிமான பிரச்சனை..
காலையில் வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பது செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. இது, குடல் அசைவுகளை தூண்டி உணவு சீராக செரிமானம் ஆக உதவுகிறது. இது, கொழுப்புகளை கரைக்கவும், அஜீரண கோளாற்றினை தவிர்க்கவும் உதவுகிறது. வயிறு உப்பசத்தை தவிர்க்க, வெறும் வயிற்றில் காலையில் தண்ணீர் குடிக்கலாம். இது, குடல் தசைகளின் சுருக்கங்களை விரைவுப்படுத்தி, மலம் கழிப்பதை எளிதாக்குகிறது.
டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் மற்றும் மெட்டபாலிசம்:
ஓரிரவில் உங்கள் வயிற்றில் குவிந்த நச்சுகளை நீக்க, கழிவு பொருட்களை அகற்ற மற்றும் குடலை சுத்தப்படுத்த காலையில் வெறும் வயிற்றில் சுடு தண்ணீர் குடிக்கலாம். இது, வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை அதிகரித்து, கலோரி எரிப்பை அதிகரிக்கும். மேலும், உடல் எடை மேலான்மைக்கும் உதவுகிறது.
ரத்த ஓட்டம்:
ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்த, ரத்த நாளங்களை விரிவடைய செய்ய ஆக்சிஜன் வினியோகத்தை மேம்படுத்த இது உதவுகிறது. உடலை கதகதப்பாக்கவும், உள்ளிருந்து சூடேற்றவும் காலையில் வெந்நீரை குடிக்கலாம்.
தசைப்பிடிப்புகள், நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் மனநலனை சீராக்கவும் சுடு நீரை குடிக்கலாம். இது, தூக்கத்திற்கு பின்பு திசுக்களை மாற்றி உடலுக்கு நீரேற்றம் அளிக்கிறது. மேலும், நரம்பு மண்டலத்தையும் அமைதி படுத்துகிறது.
உடலில், நீர்ச்சத்து குறையும் போது சோர்வு, தூக்கமின்மை போன்ற பிரச்சனைகள் வரும். இதை சரிசெய்ய உடலில் சரியாக நீரேற்றம் இருப்பது அவசியம். இதை சரி செய்வதற்கு நாம் வெந்நீரை அருந்தலாம். இதனால், மனநலனும் மேம்படும்.
எப்படி குடிப்பது?
காலையில் வெறும் வயிற்றில், 1-4 கோப்பை, வெதுவெதுப்பான நீரை குடிக்க வேண்டும். உங்கள் நாக்கு சுடு நீரால் சுட்டு விடாமல் இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். வெறும் வெந்நீரை மட்டும் குடிப்பது உங்களுக்கு போதவில்லை என்று தோன்றினால், அதில் ஒரு சில நாட்களில் தேன் மற்றும் எலுமிச்சை பிழிந்து குடிக்கலாம். இதை தாண்டி சீரகம் கலந்த தண்ணீரையும் குடிப்பது நல்ல டீ-டாக்ஸ் ஆக உதவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சியால்.. 70 கிலோ குறைத்த பெண்.. இதை மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க
மேலும் படிக்க | டயட்டே இல்லாமல் Fit-ஆக இருக்கும் ஹன்சிகா! ‘இந்த’ ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சிதான் காரணம்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ