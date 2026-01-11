English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
தொப்பையை குறைக்க உதவும் உணவுகள்-வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டாலே நல்ல Change..

Belly Fat Reduction Weight Loss : இன்ஸ்டாகிராமில், தொப்பையை குறைக்க உதவும் உணவுகள் என்று சில உணவுகளை தங்க தமிழ் முருகன் பகிர்ந்துள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 11, 2026, 06:08 PM IST

தொப்பையை குறைக்க உதவும் உணவுகள்-வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டாலே நல்ல Change..

Belly Fat Reduction Weight Loss : உடல் எடை கூடுவதால் மட்டும் தொப்பை போடுவதில்ல. நாம் சரியான டயட்டில் இல்லை என்றால், ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகள் நம் வயிற்றில் தங்குவதாலும் தொப்பை அதிகரிக்கும். அதே சமயத்தில், நாம் எந்த வேலையையும் செய்யாமல், உடற்பயிற்சியையும் உடலுக்கு கொடுக்காமல் இருப்பதாலும் தொப்பை போடும். அதே போல, இது மரபணுவாக கூட தொடரலாம். 

தொப்பை ஏன் வருகிறது?

உடல் எடை அதிகமாக இருப்பவர்களை முதலில் காட்டிக்கொடுக்கும் விஷயம், அவர்களிடம் இருக்கும் தொப்பையாக இருக்கும். ஒரு சில பேர், அவ்வளவாக எடையுடன் இல்லை என்றாலும் சிறிதளவு தொப்பையுடன் இருப்பர். அதற்கு காரணம், அவர்களின் வாழ்க்கை முறை, உடற்பயிற்சி இன்மை உள்ளிட்டவையாக இருக்கலாம். இதைத்தாண்டி, நம் உடலில் இருக்கும் ஹார்மோன் அளவுகளும் இதனை தீர்மானிக்கும். 

தொப்பையை குறைக்க டிப்ஸ்: 

இன்ஸ்டாகிராமல், தங்க தமிழ் முருகன் என்பவர் காஸ்மோ ஹெல்த் என்கிற பக்கத்திற்கு பேட்டி கொடுத்துள்ளார். அதில், தொப்பையை குறைக்கும் உணவுகள் குறித்து பேசுகிறார். அப்படி அவர் கூறும் உணவுகள் என்னென்ன தெரியுமா?

வெண்பூசனி:

வெண்பூசணியை மிகப்பெரிய மருந்து என கூறும் தங்க தமிழ் முருகன், அதனை எடுத்து வெட்டி முதலில் க்ளீன் செய்ய வேண்டும் என்கிறார். பின்னர், மிக்ஸியில் வெந்நீர் ஊற்றி ஜூஸ் ஆக்கி தொடர்ந்து 48 நாட்கள் இதை சாப்பிட வேண்டும் என்கிறார். அப்படி சாப்பிட்டால் இந்த தொப்பை இயற்கை முறையில் குறையுமாம். குறைந்த பட்சம், 3-5 கிலோ வரை குறையும் என்கிறார். காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதனை குடிக்கலாமாம்.

சுரக்காய்:

வெண்பூசணியை அடுத்து சுரக்காய் சாப்பிடுங்கள் என்கிறார். சுரக்காய் சாப்பிட்டால் உப்பாது என்பதைதான் ‘சுரக்காய்க்கு உப்பில்லை’ எனும் டைலாக் அக நாம் மாற்றி வைத்திருக்கிறோம் என்று அவர் கூறுகிறார். இதனை ஒரு ஆளுக்கு உடல் குறைய வேண்டும் என்றால் கால் கிலோ சுரக்காயை கூட்டாக செய்து காலை, மதியம், இரவு என மூன்று வேளையும் சாப்பிடலாமாம். அப்படி இல்லை என்றால் ஜூஸ் ஆகவும் சாப்பிடலாம். 

முள்ளங்கி:

மூன்றாவதாக முள்ளங்கியை கூறுகிறார். இந்த முள்ளங்கி, உடலில் இருக்கும் நீரை நன்றாக வெளியேற்றுமாம். இதையும் 48 நாட்கள் சாப்பிட வேண்டும் என்கிறார். 

48 நாட்கள்..

பொதுவாக, நாம் எந்த விஷயம் செய்தாலும் அதை கண்டிப்பாக 48 நாட்கள் செய்யலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுவர். அது என்ன கணக்கு என்றால், 48 நாட்கள் அப்படி ஒரு விஷயத்தை செய்தால் அது நமக்கு ஒரு பழக்கமாகவே மாறி விடும் என்பதுதான். அதனால்தான், மேலே குறிப்பிட்ட நபரும் இதனை 48 நாட்கள் சாப்பிடுங்கள் என்கிறார். மேற்கூறிய மூன்று காய்கறிகளை வாரம் ஒன்று என்று எடுத்துக்கொண்டு 48 நாட்கள் சாப்பிடலாம் என கூறுகிறார். நாம் இப்படி டயட்டில் இருப்பதற்கு இவை அனைத்தையும் சாப்பிட வேண்டும் என்றாலும், கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி செய்ய மறக்க கூடாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

