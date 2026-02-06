உயர் இரத்த ழுத்தம் இருந்தால் தென்படும் முக்கிய 7 அறிகுறிகள்

Blood Pressure Symptoms: நம் இரத்த நாளங்கள் வழியாக இரத்தம் பாயும் வேகம் இரத்த அழுத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரத்தம் மிக வேகமாகப் பாய்ந்தால், அது உயர் இரத்த அழுத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உயர் இரத்த அழுத்தம் நீண்ட நேரம் நீடித்தால், அது மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், இரத்த அழுத்தத்தை சரியான நேரத்தில் கட்டுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம். உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் அமைதியான அறிகுறிகளை முன்கூட்டியே அடையாளம் காண வேண்டியது மிக அவசியம் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இரத்த அழுத்த அறிகுறிகள் குறித்த புரிதல் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். நம் உடலில் இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கிறதென்பதை எடுத்துக்காட்டும் சில முக்கிய அறிகுறிகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள்
சில குறிப்பிட அறிகுறிகள் உடலில் தோன்றினால், உடலில் இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இரத்த அழுத்தம் பற்றி ஆரம்பத்தில் கண்டறியப்பட்டால், மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்.
காலையில் எழுந்தவுடன் சோர்வு: காலையில் எழுந்தவுடன் சோர்வாக உணர்ந்தால், இது இரவில் அதிகரித்த இரத்த அழுத்தத்தின் ஆரம்ப அறிகுறியாகும்.
கழுத்து மற்றும் தோள்பட்டை விறைப்பு: கழுத்து மற்றும் தோள்களில் விறைப்பு எப்போதும் இரத்த நாளங்களில் உயர் இரத்த அழுத்தத்தால் ஏற்படுகிறது.
காரணம் இல்லாத பதட்டம்: வெளிப்படையான காரணமின்றி நீங்கள் பதட்டமாக உணர்ந்தால், அது உங்கள் நரம்பு மண்டலம் அதிகமாக செயல்படுகிறது என்று அர்த்தம்.
அடிக்கடி தூக்கக் கோளாறுகள்: உங்கள் தூக்கம் அவ்வப்போது பிரச்சனைக்கு உள்ளானால், அது இரவு முழுவதும் உயர்ந்த கார்டிசோல் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறிக்கலாம்.
கண்களுக்கு முன் அழுத்தம்: கண்களின் முன் அழுத்தத்தை உணர்ந்தால், இது உயர்ந்த இரத்த அழுத்தத்தின் ஒரு அமைதியான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
தலையின் பின்புறத்தில் வலி: உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் மற்றொரு அறிகுறி காலையில் தலையின் பின்புறத்தில் வலி. இது இரவில் உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் அறிகுறியாகும்.
எந்த நடவடிக்கையும் இல்லாமல் வியர்த்தல்: நீங்கள் எதுவும் செய்யாமல் உங்களுக்கு அதிகமாக வியர்த்தால், அது உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
இந்த ஏழு அறிகுறிகளில் ஐந்து அறிகுறிகளை நீங்கள் அனுபவித்தாலும், அது உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் அறிகுறியாகும். இந்த அறிகுறிகளை கண்டால், உடனடியாக இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைப்பதில் கவனம் செலுத்தத் தொடங்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
யாருடைய இரத்த அழுத்தம் பொதுவாக அதிகரிக்கிறது?
- அதிகமாக சோடியம் உட்கொள்பவர்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் ஏற்படலாம்.
- குறைந்த பொட்டாசியம் உணவும் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்.
- உடல் செயல்பாடு இல்லாததும் இதற்கு காரணமாகலாம்.
- இது அதிகப்படியான மது அருந்துதல் அல்லது அதிகப்படியான காபி அருந்துதல் ஆகியவற்றாலும் ஏற்படலாம்.
- புகையிலை புகைப்பவர்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் ஏற்படலாம்.
- தூக்கமின்மை மற்றும் மன அழுத்தம் ஆகியவை உயர் இரத்த அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
