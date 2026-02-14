உயர் இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்க இவைதான் முக்கிய காரணம்!! ஜாக்கிரதை!!

High Blood Pressure: இந்த நவீன காலத்தில் மக்களிடையே ஆரோக்கியமற்ற தினசரி வழக்கங்கள் அதிகமாகிவிட்டன. இதன் காரணமாக, உயர் இரத்த அழுத்த பிரச்சனை வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. உயர் இரத்த நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது. கூடுதலாக, அதிகப்படியான உப்பு உட்கொள்ளல், துரித உணவுகள், மன அழுத்தம், உடற்பயிற்சியின்மை, உடல் பருமன், புகையிலை மற்றும் மது அருந்துதல் ஆகியவை இந்த, இரத்த அழுத்தத்திற்கு முக்கிய காரணங்களாக மாறி வருகின்றன. இந்த பதிவில் இரத்த அழுத்த பிரச்சினையை குறித்த விரிவான சில தகவல்களை காணலாம்.
உயர் இரத்த அழுத்தம் குறித்த எச்சரிக்கை
தேசிய சுகாதார இயக்கம் உயர் இரத்த அழுத்தம் குறித்து ஒரு எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அமைப்பு இந்த நோயை 'அமைதியான கொலையாளி' என்று அழைக்கிறது. இந்த நோய் படிப்படியாக எந்த அறிகுறிகளும் இல்லாமல் உடலை சேதப்படுத்துகிறது. இந்த் வகையில் இது மிகவும் ஆபத்தானது. உயர் இரத்த அழுத்தம் இதயம், சிறுநீரகங்கள் மற்றும் மூளையை சேதப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், சீரான உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் வழக்கமான பரிசோதனைகள் மூலம் இதைக் கட்டுப்படுத்தலாம் அல்லது தடுக்கலாம்.
உயர் இரத்த அழுத்தம் ஏன் ஏற்படுகிறது?
உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு மிகவும் பொதுவான மற்றும் முக்கிய காரணம் இன்றைய ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் தடுப்பதற்கும் சிறிய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மிக முக்கியமானவை என தேசிய சுகாதார மிஷந் தெரிவிக்கின்றது. சரியான நேரத்தில் கவனிக்கப்படாவிட்டால், அது இதய நோய், பக்கவாதம், சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் கண் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கான காரணங்கள்
அதிகப்படியான உப்பு உட்கொள்ளல் உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாகும். உப்பின் அளவு அதிகமானால் உயர் இரத்த அழுத்தம் இன்னும் அதிகரிக்கின்றது. பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், சிப்ஸ், சிற்றுண்டிகள், ஊறுகாய் மற்றும் வெளிப்புற உணவுகள் ஆகியவற்றில் பெரும்பாலும் அதிக உப்பு இருக்கும். மேலும், நிலையான வேலை அழுத்தம், குடும்பப் பிரச்சினைகள் அல்லது நீடித்த மன அழுத்தம் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். நாள் முழுவதும் உட்கார்ந்திருப்பது, உடற்பயிற்சியின்மை மற்றும் உடல் பருமன் ஆகியவையும் இதற்கு பங்களிக்கின்றன.
சாப்பிடும்போது இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ளுங்கள்
கூடுதலாக, துரித உணவுகள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், புகையிலை மற்றும் மதுபானம் ஆகியவற்றை அதிகமாக உட்கொள்வது தமனிகளை சேதப்படுத்துகிறது மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்த அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. மேலும், அதிக எடை, குறிப்பாக வயிற்றைச் சுற்றி இருக்கும் கொழுப்பு, இதயத்தில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது.
உயர் இரத்த அழுத்தத்தைத் தடுப்பதற்கான வழிகள்
வழக்கமான இரத்த அழுத்த சோதனைகள், சீரான மற்றும் குறைந்த உப்புள்ள உணவு, தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி அல்லது நடைபயிற்சி, மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க யோகா மற்றும் தியானம், புகையிலை மற்றும் மதுவைத் தவிர்ப்பது மற்றும் எடை கட்டுப்பாட்டைப் பராமரிப்பது ஆகியவை அவசியம் என்று தேசிய சுகாதார மிஷன் கூறுகிறது.
18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் தங்கள் இரத்த அழுத்தத்தைப் பரிசோதிக்க வேண்டுமா?
18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது தங்கள் இரத்த அழுத்தத்தைப் பரிசோதிக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள். குடும்பத்தில் யாருக்காவது உயர் இரத்த அழுத்தம் இருந்தால், பரிசோதனை செய்வது இன்னும் முக்கியமானது. ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியப்பட்டால், மருந்துகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலம் அதை எளிதாகக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும்.)
