  • உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும் 6 எளிய வழிகள்

உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும் 6 எளிய வழிகள்

High Blood Pressure Home Remedies: இரத்த அழுத்த மருந்துகளின் தேவையை நீக்கி, சிஸ்டாலிக் மற்றும் டயஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும் சில எளிய வழிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 3, 2026, 06:40 PM IST
  • தினமும் சிறிது உடற்பயிற்சி செய்வது நல்லது.
  • துரித உணவு உட்கொள்வதைக் குறைக்கவும்.
  • உங்கள் உணவில் உப்பைக் குறைக்கவும்.

உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும் 6 எளிய வழிகள்

High Blood Pressure Home Remedies: உயர் இரத்த அழுத்தம் பெரும்பாலும் அமைதியான கொலையாளி என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் உயர் இரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அதன் ஆபத்துகளை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். உயர் இரத்த அழுத்தம் படிப்படியாக இரத்த நாளங்களை சேதப்படுத்துகிறது. இது கடுமையான உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். ஆகையால், சரியான நேரத்தில் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைப்பது மிகவும் முக்கியம். 

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க மக்கள் பெரும்பாலும் இரத்த அழுத்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இருப்பினும், வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மருந்துகளை விட மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் இவை உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும் என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். தினமும் சில பணிகளை செய்தால், இரத்த அழுத்த மருந்துகளின் தேவையை நீக்கி, சிஸ்டாலிக் மற்றும் டயஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மருந்துகள் இல்லாமல் இரத்த அழுத்தத்தை எவ்வாறு குறைப்பது?

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க பொதுவாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் மருந்துகள் இரத்த அழுத்தத்தை 15-16 mmHg சிஸ்டாலிக் மற்றும் 8 mmHg டயஸ்டாலிக் மட்டுமே குறைக்கின்றன என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த மருந்துகள் அதற்கு மேல் பயனுள்ளதாக இருப்பதில்லை. இருப்பினும், நீங்கள் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களைச் செய்தால், எடை குறைவதாலேயே சிஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தத்தை 20 mmHg குறைக்கலாம். மேலும், உடற்பயிற்சி செய்தல், உப்பு உட்கொள்ளலைக் குறைத்தல் அல்லது பிராணயாமம் பயிற்சி செய்தல் ஆகியவற்றின் மூலம், சிஸ்டாலிக் மற்றும் டயஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தத்தை 12-15 mmHg மற்றும் 8-10 mmHg குறைக்கலாம்.

வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மருந்தைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்து, மருந்தை விட அதிக நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகின்றது. இதற்கு இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ளுங்கள்:

- தினமும் சிறிது உடற்பயிற்சி செய்வது நல்லது
- துரித உணவு உட்கொள்வதைக் குறைக்கவும்
- உங்கள் உணவில் உப்பைக் குறைக்கவும்
- போதுமான தூக்கத்தைப் பெறவும்
- மன அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும்
- புகைபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க என்ன சாப்பிட வேண்டும்?

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க, உங்கள் உணவில் பழங்களைச் சேர்க்கவும். கூடுதலாக, காய்கறிகள், முழு தானியங்கள், குறைந்த கொழுப்புள்ள பால் பொருட்கள், மீன், கோழி, கொட்டைகள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான எண்ணெய்களைச் சேர்க்கவும். உங்கள் உணவில் நிறைவுற்ற மற்றும் டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் குறைவாக இருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள். மதுவைத் தவிர்க்கவும், சோடியம் மற்றும் உப்பு உட்கொள்ளலைக் கட்டுப்படுத்தவும். சர்க்கரை அதிகம் உள்ள உணவுகளை அகற்றவும்.

மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பது மிக முக்கியம்

உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க மன அழுத்தத்தை நிர்வகிப்பது மிக முக்கியம். மன அழுத்தம் இரத்த அழுத்தத்தைத் தூண்டுகிறது. எனவே, மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். இதற்கு, தியானம் செய்யலாம், ஆழ்ந்த சுவாசப் பயிற்சிகள் செய்யலாம், யோகா செய்யலாம் மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் எந்தவொரு செயல்களையும் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

