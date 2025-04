ஆரோக்கியத்தை எளிதாகவும் இயற்கையாகவும் மீட்டெடுக்க பதஞ்சலி யோகா டெக்னிக்

இந்தியாவில் தோன்றிய மிகப் பழமையான பயிற்சிகளில் ஒன்று தான் யோகா. இந்த யோகா இன்று உலகம் முழுவதும் மிகவும் பிரபலமான பயற்சி கலைகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது, ஏனெனில் இந்த யோகா பயிற்சி கலையானது நமது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு நல்ல வாழ்க்கை முறைக்கும் முழுமையான அணுகுமுறையை வழங்குகிறது. யோகாவில் பல வடிவங்கள் இருந்தாலும், பதஞ்சலியின் யோக சூத்திரங்கள் மிகவும் அவசியமானதாகக் கருதப்படுகின்றன. ஏனெனில் யோகா தொடர்பான அனைத்து முக்கிய விஷயங்களும் இவர்கள் புத்தக வடிவில் ஆதரமபூர்வ வைத்துள்ளனர். பதஞ்சலியின் போதனைகளை முறையாகப் புரிந்துகொண்டு அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தினால், கட்டாயம் உடல் தகுதியை மட்டுமல்ல, தெளிவான சிந்தனை, உணர்ச்சி சமநிலை மற்றும் உள் அல்லது ஆன்மீக முன்னேற்றத்தையும் அடைய முடியும்.

பதஞ்சலி யோகா நுட்பம் எவ்வாறு ஆரோக்கியத்தை எளிதாகவும் இயற்கையாகவும் மீட்டெடுக்க உதவுகிறது?

பதஞ்சலியின் யோகா தத்துவத்தை இப்போது புரிந்து கொள்ளுங்கள்:

யோகாவின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் பதஞ்சலி, கி.பி 400 ஆம் ஆண்டில் யோக சூத்திரங்களை எழுதினார். இந்த புத்தகத்தில் மொத்தம் 196 சிறிய சூத்திரங்கள் உள்ளன, அவை யோகா பயிற்சி செய்பவர்கள் சுய அறிவை நோக்கி நகரும் பாதையைக் காட்ட உதவுகின்றன. பதஞ்சலியின் தத்துவம் அஷ்டாங்க யோகா எனப்படும் யோகாவின் எட்டு பகுதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த உறுப்புகளில் உள்ள தார்மீகக் கொள்கைகள் (யமம் மற்றும் நியமம்), உடல் தோரணைகள் (ஆசனங்கள்), சுவாசக் கட்டுப்பாடு (பிராணாயாமம்), புலன் விலகல் (பிரத்யாஹாரம்), செறிவு (தாரணா), தியானம் (தியானம்) மற்றும் இறுதி உறிஞ்சுதல் (சமாதி) ஆகியவை அடங்கும்.

பதஞ்சலி யோகா நுட்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் நன்மைகள் என்னென்ன?

உடல் ஆரோக்கியம்

பதஞ்சலி பரிந்துரைக்கும் யோகா ஆசனங்கள் மற்றும் சுவாச நுட்பங்களை (பிராணாயாமம்) நீங்கள் தினமும் பயிற்சி செய்வதன் மூலம், உங்கள் உடலில் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் வலிமையையும் அதிகரிக்கிறது. இது நாள்பட்ட வலியைக் குறைக்கும், உங்கள் உடல் நிலையை மேம்படுத்தும் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்.

மன தெளிவு

பதஞ்சலியின் போதனைகள் மனதை அமைதிப்படுத்தவும், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும், அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் உதவும். தியானம் செய்வதன் மூலம், கவனம் செலுத்தும் திறன் அதிகரிக்கிறது மற்றும் நினைவாற்றல் மேம்படுகிறது.

உணர்ச்சி சமநிலை

வாழ்க்கைக்கான நெறிமுறை வழிகாட்டுதல்களான யமங்கள் மற்றும் நியமங்களைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் பயிற்சியாளர்கள் இரக்க குணம், நேர்மை, சுய ஒழுக்கம் மற்றும் மனநிறைவை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். இது உணர்ச்சி ரீதியான மீள்தன்மையை அதிகரிக்கிறது, உறவுகளை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் உள் அமைதி உணர்வை உருவாக்குகிறது.

ஆன்மீக வளர்ச்சி

பதஞ்சலியின் யோகாசன இறுதி இலக்கு சுய உணர்தல் அல்லது ஜீவ சமாதியை அடைய உதவுகிறது, இதில் கடவுளுடன் ஐக்கியத்தை அனுபவிக்க நம்மிடம் இருக்கும் தன்முனைப்பை கைவிட வேண்டும். எட்டு அங்கங்களையும் விடாமுயற்சியுடன் பின்பற்றுவதன் மூலம், இந்த உணர்வு நிலையை நோக்கி நம்மால் முன்னேற முடியும்.

