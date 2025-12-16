ஈசியா வெயிட் லாஸ் பண்ணணுமா? ‘இந்த’ வறுத்த உணவை சாப்பிட்டால் எடை மடமடன்னு குறையும்..

Roasted Makhana Weight Loss : வெயிட் லாஸ் செய்வதற்கு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காரணம் இருக்கலாம். சிலர், தான் ஹெல்தியாக உணர வேண்டும் என்பதற்காக வெயிட் லாஸ் செய்வார்கள். ஒரு சிலர், தான் ஒல்லியாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக எடை குறைவார்கள். எந்த காரணத்திற்காக எடை குறைத்தாலும், அதற்கு நாம் எக்ஸ்ட்ராவாக முயற்சிகளை மேற்கொள்வதும் நம் கையில்தான் இருக்கிறது. அப்படி, இதற்காக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
வறுத்த மக்கானா:
மக்கானாவை அல்லி விதைகள் என தமிழில் குறிப்பிடுவர். ஆங்கிலத்தில் அதற்கு Fox Nuts என்கிற இன்னொரு பெயரும் இருக்கிறது. இதில் கலோரிகள் குறைவாக இருப்பதால் இதனை எந்த தயக்கமும் இன்றி, ஹெல்தியான ஸ்னாக்ஸ் ஆக சாப்பிடலாம். இது, நம் பசியை குறைக்க, தேவையான கார்ப்ஸை உடலுக்கு வழங்குகிறது. இதனால், இதை சாப்பிடுகையில் எடையும் ஏறாமல் இருக்கிறதாம். இதை வறுப்பதற்கு எண்ணெய்-நெய் எதுவும் தேவையில்லை. பல கடைகளில், வறுத்த மக்கானாவும் கூட விற்கப்படுகின்றன.
மக்கானாவின் பயன்கள்:
மக்கானாவில் இருக்கும் ஊட்டச்சச்த்தின் மதிப்பானது, அது தயாரிக்கப்படும் முறையை பொறுத்து இருக்கிறது. இது குறித்து நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள்ல், வெறும் மக்கானாவில் தோராயமாக 76.9% கார்போஹைட்ரேட்டுகள், 9.7% புரதம், 0.9% பாஸ்பரஸ், 0.5% தாதுக்கள், 0.1% கொழுப்பு, 0.02% காலியம் மற்றும் 0.0014% இரும்புச்சத்து ஆகியவை உள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை ஒப்பிடுகையில், வறுத்த மக்கானாவில், 84.9% என்ற அளவில் அதிக கார்போஹைட்ரேட் சத்தும், அத்துடன் 4% ஈரப்பதம், 9.5% புரதம் மற்றும் 0.5% கொழுப்பும் உள்ளனவாம்.
வெயிட் லாஸுக்கு எப்படி உதவும்?
மக்கானா, உடல் எடையை குறைக்க எப்படி உதவுகிறது என, மருத்துவ நிபுணர் அர்ச்சனா பத்ரா கூறுகையில், அது மக்கானாவில் உள்ள அதிக நார்ச்சத்து வயிறு திருப்தியான உணர்வை அளிக்கிறது. இதனால், அடிக்கடி ஏற்படும் பசி உணர்வு குறைகிறது. இது சிறந்த செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. மக்கானாவில் குறைந்த கிளைசெமிக் இருப்பதால், இது இரத்த சர்க்கரை அளவில் ஏற்படும் திடீர் ஏற்ற இறக்கங்களைத் தடுக்க உதவுகிறது. இது பசி உணர்வைக் கட்டுப்படுத்துவதில் ஒரு முக்கிய காரணியாகவும் இருக்கிறது. இதில் மெக்னீசியம் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. எனவே, இவை வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியத்திற்கு உதவி, உடல் எடை இழப்பிற்கு உதவுகிறது.
எவ்வளவு மக்கானா சாப்பிட வேண்டும்?
மருத்துவர் அர்ச்சனா பத்ரா மேலும் இது குறித்து தெரிவிக்கையில், வெயிட் லாஸ் செய்ய 1 கப் ரோஸ்டட் மக்கானாவை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று கூறுகிறார். இது, சுமார் 25 முதல் 30 கிராம் வரை இருக்கும். இருப்பினும், இதை அதிக அளவில் சாப்பிட்டால் அதுவும் எடை இழப்பிற்கு உதவாது என்கிறார் அவர்.
யாரெல்லாம் சாப்பிட கூடாது?
செரிமான கோளாறு இருப்பவர்கள், வயிறு உப்பசம் இருப்பவர்கள் இதை சாப்பிடும் போது பார்த்து சாப்பிட வேண்டும். ஒரு சிலருக்கு நட்ஸ் அலர்ஜி இருக்கும். அவர்களும் மக்கானாவை பார்த்து, பொறுமையாக சாப்பிட வேண்டியது அவசியம் ஆகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த தகவல்கள் யாவும் மருத்துவர் அர்ச்சனா பத்ரா கூறியதன் பேரில் எழுதப்பட்டவை; இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது)
